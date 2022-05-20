Toyota для дрифтеров и Ford на батарейках: новые автомобили, которые не привезли в Россию

Пока в России собираются возрождать бренд «Москвич», а производство новых автомобилей практически остановилось, в других странах зарубежные марки представляют новые модели и выводят старые на новый уровень. «Газета.Ru» рассказывает о последних премьерах мирового автопрома.

Самая быстрая BMW

Компания BMW представила самую быструю серийную машину в своей истории. Это модель M4 CSL, которая преодолевает 21-километровую немецкую трассу «Нюрбургринг» за 7 минут 20,2 секунды.

close 100% BMW M4 CSL BMW

CSL расшифровывается как Coupe Sport Leichtbau – «облегченное спортивное купе». Такую аббревиатуру BMW ранее использовала дважды: в семидесятых годах для 3.0 CSL и для M3 CSL в нулевых.

Всего выпустят 1 тыс. экземпляров самой быстрой M4. В Германии новинка обойдется в 165 тыс. евро (около 11 млн рублей).

Внешне от M4 Competition новинка отличается более развитым обвесом, другой радиаторной решеткой и желтыми дневными ходовыми огнями. Инженеры уменьшили вес до 1625 кг (использовали материалы легче, отказались от полного привода и второго ряда сидений), а также форсировали мотор до 550 сил, он позволяет разогнать машину до «сотни» за 3,7 секунды, максималка — 307 км/ч.

Третий Range Rover Sport

Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Внедорожник построен на той же платформе, что и пятая генерация Range Rover, премьера которого состоялась полгода назад. Новинка получила полноуправляемое шасси, систему с муфтой подключения передней оси вместо постоянного полного привода и множество вариантов силовых установок.

Люксовый внедорожник оснастили системой внедорожного круиз-контроля,

способной выбирать скорость с учетом наклонов машины и рельефа местности. Автомобиль оборудован «утопленными» дверными ручками и узкой оптикой, а также 13-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедиа-системы. В самых богатых комплектациях пассажиры второго ряда получат раздельные кресла с 22-диапазонной электрорегулировкой и массажем, а также 1430-ваттную аудиосистему Meridian с 29 динамиками.

close 100% Range Rover Sport Jaguar Land Rover

Примечательно, что на официальном российском сайте марки появились версии нового Range Rover Sport и конфигуратор модели. Пользователям сайта из РФ предлагают две дизельных и две бензиновых версии модели, представленной в шести комплектациях. Базовая машина оснащена 249-сильным турбодизелем, а самая скоростная – 4,4-литровым V8 мощностью 530 л.с.

Китайский аналог Jeep

В Китае представлен рамный внедорожник от концерна BAIC, дизайн которого выполнен в стиле американских моделей Jeep. Автомобиль получил название Beijing BJ60 и стал третьей внедорожной моделью в линейке бренда.

Beijing BJ60 оснастили независимой подвеской и подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировками. Клиенты из КНР смогут выбирать между пяти- и семиместной конфигурацией салона, а также несколькими вариантами гибридных силовых установок.

close 100% BAIC Beijing BJ60 BAIC

К примеру, в линейку войдут 2,0-литровый турбомотор, который может сочетаться как с 48-вольтовым стартер-генератором, так и с электродвигателем. С двигателем объемом 1,5 л, работающим в связке с электромотором,

запас хода составляет 1 тыс. километров, а разгон до «сотни» займет шесть секунд.

Самый мощный роскошный кроссовер

В валлийском Сент-Атане стартовало производство модели Aston Martin DBX707. В компании называют модель самым мощным роскошным кроссовером – он оснащен четырехлитровым двигателем V8,

производительность которого составляет 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Тяга на все колеса передается через девятиступенчатый «автомат». Кроссовер способен развивать до 310 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды. Уже в стандартную комплектацию DBX707 входят 22-дюймовые колеса и карбон-керамические тормоза, но за доплату можно установить диски диаметром 23 дюйма.

close 100% Aston Martin DBX707 Aston Martin

Британские инженеры оснастили автомобиль лонч-контролем (максимальная тяга при старте), модифицировали задний дифференциал, раздаточную коробку, пневмоподвеску и другие узлы. Также от обычного DBX кроссовер отличается рядом кузовных элементов.

Коммерческий Ford на батарейках

Компания Ford анонсировала второй электрический коммерческий автомобиль марки – E-Transit Custom. Первым был обычный Transit на батарейках, производство которого планировалось запустить и в России на мощностях Ford Sollers в Елабуге.

В американской компании заявляют, что E-Transit Custom сможет преодолевать на одном заряде батареи до 380 километров, а его грузоподъемность составит одну тонну. Автомобиль предусматривает возможность быстрой зарядки аккумулятора и возможность буксировки грузов.

close 100% Ford E-Transit Ford

Начало производства E-Transit Custom в турецком городе Коджаэли состоится в 2023 году. К 2024 году году линейку электрических грузовых Ford планируется расширить до пяти моделей.

Китайский седан бизнес-класса

Компания Leapmotor, существующая с 2017 года, показала свой первый седан. Модель D-класса получила название C01. Ее длина составляет пять метров, а конкурентами считаются BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S90.

close 100% Leapmotor C01 Leapmotor

Заявлено, что седан сможет проехать до 717 километров на одном заряде батареи,

а его разгон до 100 км/ч займет менее четырех секунд. В Leapmotor рассказали, что в создании электрокара применили технологию с интеграцией аккумуляторного модуля в кузов автомобиля, что обеспечивает более высокие показатели ударопрочности аккумулятора и жесткости кузова на кручение. Емкость батареи составляет 90 киловатт-часов, а мощность силовой установки – 544 л.с.

Старт продаж Leapmotor C01 запланирован на первую половину 2022 года. Помимо седана в модельном ряду китайской марки представлены среднеразмерый кроссовер, купе и хетчбэк.

Toyota для дрифтеров

Компания Toyota модернизировала спортивное купе GR Supra. Теперь покупателям стал доступен новый вариант коробки передач – шестиступенчатая механика.

Ручную КП для Supra пятого поколения японский автопроизводитель предложил впервые и, как он утверждает, сделал это по просьбам поклонников марки. Таким образом, Supra будет предлагаться с механической коробкой впервые за 21 год.

close 100% Toyota Supra Toyota

Аналогичную трансмиссию Toyota устанавливает на GR Corolla, GR 86 и GR Yaris. Для Supra ее доработали, модернизировав корпус, заменив шестерни и усилив сцепление. Также японские инженеры перенастроили трекшн-контроль и тормоза. МКП будет сочетаться с шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 387 л.с. В России продажи Toyota GR Supra прекратились в 2021 году.

Второй кроссовер от Huawei

Бренд AITO, созданный китайским цифровым гигантом Huawei, готовит к выходу на китайский рынок большой кроссовер M7, который по габаритам сравним с Audi Q7 и Hyundai Palisade.

close 100% Aito M7 Aito

Кроссовер стал последовательным гибридом. Он оснащен 1,5-литровым турбодвигателем объемом 1,5 л, который работает как генератор для зарядки батареи. Тяга на колеса передается электромотором фирмы Huawei мощностью 272 л.с. На втором и третьем ряду сидений заявлено по два посадочных места.

AITO M7 станет второй моделью бренда после среднеразмерного внедорожника M5, который вышел на рынок КНР в конце 2021 года.