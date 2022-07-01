Отечественный дилер откроет поставки машин всех марок в Россию

На фоне прекращения поставок иностранными концернами машин в страну один из крупнейших российских дилеров – Fresh Auto – планирует создать хаб по авторитейлу в ОАЭ, узнала «Газета.Ru». Особенность новой схемы в том, что автомобили из Японии, США и Европы будут стекаться в единый сток, а далее реализовываться на местном рынке, поставляться в Россию и в другие страны мира. Эксперт рынка назвал идею отличной, но перспективы на рынке эмиратов оценил сдержанно.

Российская компания Fresh Auto намерена инвестировать в развитие дилерского бизнеса в ОАЭ, пока что речь идет только об автомобилях с пробегом. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Собеседник отметил, что компания рассматривает эмираты не только как площадку для того, чтобы привозить автомобили в Россию, но и как отдельный локальный бизнес.

«Мы будем находиться на внешнем рынке и будем отталкиваться от ситуации. Если будет необходимость что-то поставлять в Россию, будем, почему нет. Однако местная фирма создается изначально не для этого, а именно, чтобы внутри работать, – сообщил Денис Мигаль. –

Чем рынок ОАЭ удобен – ты можешь на 65% стран планеты машинами торговать в обе стороны (ввозить и экспортировать – «Газета.Ru»):

не только в Россию, но и в Африку, Индию, Индонезию и другие страны. А в ОАЭ можно импортировать машины из Японии, Америки, Европы, поэтому это очень удобно».

По словам главы Fresh Auto, филиал в ОАЭ компания рассматривает как свой единый интернациональный хаб, который позволит клиентам компании получать широкий ассортимент автомобильной продукции.

Ситуация с наличием автомобилей в свободной продаже в России усугубилась после начала событий на Украине — основные игроки российского авторынка прекратили производство и поставки своей продукции на территорию РФ.

В результате на дефицит автомобилей из-за нехватки чипов наложились дополнительные трудности из-за заморозок поставок.

Это привело к резкому подорожанию как новых автомобилей, так и машин с пробегом. Хотя на фоне укрепления рубля в июне наблюдается снижение цен на подержанные машины на 25%, сообщает классифайд «Дром.ру».

Впрочем, по ряду иностранных марок стоковых запасов хватит на 2-3 месяца, говорят источники «Газеты. Ru» в крупных московских дилерских холдингах. В частности, речь о массовых моделях Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen.

Несмотря на легализацию параллельного импорта, не все дилеры спешат по примеру Fresh Auto диверсифицировать бизнес. Так, один из лидеров рынка – автомобильная группа «Авилон» – на данном этапе продолжает активно взаимодействовать с представительствами иностранных автокомпаний, чтобы быть в курсе всех последних изменений, в том числе по срокам и объемам отгрузок автомобилей, сообщил «Газете.Ru» заместитель генерального директора по развитию бизнеса АГ «Авилон» Олег Шамба.

Выходить на новые рынки группа не планирует.

«Ситуация все еще нестабильная, поэтому пока рано говорить о каких-либо изменениях в работе.

Относительно прогнозов по динамике авторынка можно сказать, что при условии, если все останется так, как есть сейчас, рынок в ближайшие месяцы продолжит падать,

– рассказал собеседник издания.

По его словам, отгрузки автомобилей и работа локальных производств все еще находятся на паузе, в отрасли сохраняется значительный дефицит. Факторов улучшения ситуации в автобизнесе страны пока нет, констатировал Шамба.

Идею интернационального хаба Fresh Auto приветствует независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он уверен, что

наличие стоков в нейтральной по отношению к России стране позволит компании оперативно пополнять свои складские запасы на домашнем рынке.

Эксперт уверен, что подобный филиал облегчит для дилера закупки, подбор, юридическое оформление, а также логистику при отправке машин в РФ. Однако к полноценному бизнесу отечественной компании с целью продаж машин на рынке эмиратов консультант по автопрому относится скептически.

«Мне видится, что на местном рынке уже давно сформировалась собственная арабская сеть авторитейла. Вряд ли российские дилеры смогут привнести в ОАЭ какие-то свои уникальные конкурентные компетенции. Впрочем, как источник для пополнения товаром российского склада это отличная идея», – резюмировал Бургазлиев.