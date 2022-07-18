Китайские авто с липецкого завода — кандидата в банкроты. Увидит ли их покупатель?

Осенью в России должны начаться продажи китайских автомобилей нового бренда Evolute, которые планируется собирать на российском предприятии «Моторинвест» в Липецке. Этот завод едва не стал банкротом, все доли его собственников находятся в залоге у банка. С убытком в 202 млн рублей и шлейфом многомиллиардных тяжб в арбитражных судах эта компания сумела выиграть конкурс Минпромторга и обещает наладить полноценную дилерскую сеть. «Газета.Ru» задала экспертам рынка вопрос: «Есть ли шансы на реализацию этого проекта?»

Старт продаж электромобилей Evolute в РФ намечен на осень 2022 года, сообщает портал «Китайские автомобили». Как заявляет компания «Моторинвест», взявшаяся за реализацию этого проекта, дистрибуция машин первоначально будет налажена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. Дилеры в этих же городах проведут сервисное и гарантийное обслуживание машин.

Китай или Россия

Собственно название Evolute придумано в России, и о нем публично было заявлено только после того, как Минпромторг России разыграл в конкурсном порядке специнвестконтракты (СПИК) по внедрению экологически чистых городских автомобилей.

Ранее министерство никогда не применяло к договорам СПИК столь упрощенную процедуру с низким порогом входа.

Домены, содержащие различные вариации названия Evolute, были зарегистрированы либо выкуплены компанией «Моторинвест» с февраля по май 2022 года, непосредственно после оглашения результатов конкурса министерства, следует из Единого реестра доменных имен. До этого компания «Мотринвест» электротранспорт не выпускала, на данном этапе также речь идет не о производстве собственных моделей,

а лишь о сборке электромобилей китайской автокомпании Dongfeng (и ее дочернего суббренда Seres), у которых в России заменят шильдики на «Evolute».

Уровень локализации с использованием российских комплектующих не уточняется. Ожидается, что в линейку новой российской автокомпании войдут пять китайских машин: три кроссовера, седан и минивэн,

причем три из них поступят в продажу до конца нынешнего года.

Что собирают

Еще в мае этого года несколько автомобилей Evolute представили на выставке в Москве.

Первой новой моделью для России должен стать кроссовер Evolute i-JOY, который на экспортных рынках называется Seres 3 или DFSK Glory E3.

По размерам электрокар сопоставим с паркетником Hyundai Creta.

Электрокроссовер Seres 3 экспортировали в Германию, Нидерланды, Бельгию и Турцию, где предлагали за €35 тыс. Объемы продаж производитель не сообщал.

Согласно техническим данным, представленным на сайте китайского производителя DFSK, автомобиль оснащается силовой установкой мощностью 120 кВт (163 л.с.) 300 Нм крутящего момента. Тяга передается только на передние колеса.

Seres 3 способен развивать 150 км/ч, на разгон до «сотни» уходит 8,9 секунды.

Батарея емкостью в 53 кВт⋅ч позволяет водителю Seres 3 преодолеть максимум 405 км на одной зарядке в соответствии циклом NEDC («Новый европейский цикл вождения»). Специальная зарядная станция восполнит аккумулятор до 80% за полчаса, а обычная розетка – за 8 часов.

close 100% Evolute

Кроссовер рассчитан на пять пассажиров. Передние сиденья в стандартной комплектации оснащены подогревом, кресло водителя также имеет электропривод. Водитель получает по-спортивному скошенный снизу кожаный мультируль, цифровую «приборку» и 10,25-дюймовую мультимедиа-систему, на которую выводится обзор 360° во время парковки, а также беспроводную зарядку смартфона. Apple CarPlay и Android Auto мультимедиа-системой не поддерживаются.

По умолчанию за безопасность отвечают 6 подушек безопасности. Водителю помогают различные системы, в числе которых есть помощь при спуске и подъеме в гору, а также круиз-контроль. Штатно автомобиль предлагает три режима вождения (обычный, экологичный и спортивный).

close 100% Evolute

Еще одной моделью, представленной в Москве, стал седан i-PRO – копия китайской модели Dongfeng Aeolus E70 2020 года, платформа которой создавалась в сотрудничестве с концерном PSA (Peugeot Citroën).

Габаритные размеры седана схожи с Kia Cerato.

В КНР автомобиль предлагается с двумя вариантами силовой установки – 165 л.с. и 150 л.с. Батарея в зависимости от комплектации позволяет проехать от 330 до 430 км.

Особенностью интерьера стала выступающая над торпедо панель, объединяющая экраны приборной панели и мультимедиа. Стоимость седана в Китае начинается от 133 тыс. юаней.

close 100% Evolute

Что касается других моделей, то минивэн i-VAN станет «клоном» Dongfeng LingZhi EV, кроссовер Free получит дизайн Voyah Free, а обличье Seres SF5 примерит на себя паркетник i-JET.

