Япония прекратила поставки грузовиков и экскаваторов. Как это бьет по России

Японское правительство запретило поставки в Россию грузовиков, карьерных самосвалов и другой спецтехники. Ранее аналогичный запрет ввели европейские страны. Среди неприятных эффектов — удар по горнодобывающей отрасли из-за остановки поставок карьерных самосвалов, а также вероятные логистические затруднения на ближнемагистральных направлениях — японские среднетоннажники были популярны у бизнеса, отмечают эксперты. Впрочем, китайские компании не скрывают радость от этой новости и обещают заместить ушедший бренды Японии.

В рамках очередного пакета санкций Япония вводит с 17 июня запрет на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры России.

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — цитируют японские издания слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Аналогичный запрет в отношении экспорта в Россию уже ввел Европейский союз. О номенклатуре техники, поставки которой были прерваны, ранее подробно писала «Газета.Ru».

В документе, размещенном на сайте японского министерства, среди разнообразного промышленного оборудования, запрещенного к экспорту в Россию, упоминаются

грузовики полной массой от 5 тонн, прицепы и полуприцепы, специальные машины на автомобильном шасси, а также самосвалы, предназначенные для использования вне дорог.

Также под запрет со стороны японских властей попали бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и запчасти к колесной технике, используемой в портах, на складах и аэропортах. В грузовом сегменте на российском рынке присутствуют японские грузовые марки Isuzu, Fuso, Hino, карьерные самосвалы Komatsu, экскаваторы и спецтехника Hitachi и Kato.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2021 года продажи грузовиков в России увеличились на 33% и достигли объема почти 100 тыс. машин.

При этом 36% рынка занимает российский «КамАЗ». Среди японских производителей грузовиков массой свыше 3,5 т наибольшие объемы продаж у марки Isuzu, до недавнего времени имевшей сборочное производство в Ульяновске помимо поставок импортных машин. По итогам 2021 года компания Isuzu реализовала в стране около 3 тыс. машин.

«Газета.Ru» обратилась в российские представительства японских производителей грузовиков и спецтехники с вопросами о дальнейшей деятельности, а также гарантийной поддержке и сервисе уже реализованных машин. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.

«Fuso как марка примерно на 80% принадлежит бренду Daimler.

Модельный ряд Isuzu достаточно широкий, но на российском рынке в основном были представлены среднетоннажные грузовики, полной массой от 6 тонн,» — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Коммерческий транспорт и технологии» Александр Солнцев.

По его словам, альтернативой для японской техники в этом сегменте могут служить корейские грузовики Hyundai и Daewoo, о прекращении поставок которых не объявлялось, хотя сборка коммерческих машин Hyundai в Калининграде была приостановлена.

В том же классе выступают российские «Валдай Next» от ГАЗа (с кабиной китайской марки Foton) и «КамАЗ Компас» (локализованный китайский JAC). Однако следует учитывать, что завод «КамАЗ» в первую очередь рассчитан на выпуск тяжелой техники, а легкая коммерческая версия «Компаса» еще не готова, указывает Солнцев.

Из-за прекращения поставок японской спецтехники и грузовиков эксплуатирующие организации будут вынуждены принимать меры к продлению срока службы существующей, поскольку быстро заместить ее не получится, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Японские производители карьерной и строительной спецтехники не так масштабно представлены на российском рынке, как европейские и американские, но их суммарная доля может достигать 20%,

— отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». – Это проблема для всех, потому что эта техника надежна и японцы аккуратно соблюдали гарантийные обязательства».

Линейки погрузчиков и экскаваторов есть у Hitachi, Komatsu продавала в России карьерные самосвалы, перечисляет эксперт. В случае с Isuzu у компании в нашей стране локализованы две модели небольшой и средней грузоподъемности, а самосвалы и тягачи компания в Россию импортировала. И наибольшие проблемы возникнут, если вместе с поставками готовых автомобилей будет запрещен и ввоз компонентов, добавляет он. Марки Hino запрет касается в полном объеме, поскольку ее продукция ввозилась из-за рубежа.

«В качестве альтернативы можно рассматривать продукцию китайских компаний, особенно если в ее отношении будут послабления относительно уплаты утилизационного сбора. Но это не быстрый процесс», — заключил Бургазлиев.

Китайские автокомпании уже с позитивом восприняли новость об отказе Японии от российского рынка спецтехники.

«Мы рады планам Японии уйти с российского рынка экскаваторов и бульдозеров. По той простой причине, что наша компания поставляет спецтехнику китайского производителя и завода. Ожидаем, что спрос на нашу технику будет повышаться. Собственно говоря, за последние месяцы он уже повысился, поэтому на нас это решение уже отражается», — рассказали «Газете.Ru» в российском офисе компании «Фотон Машинери Групп» (бренд Foton).

На вопрос сможет ли китайский импорт покрыть долю Японии на российском рынке, в Foton утверждают утвердительно. Общий рост спроса в России на свою технику в компании оценивают в 10-20%.

Японскую технику, безусловно, можно заместить российской техникой или китайской, соглашается в разговоре с «Газетой.Ru» акционер «Чебоксарского завода силовых агрегатов» Григорий Болотин. Она будет менее производительной и комфортной, но более оптимальной, чем премиальная японская техника, по соотношению цены и качества, полагает он

Вместе с уходом новой японской техники уйдут и официальные каналы поставки запчастей, но подавляющую часть расходников и деталей можно за несколько месяцев освоить на российских производствах, надеется Болотин.