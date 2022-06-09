Каким автомобилем оптимально владеть в кризис

В условиях высоких цен на обслуживание и проблем с поставками запчастей оптимальным выбором становится автомобиль с безнаддувным мотором и классической автоматической трансмиссией, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Читайте подробнее о том, какие машины способны разорить автовладельца.

При прочих равных условиях менее разорительными для своих владельцев обещают быть простые по конструкции машины, не снабженные турбонаддувом, роботизированными трансмиссиями и большим количеством электронных блоков, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Чем больше элементов в конструкции, тем больше вероятность выхода из строя – это фундаментальное правило техники,

— объясняет «Газете.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов. – Стопроцентной надежности не существует в природе, но даже если для каждой детали она будет максимальной, агрегат, состоящий из большего количества деталей, будет менее надежным».

Такой принцип применим к любому из автомобильных узлов и агрегатов — двигателю, трансмиссии, ходовой части и опциям, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров. Соответственно, автомобиль с более простой конструкцией при прочих равных условиях будет надежнее, чем современный и сложный,

отремонтировать его получится гораздо дешевле.

При этом вероятность отказа автомобильных агрегатов нормируется и планируется производителями, однако на практике о «живучести» тех или иных моделей лучше всего свидетельствуют статистические данные, например те, которые собираются и ежегодно публикуются немецким автоклубом ADAC, считает Пахомов.

«Большее количество различных элементов (как электронных, так и механических) ведет и к удорожанию его обслуживания по сравнению с моделями с более простым оснащением», — добавляет в беседе с «Газетой.Ru» директор по сервису и запасным частям «Volvo Car Авилон» Павел Константинов.

При этом если раньше машины с дизелями выбирали автомобилисты, желающие сэкономить на топливе, то сейчас этот фактор отошел на второй план с учетом стоимости дизтоплива, которая стала выше, чем на бензин «АИ-95», резюмирует специалист.

Даже простое техобслуживание полноприводного автомобиля с раздаточной коробкой и дополнительными приводными валами будет гораздо более сложным и дорогим,

нежели переднеприводного, у которого все основные агрегаты, требующие внимания, скомпонованы в передке и легкодоступны, приводит пример он.

«Если в машине есть бесключевой доступ, различные электронные ассистенты для водителя и тому подобные функции, это это также делает обслуживание автомобиля более сложным с технической точки зрения»,

— заключает Константинов.

Чтобы не разориться на ремонте и обслуживании, следует обратить внимание на автомобили с двигателями без наддува, с механической коробкой передач или классическим гидромеханическим автоматом, а при выборе модели и модификации обратить внимание на те, которые успешно используются в такси или корпоративных парках, советует вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Сегодня любая поломка Porsche Panamera, Cayenne, премиального Range Rover или BMW серьезным образом ударит по карману владельца.

И возникновение неисправности в таких машинах, насыщенных электроникой, более вероятно, — отмечает Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru». – Такие машины очень приятны и комфортны, но вместе с тем и более уязвимы».

По его словам, в массовом сегменте предпочтительно обратить внимание на автомобили тех моделей, которые разрабатывались для стран «третьего мира», включая Латинскую Америку — с учетом того, что в России не так много хороших дорог и большое количество удаленных населенных пунктов. К числу достаточно надежных бюджетных машин можно отнести, в частности, Renault Logan и Sandero, а также Skoda с атмосферными двигателями.

Малообъемных турбомоторов, роботизированных трансмиссий и вариаторов эксперт советует по возможности избегать.

При этом запас прочности даже у классических АКП старой конструкции выше, чем у современных многоступенчатых моделей, которые значительно усложнены. При этом автомобили не самой передовой, но проверенной конструкции можно найти и в премиум-классе.

«Такие автомобили, как Toyota, по своему развитию отстают от современности лет на 10-15, но за счет этого достигается надежность узлов и агрегатов, которые, как правило, не подводят в трудную минуту», — приводит пример Хайцеэр.

В случае, если позволяют условия эксплуатации и инфраструктура, с целью снижения затрат на обслуживание и ремонт можно обратить внимание на электромобили, предлагает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Электромобиль не требует замены ремней привода ГРМ или свечей зажигания, а также прочих расходных материалов. Также у таких машин гораздо меньше проблем с неисправностями двигателя, с которыми часто сталкиваются владельцы бензиновых и дизельных машин», — аргументирует он.