Тяжбы и угроза банкротства

Выпуск Evolute должен начаться на площадке «Моторинвест» в индустриальном парке «Рождество» Липецкой области в рамках СПИК . Заявленные инвестиции «Моторинвеста» превышают сумму в 13 млрд рублей, за 11 лет планируется выпустить более 240 тыс. автомобилей, сообщала компания ранее.

В то же время Завод «Моторинвест» простаивал, как минимум, на протяжении трех последних лет. По данным базы «СПАРК Интерфакс»,

в 2021 году компания получила убыток в 202 млн рублей при выручке в 20 млн рублей.

С 2016 года на «Моторинвесте» отверточным методом собирали кроссоверы Changan, пока в 2019 году конвейер не остановили на фоне проблем с финансовой устойчивостью предприятия, рассказывала ранее «Газета.Ru».

Согласно выписке Картотеки арбитражных дел, в начале весны 2021 года с иском о признании банкротом «Моторинвеста» в Арбитражный суд Липецкой области обратилась подмосковная компания «Галреахим», которая реализует гальванические добавки, использующиеся при антикоррозийной обработке кузовов в автопроме. Тогда заводу удалось избежать запуска процедуры несостоятельности юрлица, покрыв долги.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, ООО «Моторинвест» находится в залоге с 30 января 2020 года у банка «Центрокредит», залогодателями выступают пять собственников завода, включая Андрея Резникова (доля 0,1%), который является учредителем «Моторинвеста» и до 2021 года был основным владельцем. Его отец, по данным «Ведомостей», основал ныне признанную банкротом компанию «Ирито». Последняя с 2005 года являлась официальным дистрибьютором и производителем в РФ китайских автомобилей Great Wall.

В 2016-м Great Wall обращалась в Арбитражный суд Москвы, пытаясь взыскать с «Ирито» $50 млн за поставленные машинокомплекты. Суд отказал Great Wall в иске, аргументируя тем, что договоры заключались не напрямую с «Ирито», а с другими юрлицами, которые ранее обанкротились.

В 2017 году в связи с этим разбирательством было возбуждено уголовное дело о мошенничестве,

а два года спустя посольство Китая в РФ обратилось к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и заместителю генпрокурора с просьбой взять это дело под личный контроль, сообщал «Коммерсант». Аналогичную просьбу бизнес-омбудсмен Борис Титов адресовал в 2019 года прокурору Подмосковья. Статус расследования на данный момент не известен.

С июля этого года у компании «Моторинвест» сменился гендиректор, согласно уставным документам, эту должность занимает Андрей Ханин. Примечательно, что

замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, в чью сферу ответственности входил автопром и непосредственно подписание СПИКов, покинул министерство в мае этого года.

Эксперты автопрома невысоко оценивают перспективы реализации этого проекта.

«К сожалению, шлейф судов с Great Wall и вся эта история, которая тянется много лет, создаёт неоднозначную репутацию собственникам завода. Надеюсь, это не помешает им исполнить, взятые в рамках СПИК, обязательства.

Но, проект E-NEVA от оборонного концерна «Алмаз-Антей» выглядит гораздо более цельным, перспективным, проработанным и фундаментальным решением для развития электротранспорта в России, чем проект Evolute»,

– говорит в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Завод в Липецке первые два-три года может работать в режиме крупноузловой сборки, в рамках технологических операций согласно подписанному СПИК, объясняет собеседник.

«В настоящий момент – это просто сборочный конвейер. Полагаю, что проект рассматривается в качестве пилотного, чтобы откатать механизм субсидий и дистрибуции электрокаров», – рассуждает он.

Если средняя цена автомобиля составит от 3 млн до 3,5 млн рублей, то с 20-25 дилерами удастся реализовывать за год несколько тысяч электромобилей, считает эксперт. Если цена будет в районе 5-6 млн, то больших объёмов продаж не добиться.

При штатной численности персонала в 25 человек (по данным базы СПАРК), согласно открытым рекрутинговым базам найма сотрудников (включая сайт компании), заводу в Липецке требуются электромонтеры и слесари. В то же время представители «Моторинвеста» утверждали, что для производства Evolute будет создано почти 2 тыс. рабочих мест.

Согласно условиям анонсированной в июле программы льготного автокредитования, на электромобили Evolute будет действовать скидка 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей, объявлял Минпромторг.

Сферу легковых электромобилей в России следует развивать, а других вариантов, кроме сотрудничества с Китаем, сейчас нет, полагает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«Впрочем, на сегодняшний день проект Evolute пока непонятен и информации очень мало.

Я не слышал, чтобы эти автомобили хотя бы прошли сертификацию.

Сомнения всегда есть. Но в этом случае, поскольку Минпромторг очень четко дал понять, что будет оказывать проекту всяческую поддержку, есть надежда», – добавил Моржаретто.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу марки Evolute с вопросами о производстве автомобилей и деталях реализации проекта, оперативный ответ компания не предоставила.