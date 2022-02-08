Автозаводам невыгодно собирать комплектации отдельно: Какие опции машин спрятаны от клиентов

Многие покупатели автомобилей даже не подозревают, что доступные версии машин уже с завода оснащены функциями, которые официально предлагаются только в комплектациях дороже. Как можно сэкономить на автомобильных опциях — в материале «Газеты.Ru»

На тематических форумах автомобилисты активно обсуждают скрытые функции своих машин и способы, как их активировать. Например, владелец кроссовера Skoda Karoq рассказал, как он самостоятельно подключил опцию подогрева руля.

«Запустил карсканер и активировал «автоматическое включение обогрева руля для авто 2021 модельного года».

Также активировал сразу «автоматическое включение обогрева руля по температуре салона», — пишет пользователь с ником capuccin.

Владельцы автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat (входят в Volkswagen Group) чаще других обращаются с просьбой активировать так называемые скрытые опции, отметил руководитель техцентра «Ангар 13» Александр Чибисов. По его словам, у большинства моделей концерна в начальных комплектациях уже есть разные функции, которые официально доступны только для дорогих уровней оснащения или предлагаются дилерами за доплату. Чтобы их подключить, используется компьютер со специальной программой, который присоединяют к сервисному разъему машины, добавил он.

«Обычно владельцы Volkswagen и Skoda просят включить функции подогрева руля и сидений, перенастроить управление светом, активировать на мультимедиа функции CarPlay и Android Auto»,

— рассказал Чибисов «Газете.Ru».

Активировать эти же функции часто просят и владельцы BMW, Mercedes-Benz, Audi или Land Rover, отметил руководитель техцентра «Ангар 13». По его словам, они чаще всего просят включить прошитые в машине настройки двигателя и трансмиссии для модификаций мощнее, добавить дополнительные цвета подсветки салона, а также подключить функцию автоматического поднятия стекол и закрытия люка при запирании машины, рассказал Чибисов.

«Очень распространенная просьба – вывести на цифровую панель приборов дополнительные указатели: например, температуру масла или давление наддува. Часто на премиальных моделях приходится отключать функцию блокировки просмотра видео на дисплее мультимедиа во время движения», — добавил эксперт.

По словам управляющего техцентром «АБР-Сервис» Максима Гордина, некоторые модели Ford позволяют при помощи спецоборудования увеличить максимальную скорость, ограниченную производителем.

«Это можно сделать на Focus третьего поколения, кроссоверах Kuga. Как правило, получается прибавить дополнительно 10-15 км/ч», — заявил он.

Часто автовладельцы хотят активировать функцию задержки выключения освещения и включения противотуманных фар при повороте руля и изменить порог скорости, при которой блокируются двери.

«Одна из самых популярных просьб – изменить настройки или вообще отключить функцию омывателя фар», — добавил Гордин.

В среднем активировать одну скрытую функцию стоит 1 тыс. рублей, отметили опрошенные «Газетой.Ru» сотрудники техцентров. Однако встречаются и своеобразные «пакетные» предложения.

«У нас до конца месяца акция: за 1,5 тыс. рублей подключаем три опции на выбор», — рассказал частный мастер Артем, который разместил на Avito объявление об активации функций на автомобилях Skoda и Volkswagen.

В разговоре с «Газетой.Ru» он также подтвердил, что многие автомобили этих брендов сходят с конвейера уже с предустановленными опциями.

«Если у вас не самая пустая комплектация, то подогрев руля, а также передних сидений, в машине уже есть, его просто не включили. Десять минут — и все будет работать»,

— заверил он корреспондента «Газеты.Ru», который обратился к нему с просьбой модернизировать его Skoda Kodiaq.

Все опрошенные «Газетой.Ru» сотрудники техцентров подчеркнули, что активация скрытых функций машины не повлияет на заводскую гарантию, поскольку эти операции не меняют само программное обеспечение автомобиля.

Согласно прайс-листу чешского автопроизводителя, зимний пакет, в который входят подогрев руля, передних сидений и лобового стекла при покупке Skoda Kodiaq обойдутся в 24,4 тыс. рублей.

При этом официальные дилеры марки услугу подключения дополнительных опций не предлагают.

«Мы не занимаемся активацией штатных функций автомобиля. Мы можем лишь предложить вам установить дополнительное оборудование», — отметил специалист одного из столичных дилерских центров Skoda, который представился Алексеем.

Компания BMW негативно относится к вмешательствам в системы автомобилей и доступными способами борется с техцентрами, которые предлагают подобные услуги, подчеркнули в пресс-службе российского офиса автопроизводителя.

«Подобные акции могут нарушить системы автомобиля, завязанные на функции безопасности, поэтому мы не рекомендуем обращаться к несертифицированным специалистам», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель «БМВ Русланд Трейдинг» Василий Мельников.

По его словам, в случае необходимости, клиенты могут активировать доступные функции машины через магазин BMW ConnectedDrive.

В российском представительстве Skoda на запрос «Газеты.Ru» о том, сохранятся ли гарантии на машину при включении дополнительных функций в неофициальных техцентрах, оперативно ответить не смогли.

Азиатский подход

На моделях японских и корейских брендов так называемые скрытые опции также встречаются, подчеркивает руководитель техцентра «Ангар 13» Александр Чибисов. Но для их активации обычно надо устанавливать какие-либо кнопки или переключатели.

«На таких машинах уже есть необходимые блоки управления и проводка. Часто само подключение сводится к физической установке той или иной кнопки», — отметил он.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о владельце семилетнего Kia Sportage, который самостоятельно подключил функции круиз-контроля и управления магнитолой на руле.

По его словам, он просто приобрел необходимые переключатели и установил их вместо заглушек на рулевом колесе. Необходимая проводка уже была на машине с завода.

Скрытые функции в автомобилях эксперты считают маркетинговым ходом автопроизводителей.

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, автоконцернам невыгодно организовывать сборку каждой комплектации автомобиля в отдельности. Поэтому определенные опции устанавливаются на машину еще на заводе.

«Если покупатель решит, что ему нужен подогрев сиденья или какая-то другая функция, то ее активирует дилер. Это проще и дешевле, чем увеличивать номенклатуру деталей на заводе и прописывать отдельные сборочные операции для производства каждой версии машины», — отметил эксперт.