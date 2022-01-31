«Инициатива откровенно вредна»: политики высказались о снижении нештрафуемого порога скорости

Российские политики возмутились предложением заммэра Москвы Максима Ликсутова снизить в столице порог превышения скорости, который не облагается штрафами, с 20 до 10 км/ч. По его мнению, это поможет снизить смертность в ДТП. Но в Госдуме, а также в «Единой России» выступили категорически против инициативы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал позицию нижней палаты парламента страны по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», – написал Володин в своем Telegram-канале. Он также запустил опрос среди подписчиков о том, «за» они или «против» инициативы.

Он напомнил, что большинство российских депутатов уже высказывали свое категоричное мнение о том, что поправки вносить не стоит.

Члены партии «Единая Россия» также не поддерживают желание московских властей снизить нештрафуемый порог. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Инициатива господина [заммэра столицы по вопросам транспорта Максима] Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. «Единая Россия» ее не поддерживала и не поддержит», – уверен Турчак.

Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался. Тогда законодатели, по его словам, пришли к выводу, что изменение ограничения – избыточная мера, которая приведет лишь к увеличению количества штрафов. «Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», – добавил он.

Обсуждение поправок проходило еще в допандемийное время. А сейчас, когда прошло уже два года, «реанимировать» такие мысли можно только, «окончательно оторвавшись от земли и от реальности».

«Главе столичного дептранса можно порекомендовать чаще слушать и слышать людей и помнить, что задача власти – делать жизнь граждан лучше, а не сложнее», – обратил внимание Турчак.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил в комментарии РИА «Новости», что для того, чтобы власти уменьшили нештрафуемый порог превышения скорости, нужно предоставить серьезные статистические данные. «Без достаточных оснований провести такое решение через парламент невозможно», – предупредил он.

В настоящее время водители могут ездить без штрафных санкций, превышая скорость до 20 км/ч от допустимой. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, сокращение этого порога до 10 км/ч позволит снизить смертность в авариях в Москве на 10%.

Он подчеркнул, что чем меньше ДТП на дорогах столицы, тем лучше движение.

«Авария, например, на Тверской улице, где на некоторых участках по три полосы, перекрывает движение на одной полосе, соответственно, пропускная способность всей улицы сокращается на 30%. Поэтому меньше аварий – лучше будет движение, а выиграют от этого все законопослушные автомобилисты», – сказал он в интервью РИА «Новости», отметив, что власти столицы поддерживают связь по этому вопросу с правительством страны.

«Я уверен, как и эксперты федерального уровня, которых мы привлекали к этой работе, что снижение нештрафуемого порога — это не вопрос количества штрафов, это действительно существенным образом отразится на снижении смертности на дорогах города», – добавил московский чиновник.

Ликсутов выразил мнение, что Россия «осталась, наверное, единственной страной в мире, где нештрафуемый порог скорости – плюс 20 км/ч» при условии, что камеры настроены на погрешность в 3-4 км/ч.