Защита от автоагрессора: Росгвардия за плату приедет на помощь к водителю

Автовладельцы смогут вызывать Росгвардию нажатием кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, которая устанавливается во всех новых автомобилях. Для этого автовладельцу придется для начала заплатить, воспользоваться новой функцией можно только в случае дорожного конфликта или угрозы повреждения автомобиля – силовики помогут усмирить буйных лихачей. Новая функция может быть востребована в крупных городах, однако стычки на дорогах обычно развиваются стремительно и помощь может не успеть, предупреждают эксперты.

Оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС (далее — «Эра»), которой с 2017 года в обязательном порядке оснащаются все производимые в России и ввозимые в страну автомобили, предложил новую платную услугу – возможность вызова Росгвардии после нажатия на тревожную кнопку в салоне машины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании-операторе АО «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для машин, подключенных к «Эре», можно оформить подписку на услугу вызова наряда Росгвардии к месту своего расположения в случае экстремальной ситуации, не связанной с ДТП. Сервис «ЭРА.Рус» запущен совместно с компанией «Бизнес Мониторинг», подписка на него стоит 700 рублей в месяц. Система внедрена во всех городах и населенных пунктах, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

«В случае, если тревога поступит там, где нет подразделений Росгвардии, то сигнал передается в ближайшие органы МВД этого сельского поселения. Сервис реагирования Росгвардии предполагает совершение правонарушения в отношении водителя и пассажиров ТС или причинения ущерба имуществу, то есть транспортному средству», — пояснили «Газете.Ru» в компании.

Оператор подчеркивает, что таким способом нельзя вызывать Росгвардию по случаям, не связанным с машиной:

жалобами на шумных соседей, драку во дворе и тому подобные инциденты.

Новый сервис построен на уже действующей инфраструктуре «Эры». Устанавливаемые в машинах устройства оснащаются универсальными сим-картами, поддерживающими связь через сети операторов «большой четверки». При нажатии кнопки SOS произойдет соединение с оператором кол-центра, через которого автомобилист сможет вызвать наряд Росгвардии, если он подписан на такую услугу.

«Нажатие кнопки трактуется как боевой вызов, поскольку нажимается она в потенциально опасной ситуации. При этом если реальной угрозы не наступило, то такой вызов ложным не считается»,

— подчеркивают в АО «ГЛОНАСС».

В Росгвардии «Газете.Ru» пояснили, что работа по проведению эксперимента по сопряжению Системы централизованной охраны транспортных средств с «Эрой» стала новым витком развития услуги по охране подвижных объектов пассажирского наземного транспорта.

«Вневедомственная охрана Росгвардии интенсивно развивает централизованную охрану автотранспортных средств юридических и физических лиц.

Тревожные кнопки устанавливаются на машины скорой помощи, общественный транспорт и персональные автомобили по всей стране. Уже свыше 10 тысяч единиц автотранспорта приняты под охрану Росгвардии»,

— подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель ведомства.

Реализована Росгвардией и возможность межрегионального реагирования: в этом случае позиционирование и передача в автоматическом режиме тревожного извещения производится в то подразделение вневедомственной охраны, на территории обслуживания которого в данный момент находится охраняемое транспортное средство, добавил он.

Помимо вызова росгвардейцев, в будущем функционал «Эры» собираются расширить за счет приема этими модулями и сообщения водителю и пассажирам информации об экстренных ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах в том месте, где машина находится в данный момент – к примеру, о наводнениях, ураганах, обвалах и других подобных эксцессах.

Новая функция может оказаться полезной в крупных городах, где силовики интенсивно патрулируют улицы, однако ее эффективность сомнительна в условиях сельской местности. Кроме того, дорожные конфликты как правило развиваются стремительно,

указывают эксперты.

«Я думаю, что такая функция будет довольно эффективной, но надо смотреть на зону ее покрытия – Росгвардия может быстро приехать далеко не везде, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — В сельской местности это скорее всего будет банальный звонок в местное подразделение МВД.

Какой-то автоматической передачи этих данных в сельское отделение полиции я себе представить не могу».

В крупных городах концентрация машин Росгвардии довольно высока, большое количество маршрутов патрулирования — и в случае какого-либо инцидента они прибудут достаточно быстро, ожидает эксперт. При этом стоимость подписки он считает завышенной.

«За 700 рублей в месяц я бы не стал пользоваться такой функцией. Для меня лично она не настолько важна, чтобы платить за нее 8,4 тыс. рублей в год. Если бы цена была более приемлемой, например, 100 рублей в месяц, это было бы более актуально», — заключил Шкуматов.

Услуга вызова Росгвардии вряд ли окажется востребованной, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«В целом система «ЭРА-ГЛОНАСС» зарекомендовала себя как обременительный сервис для монетизации конкретной компании, а количество обращений по делу в ней исчезающе мало по всей стране, — говорит Шапарин «Газете.Ru». —

Дополнительный функционал к ней тоже ничего не добавит, потому что ситуации на дороге, когда экстренно нужна помощь Росгвардии, также происходят очень редко».

Все дорожные конфликты развиваются стремительно, и никакая кавалерия не успеет, что бы там ни случилось, такая функция не будет массово популярной, считает Шапарин.