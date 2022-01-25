На рынок внедорожников России вышла новая автокомпания

На российский рынок выходит рамный внедорожник Isuzu MU-X с дизельным мотором, изначально эта модель ориентирована на азиатский рынок. Новичок близок по формату к популярным в России Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, сможет ли Isuzu конкурировать с грандами авторынка, — в материале «Газеты.Ru».

Основной для внедорожника Isuzu MU-X стал легкий коммерческий автомобиль (LCV) — рамный пикап D-Max, который Isuzu предлагает по всему миру в течение нескольких последних лет. В отличие от пикапа, задняя подвеска у внедорожника не рессорная, а пружинная.

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Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) на MU-X, размещенному в базе Росстандарта,

на российском рынке внедорожник появится в семиместном варианте, с тремя рядами сидений.

Среди оснащения, сертифицированного для MU-X в России, указаны климат-контроль, передние кресла с электроприводом и подогревом, датчики давления в шинах, система стабилизации и помощи при экстренном торможении, а также датчик слепых зон и адаптивный круиз-контроль.

Впрочем, какое из зафиксированного в ОТТС оборудования появится на реальных машинах для российского рынка, пока неизвестно – комплектации и цены внедорожника в России будут раскрыты чуть позже. Isuzu MU-X выпускается с 2020 года, а в прошлом году он прошел испытания пассивной безопасности в Австралии по методике ANCAP. По итогам краш-тестов внедорожник заслужил максимальный пятизвездный рейтинг — с 87% за защиту взрослых пассажиров и 85% — детей.

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При этом условия разрушающих методов контроля в Австралии менее жесткие, чем те, которые применяются европейским комитетом EuroNCAP – в частности, фронтальный удар по нормам ANCAP проводится на скорости 50 км/ч против 64 км/ч в Евросоюзе.

Согласно ОТТС, внедорожники MU-X будут поставлять в Россию с завода Isuzu в Таиланде. Его ближайшие конкуренты на российском рынке, созданные на основе родственных пикапов, – это Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Первый из них собирается в Калуге и предлагается в России от 3 млн рублей с 2,4-литровым дизелем и «механикой». Версия с АКПП стоит чуть менее 3,5 млн рублей. В качестве альтернативы для Pajero Sport предусмотрен 3,0-литровый бензиновый мотор.

Fortuner поставляют в нашу страну из того же Таиланда и продают по цене от 3,1 млн рублей с бензиновым агрегатом 2.7. Дизельная версия стоит не менее 3,8 млн рублей.

Схожий по размерам рамный внедорожник есть и у Haval – модель H9 предлагается в России по цене от 3,1 млн рублей за автомобиль с 218-сильным бензиновым мотором, и минимум за 3,2 млн рублей – со 190-сильным дизелем. Китайский внедорожник снабжен 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Для MU-X предусмотрен единственный силовой агрегат — 3,0-литровый турбодизель мощностью 190 л.с., крутящий момент составляет 450 Нм. Максимум тяги доступен уже на низких оборотах – от 1600 до 2600 об/мин. В паре с мотором работает 6-ступенчатый гидромеханический автомат японской марки Aisin. Как и у D-Max, для внедорожника предусмотрен полный привод с жестко подключаемым передним мостом, по умолчанию машина заднеприводная.

Российский рынок испытывает потребность в простых и прочных внедорожниках, но марке Isuzu на нашем рынка по-прежнему недостает узнаваемости, отмечают эксперты.

«В России есть спрос на такие машины.

При этом необходимо понимать, сколько он стоит и насколько соответствует представлениям об идеальном автомобиле,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. — Потому что с одного полюса у нас есть Toyota Land Cruiser, который соответствует всем ожиданиям, кроме цены а с другого – «УАЗ Патриот», который по цене подходит, но серьезно устарел».

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По цене Isuzu MU-X, скорее всего, будет позиционироваться в том же диапазоне, что и ближайшие конкуренты – Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, полагает Моржаретто. Возможно, что на начальном этапе цена внедорожника Isuzu будет чуть меньше, потому что компании необходимо привлечь потенциальных покупателей, которые марку знают плохо, добавляет он.

Импортный Isuzu MU-X вряд ли окажется сильно дешевле, чем Pajero Sport калужской сборки, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Сам форм-фактор достаточно грубого автомобиля – не по внешности, а по характеристикам шасси – на мой взгляд, довольно востребованный. Не всем нужна модная машина с мониторами и кожаным салоном, многим необходим просто прочный и надежный автомобиль,

— рассуждает Кадаков в разговоре с «Газетой.Ru», — Если MU-X окажется именно таким и при этом на него будет назначена адекватная цена, свой покупатель у него появится».

Среди характерных особенностей такого простого и утилитарного внедорожника – рамная конструкция, жесткий задний мост, классический гидроусилитель руля, высокопрофильные шины, возможность буксировки тяжелого прицепа и характеристики турбодизеля – прежде всего тяговитого, а не мощного, перечислил Кадаков.