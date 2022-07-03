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Автомобили

Что может случиться с машиной из-за жары

Какие неисправности автомобиля проявляются в жаркую погоду

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Depositphotos
Согласно прогнозу, в ближайшие дни температура днем будет достигать 30°C. О том, какие неисправности автомобилей проявляются в жару и к каким тяжелым последствиям они могут привести, — в материале «Газеты.Ru».

Многие неисправности автомобиля, которые не проявлялись в прохладную погоду, под палящим солнцем могут обнаружиться и привести к серьезным техническим поломкам.

Система охлаждения в жаркую погоду работает с повышенной нагрузкой, и в случае ее неисправности высока вероятность перегрева двигателя, который, в свою очередь, может «приговорить» мотор к капитальному ремонту. Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо чаще обращать внимание на показатели температуры двигателя и в случае превышения рабочей температуры остановиться и дать мотору остыть. Также необходимо учитывать, что охлаждающая жидкость подвержена испарению, и в жаркую погоду необходимо чаще проверять ее уровень, а при необходимости доливать.

К перегреву, в свою очередь, ведут различные неисправности системы охлаждения.

Некорректно работающий термостат или забитая грязью и тополиным пухом поверхность радиатора скорее всего проявят себя именно в жаркую погоду. Повышают вероятность «закипеть» и течи в патрубках: система охлаждения рассчитана на работу под повышенным давлением, а в случае нарушения герметичности антифриз закипит при более низкой температуре.

Неисправная климатическая система также скорее всего проявит себя при повышении температуры – проверку кондиционера и, при необходимости, промывку его радиаторов следует проводить до наступления теплого сезона, чтобы внезапно не оказаться в раскаленной машине.

Если кондиционер работает исправно, не следует злоупотреблять его возможностями.

В нагревшейся на солнцепеке машине велик соблазн сразу включить его на полную мощность, но следует помнить, что мощный поток холодного воздуха, направленный на лобовое стекло, может привести к появлению на нем трещины из-за резкого перепада температур.

Палящий зной может повлиять также на состояние лакокрасочного покрытия и салонного пластика. Причем отделка салона, нагреваясь, способна выделять в замкнутое пространство кабины вредные вещества, так что перед поездкой после долгой стоянки под солнцем лучше проветрить салон, открыв на несколько минут все двери.

Несвоевременная замена тормозной жидкости также может привести к тяжелым последствиям именно в жаркую погоду.

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью: со временем в ней накапливается вода, которая при высокой температуре может закипеть и образовать в тормозной магистрали паровые пробки, способные привести к снижению эффективности тормозов и их отказу.

Также в жаркую погоду не рекомендуется заправлять автомобиль «под завязку»: расширяясь в замкнутом пространстве, топливо способно вытечь из-под пробки и пролиться. В таком случае остается надеяться, что рядом не окажется неосторожно брошенного окурка или не будет случайной искры, способных привести к пожару.

От нагрева страдает и аккумуляторная батарея, у которой при экстремальных температурах снижается емкость. Электросистема автомобиля при этом работает с повышенной нагрузкой: часто включается вентилятор, на полную мощность работает кондиционер. В такой ситуации важное значение имеет исправность электропроводки и наличие надежного контакта в соединениях.

В случае, если в автомобиле часто перегорают предохранители или лампы – самое время насторожиться и провести подробную диагностику,

поскольку неисправности электрооборудования часто приводят к пожару. Согласно статистике МЧС, 51% возгораний машин приходится на нарушения правил эксплуатации, недостатков конструкции машин и неисправности их систем и механизмов. Еще 11% пожаров происходит из-за неправильной установки дополнительного оборудования.

В случае, если возгорание все же возникло и требуется применить огнетушитель, не торопитесь распахивать капот: обильный приток воздуха только усугубит пожар. Необходимо приподнимать крышку на 10-15 см, причем обязательно в перчатках, и тушить огонь короткими залпами.

При выезде за пределы дорог следует также следить, чтобы сухая трава и другие легковоспламеняемые материалы не оказались рядом с раскаленными поверхностями – известны случаи, когда оказавшиеся на глушителе или картере стебли травянистого покрова становились причиной возгорания автомобиля.

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