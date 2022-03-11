Родстер «Крым» под крылом «АвтоВАЗа» будет стоить до 1,5 млн рублей

Отечественный родстер «Крым» будет запущен в мелкосерийное производство, узнала «Газета.Ru». Двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных будет построена на основе Lada Granta, и обойдется россиянам в 1-1,5 млн рублей. Подробнее о рождении нового отечественного автопроизводителя в материале «Газеты.Ru».

После сентября 2022 года планируется окончание работ над третьим прототипом родстера «Крым» и проведение первичных испытаний. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель проекта Дмитрий Онищенко. По его словам, после этого команда проекта «заморозит» дальнейшие изменения конструкции и выпустит опытно-промышленную партию для сертификационных испытаний в автомобильном институте «ФГУП НАМИ».

«Мы получили свидетельство WMI, которое дает право присваивать VIN-номер автомобилям и сейчас находимся в процессе сертификации малой серии.

На этом этапе мы хотим выпустить сертифицированную опытно-промышленную партию и выйти на рынок.

Если мы на первом этапе ограничимся малой серией до 200 автомобилей, то для сертификации потребуется до трех машин», – поделился Онищенко планами в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что сроки выпуска предсерийной версии автомобиля зависят от наличия ресурсов и инвестиций.

Родстер «Крым» был создан в 2013 году в МГТУ им. Баумана в рамках практических студенческих работ. Спустя три года разработчики представили первый прототип, его доработанная модификация дебютировала в 2019 году. Третий прототип будет финальным, подчеркивает Онищенко.

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«Крым» представляет из себя двухместный компактный спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой и задним приводом. Как и у большинства родстеров, крыша у «Крыма» жесткая съемная, либо мягкая складывающаяся. У первого прототипа расчетная сухая масса составляла 950 кг при клиренсе в 135 мм.

Габариты (3905х1679х1217 мм) у отечественного проекта довольно скромные — он значительно меньше, к примеру, Audi TT.

Примерно на 70% машина состоит из компонентов Lada Granta — самой доступной легковушки «АвтоВАЗа». Остальные 30% — уникальные собственные автокомпоненты, которые могут производиться на территории России. Впрочем, заявлять о стопроцентной локализации не совсем корректно, указывает Онищенко. К примеру, микросхемы, используемые в производстве систем управления, поставляются с Тайваня.

В прошлом году Онищенко говорил, что в базовой комплектации автомобиль обойдется в 650-800 тыс. рублей, но ситуация в автомобильной отрасли значительно изменилась.

Впрочем, сейчас создатели родстера ожидают, что его цена составит 1-1,5 млн рублей.

«У Granta очень высокий уровень локализации: производство двигателя и основных его компонентов полностью находится на территории России, блоки управления двигателей — от отечественной фирмы «Итэлма», все элементы подвески – тоже наше производство, наша интеллектуальная собственность», – подчеркнул Онищенко.

Помимо «АвтоВАЗа» команда «Крыма» сотрудничает с российской фирмой «Kате», поставщиком автоматических коробок передач для российского люксового бренда Aurus. По словам собеседника, они готовы организовать для «Крыма» производство агрегатов при объемах выпуска до 10 тыс. в год.

«У них есть своя коробка передач, разработанная для Lada Granta, Kalina. Она прекрасно вписывается в молодежный родстер»,

– заметил руководитель проекта.

В линейку моторов для заднеприводного родстера должны войти вазовские двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра (98-136 л.с.), которые устанавливаются на современные Lada, а также битопливный агрегат (от метановой Vesta CNG). Также в «Бауманке» работают над переводом этих моторов на синтетическое моторное топливо – метанол. Еще один перспективный вариант – установка на родстер, разработанной ФГУП НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа», рядной четверки объемом 2,2 литра мощностью до 250 л.с.

«Коллеги из «АвтоВАЗа» выражали интерес и готовность сотрудничать.

Вопрос в стоимости комплектующих, чтобы проект был успешным, а цена доступной нам необходимо покупать у «АвтоВАЗа» компоненты по ценам, которые близки к внутризаводским, а не коммерческим – как на оптовых складах. Иначе автомобиль будет очень дорогой», – подчеркнул Онищенко.

Создатели родстера также рассматривают возможность выпуска на основе «Крыма» короткобазного двухместного кроссовера и четырехместного спорт-купе.

Lada и «Крым в одном автосалоне»

Дистрибуция и обслуживание «Крыма» могут быть налажены через дилерскую сеть «АвтоВАЗа», полагает главный конструктор проекта Никита Ложкин. Официальный представитель Волжского автозавода не смог оперативно прокомментировать «Газете.Ru» вопрос сотрудничества с командой проекта «Крым».

Другой вариант производства – наладить крупноузловую сборку малых инновационных предприятий (МИП) на базе вузов. Поскольку у каждого вуза, который является частью проекта «Крым», есть свои производственные площади, то помимо сборки МИПы смогут обеспечить и сервисное обслуживание. Распределенная модель очень гибкая и позволяет не инвестировать огромные деньги в дилерскую сеть, подчеркивают создатели родстера.

«Для себя я не рассматриваю этот проект как коммерческий, но он должен быть не убыточным, а самоокупаемым.

Очень важно, чтобы наша молодежь поверила в наш автопром и свои возможности. Основная цель нашего проекта – предложить доступный и надежный автомобиль», – добавил Дмитрий Онищенко.

Ждут ли «Крым» на рынке

Самостоятельно спроектировать и сертифицировать такой автомобиль, как «Крым», соблюдая все требования технического регламента и европейских директив, не получится, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он приводит в пример проект Aurus, на который потребовалось привлечение огромного количества государственных средств.

«В России сейчас самостоятельно разработать легковой автомобиль, тем более спортивного типа, невозможно,

– отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев. – Можно выпустить малую серию, сертифицировать ее как гольф-кар, но вряд ли по документам он будет прописан как автомобиль. Так же сомневаюсь, что они пройдут с этой машиной фронтальный и боковой краш-тесты, и смогут интегрировать две подушки безопасности, системы ABS и ESP».

Поскольку за проектом родстера «Крым» не стоит больших государственных ресурсов, быть уверенным в его успехе в нынешней ситуации невозможно, полагает автомобильный обозреватель радио «Вести.ФМ» Игорь Моржаретто.

«Сейчас в России любой стартап под большим вопросом, особенно в автомобильной отрасли. Ситуация довольно сложная из-за санкций и отсутствия комплектующих», — отметил эксперт.

Начавшийся как студенческая работа, родстер «Крым» — хорошее тренировочное поле, которое, наверняка, сможет привлекать молодых специалистов в рамках практических вузовских работ, заключил Бургазлиев.