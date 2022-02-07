Десять самых дорогих в России подержанных автомобилей прошлого года

Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей с пробегом, выставленных в России на продажу в прошлом году. Рекордсменом оказался Bugatti Veyron, за который просили почти 200 млн рублей. Какие еще роскошные и редкие модели пользовались спросом на вторичном рынке, в материале «Газеты.Ru».

Bugatti Veyron

close 100% Bugatti Veyron Bugatti

Самым дорогим подержанным автомобилем, который продавался в нашей стране в прошлом году, стал Bugatti Veyron. Об этом свидетельствуют данные исследования Avito (в расчет принимались наиболее популярные объявления среди потенциальных покупателей на этой площадке), подготовленного по запросу «Газеты.Ru».

За гиперкар, оснащенный W-образным 16-цилиндровым двигателем объемом 8 литров и мощностью в 1 001 лошадиную силу, продавец просил 198 млн рублей.

Этот автомобиль до 100 км/ч разгоняется за 2,5 секунды, а отметку в 200 км/ч преодолевает за 7,3 секунды. Максимальная скорость, которую способен развить Veyron, составляет 407 км/ч – для этого водителю необходимо вторым ключом зажигания активировать специальный скоростной режим.

Bugatti Veyron производился с 2005 по 2015 год. За десять лет было собрано 450 автомобилей. На площадке классифайда продавался автомобиль 2010 года с пробегом около 4,5 тыс. километров. Объявление появилось в декабре прошлого года, на данный момент в базе Avito его уже нет. В пресс-службе компании не смогли уточнить, обрел гиперкар нового владельца или его собственник передумал продавать машину.

Lamborghini Huracan

close 100% Lamborghini Huracan Авито

На втором месте расположился спорткар Lamborghini Huracan EVO GT Celebration 2020 года с пробегом 1,8 тыс. километров за 29,5 млн рублей. Как утверждает продавец,

это один из 36 автомобилей лимитированный серии, которая была выпущена в честь побед Lamborghini на трассах Daytona и Sebring.

Владелец отмечает, что машина не стояла на учете в ГИБДД: можно предположить, что ее перевозили на автовозе для участия в заездах на гоночных треках. Это косвенно подтверждается заявлением продавца, что спорткар не эксплуатировался зимой. Объявление о продаже этого автомобиля актуально и сейчас.

Полноприводный Lamborghini Huracan оснащается атмосферным V10 мощностью 640 лошадиных сил. Он разгоняет суперкар до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Lamborghini Aventador

close 100% Lamborghini Aventador Lamborghini

За 20 млн рублей в прошлом году был продан другой спорткар итальянской компании — Lamborghini Aventador 2013 года выпуска. За семь лет предыдущий владелец проехал на нем чуть более 15 тыс. километров. 700-сильный V12 объемом 6,5 литра ускоряет автомобиль до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена на отметке 350 км/ч.

Rolls-Royce Phantom

close 100% Rolls-Royce Phantom Авито

Заплатив 19,8 млн рублей, можно стать обладателем роскошного четырехместного купе Rolls-Royce Phantom 2009 года выпуска.

За 13 лет автомобиль проехал всего 24 тыс. километров.

Автосалон, разместивший объявление о продаже, сообщает, что пробег реальный, а техническое состоянии машины – идеальное. Почему с момента выпуска автомобиль сменил четырех владельцев, не уточнятся.

Rolls-Royce Phantom, оснащенный шестилитровым V12 мощностью 460 лошадиных сил, выпускался с 2003 по 2012 год. До 100 км/ч купе разгоняется за 5,8 секунды.

Ferrari F12 berlinetta

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Поклонники итальянских спорткаров из Маранелло могут прибрести за 18,1 млн рублей Ferrari F12 berlinetta. С 2014 года автомобиль проехал 14,5 тыс. километров и несколько лет назад уже поменял своего первого владельца. Машина, оснащенная 740-сильным 6,3-литровым мотором, ускоряется до 100 км/ч за 3,1 секунды.

Спорткар прошел заводской тюнинг: он оборудован гоночной подвеской Novitec Rosso, говорится в объявлении. Вместе с автомобилем продавец готов за миллион рублей отдать новую выхлопную систему и комплект колесных дисков.

Aston Martin Vanquish

close 100% Aston Martin Vanquish Aston Martin

За 17,9 млн рублей в прошлом году было продано купе Aston Martin Vanquish 2015 года выпуска (пробег машины не уточняется). Этот спорткар выпускался до 2018 года. Шестилитровый V12 мощностью 568 лошадиных сил позволяет достичь 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 324 км/ч.

Lamborghini Gallardo

close 100% Lamborghini Gallardo Авито

За 14,5 млн рублей можно приобрести девятилетний Lamborghini Gallardo с пробегом в 10,5 тыс. километров.

Автомобиль специально подготовлен к участию в соревнованиях на треке.

Он оборудован каркасом безопасности, системой автоматического пожаротушения, спортивными креслами с четырехточечными ремнями безопасности и специальными быстросъемными колесами с одной центральной гайкой. Спорткар продается вместе с комплектом гоночных сликов.

Технические характеристики конкретного экземпляра не уточняются: продавец заявляет лишь, что его мощность превышает 600 лошадиных сил. Стандартный Lamborghini Gallardo (выпускался с 2003 по 2013 год) оснащается атмосферным V10. Его мощность, в зависимости от модификации, составляет 520-570 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4-4 секунды.

Ferrari F430

close 100% Ferrari F430 Авито

Пятнадцатилетний Ferrari F430 с пробегом в 4,3 тыс. километров можно приобрести за 9,9 млн рублей. Как утверждает в объявлении владелец, он лишь изредка выезжал на этом спорткаре с подземной парковки, исключительно весной и летом. Продавец также отмечает, что автомобиль сохранился практически в первозданном виде: в машину добавили лишь колеса пошире и систему контроля за давлением в шинах.

Спорткар оснащен 490-сильным V8 объемом 4,3 литра. До 100 км/ч он разгоняется за 4,3 секунды.

Ferrari 360

close 100% Ferrari 360 Ferrari

В 7 млн рублей оценивает свой Ferrari 360 владелец из Санкт-Петербурга. С момента выпуска в 2001 году спорткар проехал 33 тыс. километров и успел сменить четырех собственников. В объявлении продавец сообщает о замененном сцеплении и своей готовности отдать покупателю автомобиля комплект ГРМ. Автомобиль оборудован светодиодной подсветкой подвески и мотора.

Этот спорткар выпускался с 1999 по 2005 год. Он оснащен атмосферным 3,6-литровым V8 мощностью 400 лошадиных сил, который расположен перед задними колесами автомобиля, сразу за креслами. Отметку в 100 км/ч Ferrari 360 достигает за 4,5 секунды.

Plymouth Prowler

close 100% Plymouth Prowler Plymouth

Футуристичный родстер Plymouth Prowler был продан в прошлом году за 6 млн рублей. Пробег, год выпуска машины и другие подробности сделки в Avito не раскрывают.

Prowler – достаточно редкий автомобиль даже на американском рынке. С 1997 по 2001 год его тираж составил чуть больше 8,5 тыс. штук. По легенде,

своим появлением на свет эта модель обязана тогдашнему президенту Chrysler Бобу Лутцу. В дизайн-студии компании он случайно увидел набросок машины и приказал сделать серийный автомобиль,

который даже сейчас больше похож на концепт-кар.

Автомобиль оснащен бензиновым V6 мощностью 253 лошадиных силы. Разгон до 100 км/ч занимает у Plymouth Prowler 7,5 секунды.