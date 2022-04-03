Временная лазейка: автомобили в Казахстане стали дешевле российских

Разница в стоимости новых автомобилей на рынках России и Казахстана измеряется сотнями тысяч рублей в пользу последнего, в виду этого дилерские центры соседней республики фиксируют ажиотажный спрос со стороны россиян, выяснила «Газета.Ru». Впрочем, это окно быстро закроется, поскольку спрос из сопредельной страны за собой потянет и цены, говорят эксперты.

Россияне отправляются в Казахстан, чтобы сэкономить на покупке нового автомобиля, в соседней стране их продают намного дешевле, чем в РФ, сообщили собеседники «Газеты.Ru» в дилерских центрах на севере республики. Менеджеры автоцентров говорят о небывалом всплеске интереса со стороны россиян.

«В последнее время зачастили. Уже откуда только ни звонят из России, даже из Сибири обращаются»,

– рассказал менеджер дилерского центра Vivaga из Петропавловска.

Разница в цене в обеих странах серьезная. К примеру, менеджер автосалона Tarlan из Костаная предлагает купить Kia Cerato в одной из топовых комплектаций за 12 млн тенге – около 2,1 млн руб. В России эта модель с аналогичным уровнем оснащения, согласно актуальному прайс-листу, стоит дороже 2,4 млн руб.

В апреле в республике стартовали продажи китайского кроссоверов Exeed (премиальный суббренд Chery). Объявленная местная стоимость этой машины будет ниже рекомендованной розничной цены в России, подтвердил «Газете.Ru» сотрудник дилера Orbis Auto. Переднеприводный паркетник Exeed LX в комплектации Luxury в пересчете тенге на рубли обойдется в 2,7 млн руб., версия Prestige — 2,82 млн руб.,

что ниже российских цен на 260 тыс. руб. и 420 тыс. руб. соответственно.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «Чери Автомобили Рус», чтобы узнать, как дистрибьютор относится к оттоку клиентов в Казахстан, в компании ответили, что не могут влиять на решение клиента. Впрочем, аналогичная параллель прослеживается и по другим маркам, представленным в обеих странах.

Столь высокая разница в ценах между сопредельными государствами обусловлена отсутствием сложностей с поставками автомобилей в Казахстан, объясняют собеседники «Газеты.Ru» в автосалонах Казахстана. В отличие от России нет проблем у казахстанцев и с комплектующими, и с расходниками для сервисного ремонта.

Причем нельзя связать столь значительную разницу в ценах с февральским снижениемставки утилизационного сбора в Казахстане в два раза — до 500 тыс. тенге (около 87 тыс. руб.) на авто с объемом мотора 1-2 литра. Дилеры отмечают, что на ценах новых автомобилей это никак не отразилось, напротив, активно повлияли валютные колебания последнего месяца.

«Все ждали уменьшения утильсбора. Он снизился, но машины подросли в цене на 5-8%.

Нам сказали привыкать к высоким ценам, потому что они будут только увеличиваться», – заметил собеседник в автоцентре Orbis Auto.

Похожая ситуация со всплеском интереса россиян к покупке новых автомобилей наблюдалась в Белоруссии в конце 2021 года из-за дефицита машин в РФ, писала «Газета.Ru».

Лазейка схлопывается

В Казахстане количество предлагаемых автомобилей и реальный спрос отличаются от российских реалий, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

У дилеров в соседней стране еще есть некоторое количество нереализованных машин, но с увеличением спроса повысятся и цены, уверен он.

«Ждем притока машин из Казахстана в Россию, у нас же продажи новых авто в марте и апреле будут провальными.

Если импорта не будет, все переключатся либо на вторичный рынок, либо на машины отечественного производства. Или продолжатся поиски в соседних странах», – ожидает эксперт.

Исторически цены на автомобили в России и Казахстане всегда держались примерно на одном уровне, изменение на обоих рынках, как правило, происходит синхронно, говорит директор Центра анализа и мониторинга авторынка Казахстана Артур Мискарян. Кроме того, автомобили многих брендов поставляются в Казахстан с российских заводов, напоминает он.

«В последний год на обоих рынках наблюдается серьезный дефицит, что соответствующим образом влияет на цены. В условиях нынешней волатильности прайс-листы на сайтах дилеров не всегда обновляются своевременно, а некоторые дилеры снимают прайс-листы на сайте – это наблюдается как среди российских, так и среди казахстанских игроков», – говорит эксперт.

Цены на машины в Казахстане в ближайшей перспективе вырастут, уверен Мискарян. Ключевую роль в этом играют не ставки различных сборов и платежей, а соотношение спроса и предложения, а также валютный курс.

Какие риски

Российские покупатели автомобилей, привезенных из Казахстана, могут столкнуться с серьезной проблемой — гарантийное обслуживание и ответственность осуществляется в стране приобретения, хотя казахстанское и российское законодательство допускает свободное перемещение товаров между двумя странами и на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напоминает Артур Мискарян.

Проблем с ввозом купленной в Казахстане машины в Россию и ее растаможкой на физическое лицо не будет,

уверен консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

К примеру, свидетельство одобрения типа транспортного средства, выданное в рамках Евразийского экономического союза, признают на таможне РФ. Также при пересечении границы у автомобилиста попросят договор купли-продажи и акт приема-передачи авто. Проходить российскую процедуру получения свидетельства о безопасности колесных транспортных средств для физического лица тоже не понадобится, заметил собеседник. Не будет проблем и с утильсбором, вдвое сниженным в сравнении с российским.

«Если дилер заплатил за автомобиль утилизационный сбор в соответствии с законодательством Казахстана, то физическому лицу ничего не нужно доплачивать при перемещении машины в Россию», – рассказала в беседе с «Газетой.Ru» директор практики международной торговли и таможенного регулирования EY Russia Инна Елисанова.