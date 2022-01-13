Chery в плюсе, Lada Granta в минусе. Какие машины покупали россияне в прошлом году

Российский авторынок по итогам 2021 года остался в плюсе – продажи легковых и легких коммерческих машин в штуках увеличились на 4%. Проблемы с поставками компонентов, сопровождавшие мировой автопром весь прошлый год, не будут полностью устранены и в этом, поэтому автомобили продолжат дорожать, полагают представители отрасли и эксперты.

В 2021 году в России было продано 1,67 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), свидетельствует статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). По сравнению с 2020-м продажи выросли на 4,3%, при этом во второй половине года они снижались. В декабре, например, рынок упал почти на 20%, до 133,4 тыс. машин (продано на 33,2 тыс. меньше, чем в том же месяце 2020-го).

Рост в первое полугодие объясняется низкой базой второго квартала 2020-го, когда в России был объявлен локдаун.

Лидеры сдают позиции

На фоне дефицита электронных компонентов и проблем с поставками машин снизились продажи у половины из 25 наиболее популярных в России моделей, информирует АЕБ. К примеру, в минусе по итогам года оказались Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Renault Logan и Sandero, а также популярные кроссоверы класса C – Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и XTrail, Kia Sportage, Mazda CX-5.

Снизились продажи Renault Kaptur, а Duster, весной сменивший поколение, вышел в плюс (41,5 тыс. машин против 31,6 тыс. годом ранее).

Первое место по популярности заняла Lada Vesta (113,7 тыс. машин за год), оттеснив более доступную Granta на вторую позицию (111,4 тыс.).

Как и в 2020 году, BMW по итогам 2021-го года обгоняет по количеству реализованных машин в России Mercedes-Benz (46,8 тыс. против 43 тысяч).

Продажи внедорожников Land Rover стабильны, а вот Jaguar по сравнению с 2020-м просел практически вдвое. В 3,5 раза выросла реализация авто корейского Genesis (4,5 тыс. машин).

Китайские марки, которых в меньшей степени коснулись проблемы с поставками машин, за год существенно укрепили свои позиции. Продажи Chery выросли более чем в 3 раза (до 37,1 тыс. шт.), Geely (24,6 тыс. шт.) – в 1,6 раза, Haval (39,1 тыс. шт.) – почти в 2,3 раза по сравнению с результатами 2020 года.

Дефицит не спадает

Спрос на новые автомобили по-прежнему превышает предложение, а дефицит не ослабевает, особенно в премиум-сегменте, поэтому автомобили и дальше продолжат дорожать, предупреждают представители отрасли.

«Можно ожидать, что в первой половине наступившего года цены будут проиндексированы на 3–5%, — говорит «Газете.Ru» председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

— Ситуация с дефицитом автомобилей пока без существенных изменений – она не стала еще сложнее, но и значительного роста объема поставок пока нет».

Скорее всего, изменения в объемах поставок начнут происходить не раньше лета 2022 года, при условии, что отрасль не столкнется с новыми вызовами, добавляет он.

Управляющий директор брендов BMW, Mini и BMW Motorrad в группе компаний «Автодом» Сергей Плетнев не прогнозирует роста продаж в будущем году.

«Это связано с дефицитом автомобилей и ограниченной доступностью – автопроизводители сейчас просто не могут поставить на рынок больший объем», — подчеркивает Плетнев в беседе с «Газетой.Ru».

Что будет дальше

Комитет автопроизводителей АЕБ прогнозирует в 2022 году рост продаж на 3,3%, до 1,7 млн легковых и легких коммерческих машин.

«В первом полугодии с учетом более высокой базы мы скорее всего увидим некоторое снижение продаж, которое будет компенсировано во втором»,

— говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Проблема у поставщиков микроэлектроники в лучшем случае будет решена к концу лета, а рост производства машин произойдет не ранее конца осени или начала зимы, ожидает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В 2021 году российский рынок недосчитался примерно 150-200 тысяч машин, которые были бы проданы при отсутствии дефицита.

Этот неудовлетворенный спрос автоматически переходит на 2022 год, но и в этом году он не будет реализован, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru». — Так что в 2022 году скорее всего будет спад, а в 2023-м ожидается существенный рост».

От проблем с поставками машин в большей степени пострадали европейские автопроизводители, а вот китайские компании могут и в дальнейшем расширить свою долю рынка в России, резюмирует он.