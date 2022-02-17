На Украине пустили с молотка завод, выпускавший «Еврейский броневик»

На Украине выставлены на торги цеха автозаводов «ЛуАЗ» и «Богдан» — автомобильные активы, принадлежавшие экс-президенту Украины Петру Порошенко. Заводы, выпускавшие культовый советский внедорожник «Луазик» и «ВАЗ-2110», не смогли найти клиента на родине и за рубежом.

На Украине выставлено на торги имущество автомобильной компании «Богдан Моторс» — производственные цеха автозаводов в Луцке («ЛуАЗ») и в Черкассах («Богдан»). Информация об аукционе размещена на площадке Prozorro Sale, которая управляется министерством экономики Украины. С молотка будут пущены земельные участки, цеха в том числе главный производственный корпус и электротехнический цех завода в Черкассах, склады, лаборатории и другие производственные помещения. Первоначальная цена лота составляет 76,2 млн гривен ($2,7 млн), торги пройдут через две недели – 3 марта 2022 года.

На производственной площадке в Черкассах с 2009 по 2014 год под брендом «Богдан» выпускались лицензионные российские модели «ВАЗ-2110» и универсалы «ВАЗ-2111». А завод в Луцке в советское время выпускал внедорожники «ЛуАЗ-969» «Волынь», эта модель была довольно распространена в Советском Союзе, в обиходе за простоту конструкции она получила народные прозвища «Волынка», «Луноход» и «Еврейский броневик». В начале 2000-х годов на предприятии в Луцке была налажена сборка автомобилей УАЗ и ВАЗ. С 2006 года предприятие переориентировалось на производство автобусов.

В июле 2021 года решением хозяйственного суда Днепропетровской области компания «Богдан-Моторс» была признана банкротом.

Задолженность предприятия перед кредиторами составляет около 6,7 млрд гривен ($240 млн), сообщал ТАСС. До 2009 года владельцем компании являлся Петр Порошенко (президент Украины в 2014-2019 году), который, по информации украинских СМИ, продал долю в фирме своему бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку (Гладковскому). Впрочем, по данным украинского издания «Инсайдер» на 2014 год, Порошенко через разветвленную цепочку компаний все же сохранял контроль над этими автомобильными активами.

Через аукцион продаются активы, которые не задействованы напрямую в производстве, отмечает знакомый с ситуацией генеральный директор украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий. По его словам, речь идет о цехах завода, в которых предполагалось расширить производство автомобилей и автобусов, однако они так и не были модернизированы.

«На Луцком заводе, сейчас собираются автобусы и троллейбусы. Однако объемы их производства минимальны: в прошлом году их было выпущено около 100 штук, хотя предприятие рассчитано на производство 4,5 тыс. штук в год», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В Черкассах на торги выставлен корпус, в котором в 2010 году планировалось организовать сборку автомобилей Hyundai, отметил он. Эти планы, как и попытки в 2013 году начать на заводе производство китайских автомобилей JAC также не увенчалась успехом, добавил Омельницкий.

По его словам,

продажа на аукционе цехов, где впускались автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2111», — вопрос времени. Производство машин в Черкассах было остановлено в 2014 году и перспектив развития у этого автозавода нет.

Финансовые проблемы у «Богдан Моторс» начались на рубеже 2009-2010 годов — после того как компания взяла на развитие производства кредиты в размере $330 млн. После резкого падения курса гривны предприятие не смогло отвечать по своим обязательствам, напомнил эксперт.

«При президентстве Порошенко эти кредиты, выданные госбанками, были реструктуризированы на 15-20 лет под минимальные проценты. Однако новые власти в 2019 году инициировали проверку законности этой процедуры.

Сделку признали нерыночной и заключенной в ущерб интересов государственных банков. В итоге на фирме началась процедура банкротства», — рассказал Олег Омельницкий.

Через банкротство прошли практически все предприятия украинского автопрома, подчеркивает он. Трудности, которые испытывает украинский автопром, связаны с небольшим объемом внутреннего рынка и сложностями с выходом машин местного производства на экспорт.

«Российский и белорусский рынки по понятным причинам закрыты. Объемы потребления в Армении, Грузии и Азербайджане тоже не самые большие. В Европе действуют более жесткие технические требования к автомобилям», — резюмирует собеседник.

Плод конверсии

Автомобиль «ЛуАЗ 969» был самым доступным внедорожником в СССР, напоминает автомобильный историк Дмитрий Федоров. По его словам, в конце 80-х годов эта модель стоила 5,1 тыс. руб.

«Изначально автомобиль, который получил называние «ЛуАЗ 967», проектировался для военных как легкий транспортер переднего края. Его основной задачей в случае военных действий была эвакуация раненных с передовой и подвоз боеприпасов»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» Федоров.

Чтобы уменьшить себестоимость машины, было принято решение сделать на базе военного транспортера гражданский внедорожник. Серийный «ЛуАЗ 969» выпускали с 1970 года, автомобиль был очень популярен среди жителей сельской местности.

По словам заместителя генерального директора компании «АСМ-Холдинг» Александра Ковригина, Луцкий автозавод в общей структуре советской автомобильной промышленности не играл существенной роли, поэтому его нельзя соотнести с такими значимыми предприятиями как, например, «КрАЗ» или ЗАЗ.

«Объемы выпуска автомобиле «ЛуАЗ» во времена СССР были сравнительно небольшими», — заметил Ковригин.