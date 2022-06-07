Россияне стали реже мыть машины, автомойки закрываются по всей стране

Бизнес по мойке автомобилей приносит убытки собственникам, за последний год больше всего автомоек закрылось в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, выяснила «Газета.Ru». В условиях сокращения доходов автовладельцы экономят на необязательных услугах, а экологические требования к автомойкам становятся жестче, объясняют представители отрасли и эксперты. Они констатируют подорожание автохимии и проблемы с кадрами — это приводит к росту среднего чека.

За 12 месяцев с 1 июня 2021 года число автомоек в крупных городах России сократилось более чем на 4%, свидетельствуют исследование картографического сервиса 2ГИС, подготовленное по заказу «Газеты.Ru». При этом почти все падение пришлось на первую половину 2022 года, свидетельствуют данные сервиса.

Так, по данным 2ГИС, с января по июнь 2022 года количество моек в Москве уменьшилось более чем на 6%, в Санкт-Петербурге – на 7%, в Нижнем Новгороде – почти на 6%.

По сравнению с июнем 2021 года (за год) число автомоек в Нижнем Новгороде сократилось почти на 10% — больше, чем в других густонаселенных городах.

В Санкт-Петербурге за это же время закрылось почти 9% таких предприятий, в Казани – на 5%, в Челябинске и Москве в течении последнего года прекратили работу порядка 4% автомоек.

Аналогичный тренд зафиксирован в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Краснодаре, Омске, Самаре, Красноярске, Казане, Уфе и Воронеже,

отмечается в исследовании картографического сервиса.

Исключение из этой тенденции среди крупных городов показывают лишь Волгоград, Ростов-на-Дону и Пермь, где число работающих автомоек практически не изменилось либо увеличилось на десятые доли процента.

Представители отрасли, продолжающие работу, жалуются на подорожание автохимии, используемой при мойке машин, а также проблемы с кадрами.

В частности, из-за нехватки сотрудников такие предприятия переходят в формат самообслуживания, отмечает коммерческий директор сети автомоек «Каскад» из Нижнего Новгорода Иван Краснов.

«Раньше мойщиками могли работать студенты или люди, ищущие временный заработок. Сейчас они по большей части идут работать курьерами на доставке заказов, сотрудничают с агрегаторами,

— объясняет Краснов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru». – В результате мойка может и не закрывается, но клиенты привыкают к новому формату — моют машины сами».

По его словам, в настоящее время наблюдается спад потока клиентов, сравнимый с тем, что был в период пандемии коронавируса. Кроме того, летом автомобили обычно моют реже, чем зимой или в межсезонье, добавляет он.

Представитель сети автомоек «Автодрайв» из Московской области по имени Алексей настаивает, что поток клиентов в настоящее время стабилен, однако жалуется на подорожание автохимии, из-за которого пришлось повысить цены на услуги.

«Автохимия подорожала примерно на 50%. В связи с этим нам пришлось повысить цены на мойку примерно на 15%. В остальном работаем как обычно»,

— рассказал он «Газете.Ru».

К тому, что автомойка как бизнес в ряде случаев становится нерентабельной, помимо снижения спроса ведут высокие цены на аренду земли и необходимость содержать очистные сооружения, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Содержание и обслуживание очистных сооружений стоит дорого, и большинство моек старались сливать свои стоки просто в канализацию.

Но в последние годы их стали жестко контролировать, налагая гигантские штрафы,

— объясняет Хайцеэр «Газете.Ru». – Также резко снижает рентабельность мойки высокая плата за аренду земли. Чтобы этот бизнес был прибыльным, крайне важно быть собственником земли».

Экологические требования к таким предприятиям очень жесткие, а штрафы за их нарушение в течение последних нескольких лет выросли на порядок, добавляет он. В случае с автоматическими мойками к невозможности продолжать работу могут привести и проблемы с закупкой иностранных комплектующих для таких комплексов.

«Также люди просто стали реже пользоваться такими услугами из-за нехватки денег.

Кроме того, доходность автомоек, как правило, невысока», — заключил Хайцеэр.

Первыми закрываются автомойки, которые расположены на «непроходных» местах и не располагают стабильным пулом корпоративных клиентов, отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Практически вдвое подорожала автохимия, возросли расходы на зарплаты рабочих, многие из которых просто уехали. Все это в конечном итоге привело к увеличению стоимости услуги для автомобилистов,

— рассуждает Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru». – Автомобилисты, в свою очередь, стали экономить на мойке, поскольку это необязательная процедура».

На фоне падения спроса и повышения цен у автомоек сохраняются постоянные расходы, включая арендную плату, расходы на зарплату, воду и электричество, добавляет он. В ближайшем будущем с рынка могут уйти до 20% этих предприятий, в настоящее время этот процесс находится на начальной стадии, полагает Шкуматов.