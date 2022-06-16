Россиянам нечем красить разбитые машины

Как выяснила «Газета.Ru», из России ушли ключевые поставщики автомобильных красок, необходимых для кузовного ремонта. У остальных нарушились логистические цепочки поставок, в связи с этим эксперты рынка и сервисмены уже через два месяца ожидают дефицит красок для ремонта автомобилей.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители автосервисов и поставщики лакокрасочных материалов (ЛКМ) пожаловались на перебои с ввозом красок и ощутимое сужение ассортимента доступных материалов для кузовного ремонта. При этом ряд компонентов для автомобильных красок в России вовсе не производится.

«Сейчас мы наблюдаем отток производителей, даже тех, кто много лет был на рынке. В основном, конечно, это европейские всем известные производители,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель кузовного сервиса Fit Service Ярослав Кукарин. — Например, бренд «3М» прекратил свои поставки в Россию и сейчас на складах лишь остатки. Ушла с рынка и такая известная компания, как Quickline, со всей их продуктовой линейкой».

По его словам, российские производители ЛКМ также в основном работают с зарубежными компонентами: например, у компании АРС они поставляются из Германии, у «Европроект Групп» и «А1» исходные материалы для производства итальянские.

Впрочем, для автосервисной отрасли куда более тяжелый удар в том, что

Россию покинули три ключевых поставщика — PPG, Basf и AkzoNobel,

рассказала «Газете.Ru» маркетолог компании Auto3N (занимается поставками запчастей) Марина Белоглядова. Нидерландская компании AkzoNobel (принадлежит известный бренд автомобильных ЛКМ Sikkens) помимо прочего обеспечивала комплексное оснащение кузовных цехов и учет расхода лакокрасочных материалов, добавляет собеседница.

На сколько хватит запасов

По словам экспертов рынка, уже в августе этого года автомобилисты России, вынужденные ремонтировать свои разбитые машины, могут почувствовать дефицит автоэмалей.

«Тех складских запасов, которые остались у дилеров и автосервисов, хватит примерно на 2 месяца», — говорит Марина Белоглядова из Auto3N.

С уходом AkzoNobel хлынет продукция из Китая, но там с качеством краски большие проблемы, плюс у китайцев нет нормальной системы цветоподбора, автомобиль премиум-сегмента никто не возьмется красить китайской краской, отмечает собеседница.

Июнь – первый месяц, когда начал ощущаться недостаток материалов высокого качества, до этого проблем не было, скорее всего, поставщики продавали старые запасы, соглашается в беседе с «Газетой.Ru» руководитель кузовного цеха группы компаний «Автолайк» из Екатеринбурга Алексей Хузин.

«Например, премиум-линейка AkzoNobel практически вся раскуплена и недоступна к заказу – полный спектр, от грунта до лака», — объясняет представитель «Автолайка».

По его словам, такие материалы предпочтительно использовать с точки зрения скорости и качества работ – в частности, от них зависит точное попадание «в цвет» при кузовном ремонте. Абразивные материалы немецкой 3М, поставки которых также прекращены, более эффективны и экономичны в использовании, чем аналоги.

«Насколько я знаю, материалов премиум-класса у поставщиков осталось на 1-2 месяца. Далее будем решать проблемы по мере их появления»,

— резюмирует Хузин.

На сегодняшний день на рынке ЛКМ наблюдается нестабильность и отсутствие отдельных компонентов красок, кроме того, переход на альтернативные материалы может привести к снижению качества работ, соглашается директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд.

«Прогнозируемое наличие остатков на складе поставщиков сейчас нестабильно. И если раньше я на СТО держал запас материалов на месяц работы, то сейчас нужно загружать склад на 2 месяца вперед, чтобы из-за отсутствия какого-либо компонента краски работа не остановилась», — объясняет Марланд «Газете.Ru».

Чем заменят

По его словам, ранее, при работе на немецких компонентах, можно было давать гарантию на ремонт до 3-5 лет, с учетом того, что материалы демонстрировали стабильное качество. С российскими материалами наблюдаются перепады качества в зависимости от партии. При этом в качестве альтернативы на рынке появляются материалы из Турции и Китая.

«К поиску альтернатив нас подталкивает и сотрудничество со страховыми компаниями. Расценки на ремонт не растут так, как цены на материалы.

Страховщики, разумеется, не могут изменить стоимость полиса для автовладельца, и поэтому заставляют нас укладываться в те нормативы, которые были прописаны», — подытожил Марланд.

Поставщики лакокрасочной продукции также признают перебои с поступлением новых партий товара. В компании «Автоэм», занимающейся поставкой автомобильных лакокрасочных материалов и оснащением окрасочных цехов «Газете.Ru» рассказали, что эти товары закончились около недели назад.

«Мы пока не продаем краски и эмали. Товары на складе закончились. Новую партию ждем дней через десять. Логистика сейчас усложнилась, все происходит гораздо дольше», — рассказал «Газете.Ru» представитель компании.

В России производятся далеко не все компоненты лакокрасочных материалов, вопросы замены ранее не прорабатывались, потому что нынешнюю ситуацию предусмотреть было невозможно, полагает замдиректора по развитию компании «Колор-Шоу» Юрий Белогорохов.

«Производители лакокрасочных материалов в стране есть – в Дзержинске, завод АРС в Твери. Если бы у нас производились все необходимые пигменты и смолы, вопрос бы был решен, — отмечает Белогорохов в беседе с «Газетой.Ru». – Остается надеяться на то, что будет проявлена политическая воля и запущено производство отечественных компонентов в этом секторе промышленности».

Тотального дефицита в кузовном ремонте по лакокрасочным материалам нет, однако наибольшие сложности ожидаются у СТО, которые ремонтируют автомобили по каско, а также у дилеров, добавляет Ярослав Кукарин из Fit Service.

«Будут поставки из Китая и Индии, а через два-три года появится собственное лакокрасочное производство», — надеется он.