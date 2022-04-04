Автокомпании перестали отзывать автомобили в РФ

Автокомпании, отказавшиеся по тем или иным причинам выполнять в России отзывные кампании по бесплатному устранению опасных неисправностей, столкнуться с санкциями в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности, выяснила «Газета.Ru». Об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей.

Несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в самом ведомстве, подчеркнув, что компании не выполняющие эти требования ждут санкции.

«В настоящее время данная работа ведется на регулярной основе. Решение о ее приостановке не принималось, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Росстандарта. — Следует отметить, что за неисполнение согласованной отзывной кампании предусмотрена административная ответственность по ст. 14.46.2 КоАП РФ».

Эта статья предусматривает в частности штраф до 1 млн рублей для юрлиц, а также административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Росстандарте объяснили, что отзывные кампании разрабатываются автопроизводителями как в добровольном, так и в принудительном порядке по результатам надзорных мероприятий, «либо на основании подтвержденной информации о наличии несоответствия выпускаемых в обращение транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

С конца февраля 2022 года Росстандарт объявил всего о трех новых сервисных акциях, проведение которых не предполагает замену запчастей (сервисные работы касаются ПО): гибридных Infiniti QX60, седанов Audi и Lada Niva Travel. В то же время 9 марта концерн BMW начал отзывать по всему миру модели 1, 2 и 3 «серий», кроссоверы X5, X3 и родстеры Z4, произведенные в 2006-2013 годах. Кампания касалась потенциально опасного дефекта, связанного с риском самовоспламенения моторов.

Концерн Volkswagen 30 марта запустил кампанию по отзывы кроссоверов Taos и Tiguan из-за проблем задней подвески, что может стать причиной ДТП.

В России об этих сервисных акциях BMW и Volkswagen пока официально не объявляли.

Не приезжайте

Потребители уже начали сталкиваться с отказами в ремонте дефектов в рамках отзывных кампаний. Так, об этой проблеме «Газете.Ru» рассказала автоблогер Елена Лисовская, пытавшаяся помочь подруге обслужить отозванный кроссовер BMW X7.

«Несколько недель назад моей приятельнице пришло письмо о том, что ей надо поехать к дилеру и заменить в автомобиле деталь по отзывной кампании. Она отправилась к дилеру и получила ответ о том, что запчасти в нашу страну запрещены к поставке», — рассказала Лисовская.

По ее словам, на том же автомобиле BMW X7 вскоре вышел из строя датчик адаптивного круиз-контроля, но заменить его по гарантии также отказались, но предложили установить за свой счет по цене свыше 300 тыс. рублей.

«Они так себя ведут, потому что у них ограниченное количество запчастей, а новых поставок нет.

Такая ситуация наблюдается у всех компаний, которые заняли выжидательную позицию на нашем рынке. Автовладельцам остается требовать и ждать, писать досудебные претензии», — говорит Лисовская.

Источники «Газеты.Ru» в двух крупных автодилерских холдингах Москвы сообщили, что по сложным агрегатам, которые надо ремонтировать или менять в рамках отзывных кампаний, наблюдаются серьезные проблемы.

«Сейчас есть в достаточном количестве только расходные материалы для ТО, а сложные элементы, которые обычно и нуждаются в ремонте, заменяются в зависимости от их наличия на складах в России», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Проведение отзывных кампаний в России сейчас поставлено на паузу, констатирует основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Запчасти для отзывных кампаний – не те, которые требуются для регулярного обслуживания автомобиля, поэтому на складах дилеров их нет либо очень мало,

— сказал Мосеев «Газете.Ru». – По тем отзывным кампаниям, которые были заявлены за месяц-два до начала перемен, производители что-то завезли, а дальше не успели, и что будет с новыми отзывными кампаниями, пока непонятно».

В случае, если автовладелец сталкивается с подобными отказами, он вправе обращаться с претензиями и судебными исками, полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Я уверен, что такие иски последуют, и даже знаю, что есть юридические команды, которые уже готовятся к этому процессу,

— говорит Шапарин. – К глубокому сожалению, автопроизводители не особенно задумываются о том, как быть дальше. Их задача сейчас – отыграть понятную партию с уходом с российского рынка, даже если в реальности его не последует».

Невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию, заключил Шапарин.