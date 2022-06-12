Почему машина «умирает» около подъезда

Экономия в кризис может побудить автомобилистов реже использовать автомобиль, однако простой может привести к большим проблемам, говорят специалисты автосервисов. Какие технические неисправности ждут водителей, которые редко ездят на своих машинах, и какие существуют способы защиты авто, – в материале «Газеты.Ru».

Если автомобиль долго простаивает во дворе или гараже, то владельца машины ждет целый букет проблем, прежде всего, с кузовом и открытыми для воздействия климата агрегатами машины, что в итоге может вылиться в дорогостоящий ремонт, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

«Многие думают, что если не пользоваться автомобилем, то он не расходует свой ресурс – это далеко не так», — говорит эксперт.

Все подвижные части шасси и подвески во время простоя ржавеют.

В первую очередь коррозия поражает тормозные механизмы, указал эксперт Пахомов. Страдают и электрические соединения: если аккумулятор не отключен во время стоянки, то провода и различные соединения, которые находятся в контакте с воздухом, подвергаются электрохимической коррозии. В бензобаке образуется конденсат, после чего вода попадает в топливную систему. Замерзая зимой,

жидкость преграждает подачу бензина в двигатель,

забивая фильтр и повреждая топливную магистраль. Также у забытого автомобиля увеличивается хрупкость резинометаллических шарниров, выходят из строя сайлентблоки в подвеске, утрачивают эластичность различные резиновые детали и шланги.

«Автомобиль страдает и внешне, его никто не моет и лакокрасочное покрытие начинает тускнеть. У простаивающей машины даже краска сильнее повреждается ультрафиолетом, чем у автомобиля, который регулярно эксплуатируется», – отметил председатель правления «Союза автосервисов».

Осадки, ветер и пыль, откладываясь на кузове стоячего автомобиля, действуют словно наждачная бумага,

согласен технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Также после простоя автомобиль будет тяжело завести – аккумуляторная батарея разряжается даже в том случае, если все источники питания отключены, предупреждает эксперт сервиса.

«Брошенные машины привлекают хулиганов и подростков,

– замечает собеседник. – Также в ходе длительной стоянки падает давление в шинах автомобиля, из-за чего резина становится неэластичной и начинает разрушаться – это достаточно вредно для колес».

Подшипникам качения в колесах и ступицах в принципе не рекомендуется длительное нахождение в одном положении, обращает внимание технический директор Fit Service. Под весом автомобиля раковины подшипников продавливаются, из-за чего вся деталь выходит из строя.

«Плохо, если машина проезжает меньше 1 тыс. км в год.

В среднем по России автомобили проезжают по 15-20 тыс. км год – это близко к комфортному существованию машины. Не зря большинство концернов рассчитывает гарантийный срок на 100 тыс. км или 5 лет», – отмечает Рузанов.

Как сберечь авто

Чтобы спасти машину об быстрого старения, если уж нет нужды в ее использовании, нужно совершать хотя бы изредка профилактические поездки, советует председатель правления «Союза автосервисов» Пахомов.

«Есть предубеждение, что автомобиль для хранения нужно ставить на подрамники,

чтобы вывесить подвеску и оставить упругие элементы без нагрузки. Сомневаюсь, что это хороший способ, потому что сайлентблоки будут вывернуты в обратную сторону и все равно будут охрупчиваться (потеря пластичности или вязкости материала — «Газета.Ru»), но уже в другом положении. Кроме того, амортизаторные стойки будут выдвинуты и вместо того, чтобы находиться внутри амортизаторов в масле, окажутся снаружи и тоже могут коррозировать», – говорит Пахомов.

Основной износ механических деталей машины происходит во время прогрева и остывания двигателя, поэтому короткие поездки быстрее изнашивают автомобиль, рассказывает эксперт.

«Механизмы автомобиля, который стоит в гараже и редко выезжает, через 100-200 тыс. км пробега окажутся в таком же состоянии, как у машины, которая постоянно эксплуатировалась в такси, но проехала 300 тыс. километров», – оценивает собеседник.

Простаивающему автомобилю следует уделять внимание хотя бы раз в месяц, объясняет технический директор сети автосервисов Fit Service Рузанов.

«Аккумулятор нужно заряжать регулярно, хотя бы раз в один или два месяца. Вместе с этим следует проверять давление в шинах и подкачивать их, а также время от времени давать автомобилю подвигаться – проехать несколько метров, чтобы подшипники и шины поменяли свое положение», — рассказывает Рузанов.

Что касается кузова, эксперт советует приобрести для автомобиля защитный чехол или нанести восковое покрытие на мойке, чтобы внешняя среда меньше воздействовала на автомобиль.

Гараж не панацея

Гараж может подойти для хранения простаивающего автомобиля только в том случае, если он будет неотапливаемый, говорят эксперты.

«Идеальный вариант — металлический или холодный капитальный гараж,

где создаются наиболее комфортные условия для автомобиля. Зимой, когда машина заезжает в теплый гараж, то не успевает полностью высохнуть, кузов начинает катастрофически гнить и ржаветь», — предупреждает Рузанов.

Из-за перепадов температур, когда зимой автомобиль загоняют в теплый гараж, в картерах появляется конденсат — из-за этого масло смешивается с водой, становясь менее текучим и более плотным, указывает эксперт.

Оттаивание наледи с противогололедными реагентами вызывает больше коррозии, чем во время простоя на улице зимой, соглашается Пахомов.

«Впрочем, несомненный плюс в том, что в гараже автомобиль не подвержен ультрафиолетовому излучению, которое повреждает лакокрасочное покрытие и резиновые детали», — добавил собеседник.