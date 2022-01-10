«Инспекторы могут подкарауливать водителей». Чем грозит новая статья УК

В России вступили в силу в поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за неоднократные грубые нарушение ПДД. Правозащитники сомневаются, что новые санкции позволят остановить злостных лихачей. Более того, эксперт считает, что данная статья может привести к «росту коррупции».

Водителям, ранее лишенным прав за запрещенный выезд на встречную полосу (и трамвайные пути встречного направления) или превышение скорости более чем на 60 км/ч и вновь совершившие аналогичное нарушение, грозит штраф 200-500 тыс. рублей, исправительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет. Такие нормы в прошлом году были введены в Уголовный кодекс, а с понедельника 10 января они вступили в силу.

Для этих поправок даже была разработана отдельная статья в УК РФ — 264.2 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Авторы документа, принятого Госдумой 22 декабря прошлого года и подписанного президентом РФ 30 декабря, отмечают, что в 2020 году за превышение скорости на 60 км/ч и более к административной ответственности были привлечены около 440 тыс. водителей, их которых свыше 200 тыс. человек – повторно. Из 600 тыс. автомобилистов, наказанных за выезд на встречную полосу, 45 тыс. были привлечены за это нарушение уже не в первый раз. Таким образом, административная ответственность не останавливает определенную часть водителей от повторных грубых нарушений ПДД, считают законотворцы.

Законопроект дает четкое определение, в каких случаях водителей могут посадить по этой статье.

Уголовная ответственность грозит злостным лихачам, только в случае, если нарушение зафиксируют сотрудниками ГИБДД.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи», — говорится в тексте документа.

Эксперты сомневаются, что введение уголовной ответственности для злостных лихачей позволит изменить обстановку на дорогах. Поскольку большая часть нарушений в нашей стране фиксируется именно камерами, значительная часть автомобилистов, постоянно грубо нарушающих ПДД, не подпадает под действие этой нормы.

«Подавляющее большинство штрафов сейчас выписывается на основе данных с камер. Однако в законе четко прописано, что нарушения, зафиксированные такими комплексами, учитываться не будут. Соответственно

новая статья Уголовного кодекса коснется мизерной части нарушителей», — считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Введение уголовной ответственности за неоднократные нарушения ПДД потенциально может привести к росту коррупции, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его мнению, недобросовестные автоинспекторы теперь станут подкарауливать водителей, случайно заехавших на встречную полосу.

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократные грубые нарушения ПДД, был подготовлен в конце осени прошлого года, после резонансного ДТП на Кутузовском проспекте. Как ранее сообщала «Газета.Ru», 20 ноября, блогер Саид Губденский, находившийся за рулем спортивного BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся в с другими автомобилями.

В результате аварии Губденский и его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибли. После аварии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести «жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей».

Поправки в Уголовный кодекс были разработаны и одобрены Госдумой и Советом федерации максимально оперативно: законопроект был внесен на рассмотрение парламента 17 декабря прошлого года, а спустя всего неделю документ был принят депутатами сразу в трех чтениях.