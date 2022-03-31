Что ждет российских водителей с 1 апреля

В апреле российских автомобилистов ожидает увеличение стоимости полисов ОСАГО и более сложная процедура оформлением тюнинга. Также ограничиваются поставки дорогих машин. Подробнее об этих изменениях, — в материале «Газеты.Ru».

Подорожание страховки

С 1 апреля этого года для расчета скидки бонус-малус (КБМ) в ОСАГО начнут действовать новые повышающие коэффициенты. Так, для водителей, которые три раза попали за год в аварию, КБМ увеличится с 2,45 до 3,92. Центробанк запланировал ввести нововведение еще в конце декабря прошлого года. Аккуратных автомобилистов ждет, куда более скромный бонус от страховщиков — скидка для водителей с десятилетним безаварийным стажем вождения составит 54% против 50% ранее.

Сейчас средняя цена полиса ОСАГО составляет около 5,5 тысяч рублей, говорят в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В марте 2022 года «автогражданка» подорожала на 5%, ее стоимость в среднем по Москве равняется 7,2 тыс. рублей,

а в Санкт-Петербурге – 6,7 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

Новые правила тюнинга

С апреля начинает действовать ГОСТ для унификации процедуры переоборудования автомобилей, в том числе с газобаллонным оборудованием.

Как сообщает правовая база «Гарант», документ был утвержден в ноябре 2021 года, в нем перечислены 36 различных изменений в конструкции автомобилей. Теперь для каждой тюнинговой манипуляции прописаны техтребования, методы проверки, применяемое оборудование и основание для признания несоответствия доработанной машины.

ГОСТ в частности устанавливает требования к таким деталям, как установка расширителей колесных арок и колес, чей размер не соответствует заводскому, а также

лебедок, порогов-подножек, спойлеров, обтекателей, дефлекторов, защиты бамперов, шноркеля и тягово-сцепных устройств.

«Рынок покинут недобросовестные участники, а граждане получат повышение качества услуг по внесению изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации», – прокомментировали введение ГОСТа в Минпромторге.

Для проверки изменений в конструкции автовладельцам необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. В некоторых случаях техническую экспертизу возможно провести дистанционно, для ряда доработок предусмотрена возможность выезда эксперта.

Также впервые прописаны недопустимые изменения в конструкции. Среди них удлинение рамы или несущего кузова в пределах базы; установка мотора, чьи показатели мощности и крутящего момента более чем на 25% выше, чем у двигателя, предусмотренного конструкцией авто; и установка не работающего во время движения светоизлучающего оборудования.

Без дорогих автомобилей

Японские власти решили ограничить экспорт в Россию и Белоруссию предметов роскоши, в том числе дорогих новых и подержанных автомобилей. Запрет вступит в силу 5 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В Россию из Японии запретят ввозить автомобили стоимостью более 6 млн иен ($49,3 тыс. или 4 млн рублей).

Также под ограничения попали лодочные двигатели ценой более 1,3 млн иен (около 900 тыс. рублей) и мотоциклы стоимостью от 600 тыс. иен (около 415 тыс. рублей).

Японские санкции лишают российских клиентов экспорта почти всей линейки автомобилей Lexus, дорогих моделей Toyota, Infiniti, Mazda и Mitsubishi. Какие именно модели перестанут ввозить в страну, ранее сообщала «Газета.Ru».

В начале марта власти Евросоюза также объявили о запрете на экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро (примерно 4,7 млн рублей).

Страховщиков попросили из суда

Совет Федерации одобрил поправки в закон об ОСАГО, которые отменяют регрессные требования к автомобилисту, если он не предъявил диагностическую карту страховщику. Поправки связаны с отменой в декабре прошлого года обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц.

Раньше в случае регресса страховщики могли потребовать у виновника ДТП без техосмотра всю сумму ущерба.

Дальнобойщиков посторонятся

В апреле в большинстве субъектов РФ начнут действовать временные ограничения для движения большегрузного транспорта. Они вводятся из-за снижения несущей способности конструктивных элементов дорог по причине неблагоприятных природно-климатических условий.

В среднем по стране ограничения вводятся на один месяц – этот период называют «просушкой» трасс.

Регионы сами определяют сроки закрытия и участки магистралей, а также предельную разрешенную нагрузку на ось грузовика. К примеру, в Алтайском крае и Курской области ограничение распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн, а в Ленинградской области – более 5 тонн на каждую ось при проезде по асфальтобетонным и более 3 тонн по гравийным дорогам.

Грузоперевозчики, у которых транспорт превышает допустимые нагрузки, могут пользоваться закрытыми для них дорогами во время «просушки», если получат разрешение в профильном ведомстве и возместят ущерб.