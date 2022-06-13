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Автомобили

Тест: сможете ли вы понять, что перед вами китайский автомобиль?

Насколько хорошо вы можете различать автомобили из Китая

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Сергей Бобылев/ТАСС
На этой неделе в России состоялась премьера китайского кроссовера Haval Dargo, в новинке из КНР легко угадываются черты внедорожников таких известных марок, как Jeep и Mercedes-Benz. Китайские автомобили традиционно легко спутать с европейскими, японскими и американскими. Проверьте себя, сможете ли вы распознать китайский автомобиль по фотографии?

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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