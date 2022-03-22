Россия установила дедлайн автогигантам

Правительство надеется уже к апрелю получить ответ от иностранных автопроизводителей на вопрос – намерены ли они возобновить бизнес в России. В противном случае государство готово разорвать сотрудничества с такими автокомпаниями, предупредил глава Минпромторга Денис Мантуров. О том, какие автопроизводители могут потерять рынок России, — в материале «Газеты.Ru».

Российская Федерация, возможно, будет вынуждена прекратить сотрудничество с автокомпаниями, выпускающими на территории страны автомобили. Концерны и их локальные импортеры, которые приостановили в России свою работу, должны дать свой ответ государству – готовы ли к ней вернуться или нет, заявил во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, [как] и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке.

Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно»,

– цитирует РИА «Новости» министра.

Глава Минпромторга очертил примерный дедлайн, когда иностранные партнеры должны дать ответ правительству по своим дальнейшим планам относительно российского рынка.

«Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы.

Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России»,

— заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что речь идет не только об автопроме, но обо всех промышленных предприятиях, «где иностранные владельцы находятся в раздумье» либо уже приняли для себя решение, но пока еще о нем не сообщили властям. В Минпромторге опасаются длительных простоев автопредприятий и логистических перестроек поставок деталей, подчеркнул Мантуров.

Заявление главы промышленного министерства независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев назвал формой жесткого вербального побуждения иностранцев к принятию решения.

За этими словами, очевидно, стоит некое выработанное решение по дальнейшему взаимодействию, но пока иностранные автоконцерны не дали свое однозначное «да» или «нет», министерство не воплощает в жизнь угрозы, уверен собеседник.

В начале марта заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что кабмин прорабатывает вопрос принудительного банкротства и национализации имущества иностранных компаний, которые остановили работу на рынке РФ.

Сейчас в рисковой зоне, по мнению Сергея Бургазлиева, находятся все европейские и некоторые японские заводы в России.

«Под вопросом СП Daimler и «КамАЗа», завод Mercedes-Benz под Солнечногорском, завод Volkswagen в Калуге и сборочная линия на ГАЗе, проект BMW на «Автоторе». Аналогично контрактная сборка Ford в Елабуге, — перечислил эксперт. —

На фоне резких обменов заявлениями с Японией также под вопросом сборка Toyota в Питере и Mazda на Дальнем Востоке».

Попадают под удар и чистые импортеры из Европы, не имеющие заводов РФ. Мантуров упомянул некие компании, с которыми уже удалось договориться, Бургазлиев полагает, что речь идет об альянсе Renault-Nissan, владеющем также брендами Mitsubishi и Lada, вероятно, сохранятся и такие дистрибьюторы, как Subaru и Suzuki. А китайские и корейские автокомпании уже ранее подтверждали свои планы остаться в России, заметил собеседник.

Национализация автопрома – тупиковый путь, который приведет к утрате доверительных отношений с любыми иностранными инвесторами на несколько десятилетий вперед, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Он привел в пример СССР, который пошел по пути национализации объектов иностранной собственности, что практически на столетие лишило страну передовых технологий в автомобильной промышленности.

«А главное, что делать с этими заводами? Вы получаете несколько тысяч рабочих, которым нужно платить зарплату, а также энное количество роботов и автоматики, настроенных под работу с конкретными автокомпонентами, конкретных компаний. Их уже никто никогда не пришлет, а без последних наладить этот выпуск физически невозможно.

Это путь в никуда. Если у кого-то есть иллюзии, что на эти мощности придут китайцы, то это большая ошибка – они не станут использовать национализированное имущество во избежание международных санкций», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто.