Тест: На что герой Жоры Буркова в легендарном «Гараже» Рязанова обменял Родину?

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о гаражных объединениях. Поправки в законодательство призваны завершить комплексное регулирование гаражной сферы и снять правовую неопределенность, оставшуюся со времен распада СССР. В честь этого события «Газета.Ru» предлагает читателям вспомнить популярный советский фильм «Гараж» и ответить на несколько вопросов, связанных с собранием легендарного гаражного кооператива.