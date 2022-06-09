Какие автомобили продолжают поставлять в Россию

В настоящее время не испытывают проблем с поставками дилеры китайских марок, корейские машины продавцы готовы привезти под заказ, однако сроки их поставки значительно увеличились, выяснила «Газета.Ru». Значительное количество автопроизводителей приостановили не только производство в России, но и ввоз машин. На этом фоне дилеры ищут обходные пути поставок в РФ.

В условиях остановки работы автомобильного производства в России дилеры ряда автомобильных марок готовы привезти автомобили под заказ, выяснила «Газета.Ru». В частности, поставки автомобилей корейской сборки продолжает Hyundai.

Так, в официальном дилерском центре Hyundai в Санкт-Петербурге, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о приобретении под заказ кроссовера Tucson, заверили, что поставки таких машин продолжаются, однако сроки доставки увеличились вдвое.

«Если раньше автомобили приходили в основном из Калининграда, то сейчас последние пришедшие к нам Tucson были собраны в Корее.

В целом поставки есть, но если раньше мы привозили автомобиль в течение месяца, то сейчас — срок около двух», — рассказал менеджер автосалона.

Продолжается ввоз в Россию и автомобилей китайских марок Chery и Exeed, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Chery. Завод Haval в Тульской области продолжает работу, автомобили российской сборки в автосалоны завозят, сообщили в московском дилерском центре марки. Нет проблем и с поставками автомобилей Geely с завода в Белоруссии, заверил корреспондента менеджер официального дилера Geely из Московской области.

По ситуации на начало апреля сохранялись небольшие поставки в страну автомобилей Skoda, Kia, Nissan, Hyundai, Haval, Chery.

«Это, что называется, доезжали ранее предоплаченные партии товара. Сейчас же по факту практически ни одна автокомпания ничего не поставляет и ни производит, кроме отечественных марок», — рассказал «Газете.Ru» собеседник в руководстве одного из крупнейших российских дилерских холдингов.

При этом дилеры самостоятельно везут автомобили абсолютно всех марок через Казахстан, Армению и Грузию — берут то, что могут купить, и завозят, но это скорее штучные поставки, добавил собеседник.

В представительствах большинства зарубежных автоконцернов воздерживаются от комментариев относительно сложившейся ситуации с поступлением в Россию новых машин и возможного возобновления их ввоза. В Mercedes-Benz лишь отметили, что экспорт в РФ легковых и коммерческих автомобилей по-прежнему заморожен до дальнейшего уведомления.

Менеджеры автосалонов говорят, что по ряду марок новых поступлений в ближайшее время не ожидается.

Так, в официальном дилерском центре Skoda в Москве корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что поставок не ждут минимум до конца года. На неопределенный срок остановлены поступления и автомобилей японского бренда Toyota — это касается всего модельного ряда, уточнил менеджер официального дилерского центра марки, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности приобретения седана Corolla.

«Остался единственный автомобиль в максимальной комплектации, можно его забрать. Относительно новых поступлений никакой информации нет, причем по всему модельному ряду»,

— уточнил он.

При этом ранее японское правительство в рамках введенных санкций запретило экспорт в Россию предметов роскоши — в том числе автомобилей дороже $50 тыс., однако проблемы наблюдаются и с более бюджетными машинами японской марки.

Вместе с тем «АвтоВАЗ» объявил сегодня о возобновлении сборки автомобилей, на конвейер встали Lada Granta в упрощенных комплектациях. Представители дилерских центров Lada в Самаре и Тольятти ранее говорили «Газете.Ru», что в обозримой перспективе ожидают поступления только таких машин.

«В текущих обстоятельствах нет возможности заказать автомобиль на заводе, покупатель может сделать выбор из стоков дилера.

Из-за отсутствия понимания сроков возобновления работы локальных производств, а также отгрузок автомобилей делать какие-либо долгосрочные прогнозы сейчас невозможно», — говорит «Газете.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков.

Во всех сегментах рынка сохраняется дефицит, новых автомобилей остается все меньше, складские запасы тают с каждым днем.

Дилерам хватит имеющихся объемов на период от 2 до 5 месяцев торговли,

констатирует он.

«Новых автомобилей премиум-брендов осталось всего на 1-2 месяца. Заказать новый автомобиль невозможно, приобрести его можно только из наличия, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор брендов BMW, Mini и BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев. — Улучшения ситуации стоит ожидать не раньше стабилизации геополитической обстановки».