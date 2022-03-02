Какие автокомпании заменят уходящие из России марки

Ряд иностранных автогигантов заявили о приостановке поставок машин в нашу страну и разрыве сотрудничества с российскими партнерами. Кто из автопроизводителей не будет отказываться от российского рынка, и какие автомобильные бренды заменят игроков, покинувших Россию, — в материале «Газеты.Ru».

После введения экономических санкций о прекращении поставок в нашу страну грузовиков и легковых автомобилей заявили шведские легковая и грузовая автокомпании Volvo (работают под одним брендом). Аналогичное решение принял и другой скандинавский производитель коммерческой техники – Scania. От сотрудничества с «КамаАЗом» отказался Daimler Trucks, по данным Reuters, приостановить сборку машин в нашей стране может Mitsubishi Motors.

Об остановке поставок и производства автомобилей также заявили BMW и Ford, придерживают ввоз авто Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mazda, Honda, Geely, Chery. Встали российские заводы Hyundai, Stellantis (ранее PSA Peugeot Citroen) и Renault.

Ни одна из автомобильных компаний, которая на данный момент заморозила свой бизнес на российском рынке, за исключением Volvo, не заявила об окончательном уходе из России, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В их заявлениях фигурируют формулировки вроде «временное прекращение» и «временная остановка совместной работы».

Концы никто не рубит, очевидно, через какое-то время компании, которые поставили на паузу свою работу, снова возобновят бизнес в нашей стране»,

— заявил эксперт.

Присутствие в нашей стране в первую очередь сохранят концерны, имеющие в России собственные автозаводы, убежден эксперт.

«Корейские бренды занимают примерно четверть нашего рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что они решат оставить свой бизнес в России», — аргументирует свою уверенность Моржаретто.

По его прогнозам, с большой долей вероятности останется в России альянс Renault-Nissan, владеющий помимо прочего брендом Mitsubishi. Франко-японский альянс не заинтересован уходить с крайне важного для себя рынка, в который вложены огромные инвестиции.

Совершенно точно останутся в нашей стране китайские автопроизводители, уверены эксперты. Тем более, что в отличие от других стран, Китай не вводил каких-либо санкций против России. По прогнозам партнера «Автостат», доля китайских автопроизводителей на рынке новых машин по итогам года увеличится вдвое – с нынешних 10 до 20%.

В самой сложной ситуации сейчас находится Volkswagen — компания имеет хорошие позиции на нашем рынке, собирает автомобили на двух заводах в Калужской области и Нижнем Новгороде, но находится под давлением достаточно жесткой позиции немецких властей, подчеркнул Моржаретто. Немцы будут держаться на нашем рынке до последнего, пока не придет прямое указании от канцлера Германии приостановить свою деятельность в нашей стране, уверен собеседник.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, автокомпании, которые выпускают машины в нашей стране, скорее всего не станут прекращать производство и уходить из России. Он также убежден, что

корейцы и альянс Renault-Nissan не свернут свой бизнес в РФ.

«Это лидеры российского автомобильного рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что эти автопроизводители просто так выйдут из игры», — полагает он.

Даже при самом неблагоприятном развитии событий, компании, которые выпускают машины на российских автозаводах, постараются остаться в нашей стране и будет искать обходные пути.

«Речь может идти, например, о бейдж-инжиниринге. Если удастся достичь договоренностей с китайскими партнёрами, то автомобили Volkswagen вполне смогут продаваться у нас под брендом FAW или Jetta (немецко-китайское СП в КНР), а модели концерна Stеllantis – под маркой Dongfeng»,

— предположил эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По его мнению, не станут особой преградой и ограничения на поставку компонентов для выпуска автомобилей. При желании можно будет обойти и этот заслон, уверен он. В качестве альтернативы он называет закупки комплектующих без брендов через третьи страны. По его словам, похожая схема уже действовала во времена СССР при поставках некоторых видов оборудования.

Рыночную долю брендов, которые приостановили или приостановят свой бизнес в России, достаточно быстро смогут занять китайские автопроизводители, отмечает Бургазлиев.

«Серьезный рост продаж, который показали бренды из Поднебесной в прошлом году, вполне может привлечь на наш рынок и других крупных автопроизводителей из этой страны – например, BYD, Saik, Foton»,

— отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также ожидает выход на российский рынок автопроизводителей из Индии – компаний TATA и Mahindra.

От приостановки деятельности Ford (производство и продажа фургонов Transit) выиграет «ГАЗ», уверен Сергей Бургазлиев. Компания, которая уже несколько лет находится под санкциями, успешно с ними справляется, отметил он.

«Ford-Sollers и «ГАЗ» — самые крупные игроки на рынке LCV в нашей стране. После приостановки деятельности завода Ford в Елабуге, у «ГАЗа» фактически не остается конкурентов», — отметил эксперт.

Приостановка сотрудничества Daimler Trucks c «КамАЗом» ударит по российской компании, но не фатально, считает Бургазлиев. В линейке автопроизводителя из Татарстана есть модели с отечественными двигателями, мостами и кабинами, которые пользуются спросом, подчеркнул он.

В перспективе альтернативой немецкому производителю для «КамАЗа» могут стать крупные производители грузовой техники из Китая — FAW, Shaanxi и JAC, заключил Бургазлиев.