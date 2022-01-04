Каких автомобилей лишился российский авторынок в 2021 году

Количество моделей автомобилей, представленных на российском рынке, неуклонно сокращается в последние годы. Даже рыночный дефицит и ажиотажный спрос, наблюдавшийся в 2021 году, не спас некоторые потенциально интересные модели, продажи которых были остановлены. «Газета.Ru» вспоминает наиболее яркие потери в автомобильном ассортименте 2021 года.

Прошедший 2021 год запомнился рядом маркетинговых сходов на авторынке. Так, японская Honda объявила о завершении продаж автомобилей в России еще в 2020-м и не отказалась от этих намерений: продажи большого кроссовера Pilot завершились в нашей стране во второй половине ноября. В последнее время Pilot предлагался на нашем рынке с единственным бензиновым двигателем 3,5 л по цене от 3,8 млн руб.

close 100% Honda Pilot Honda

Более компактный кроссовер Honda CR-V пока присутствует на официальном сайте производителя – он доступен с единственным мотором 2,4 и в трех комплектациях – с рекомендованной ценой 3,1-3,4 млн руб.

После рестайлинга модельная линейка Kia Ceed в России лишилась «заряженного» универсала ProCeed. Автомобиль предлагался с двумя бензиновыми турбомоторами 1.4 и 1.6, мощностью 140 и 200 л.с. соответственно. Одновременно из доступного для Ceed оборудования исчезла механическая коробка передач – на российский рынок Ceed теперь поставляются с автоматом или роботом. В роли самой мощной версии в обновленном семействе выступает хетчбэк XCeed – заказать эту версию с 1.6-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. по-прежнему возможно.

В модельном ряду Jeep в России осталось всего три модели – Compass, Grand Cherokee и Wrangler –

минувшим летом были прекращены продажи компактного кроссовера Renegade.

Автомобиль продавался в России с 2015 года и поставлялся в нашу страну из Италии – там он выпускается параллельно с кроссовером Fiat 500X, построенном на той же платформе.

close 100% Jeep Renegade Jeep

В России Jeep Renegade предлагался в переднеприводном и полноприводном варианте и в четырех комплектациях – от базовой Sport за 1,5 млн руб. с передним приводом и роботом с двойным сцеплением до внедорожной Trailhawk с полным приводом и 9-ступенчатой АКП. Цена этой версии начиналась с 2,3 млн руб.

Вскоре после дебюта на нашем рынке свернули продажи компактного кроссовера Mazda CX-30. По информации «Авторевю», этот «паркетник» стал жертвой дефицита полупроводников, охватившего весь мировой автопром.

По состоянию на середину сентября, отгрузка машинокомплектов на завод Mazda Sollers во Владивостоке был остановлен.

close 100% Mazda CX-30 Mazda

Сейчас кроссовер, продававшийся в нашей стране менее года, не значится на официальном сайте Mazda в списке доступных моделей.

В первом полугодии 2021-го в нашей стране окончательно прекращены продажи Chrysler.

В последнее время дилеры американской марки предлагали россиянам только роскошные минивэны Chrysler Pacifica, однако их тиражи на нашем рынке исчислялись единицами. Согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, за весь 2020 год Chrysler реализовал 28 автомобилей, а в этом году – еще два.

Весной российский рынок покинул компактный седан Jaguar XE – британский бренд сейчас представлен тремя кроссоверами, спорткупе F-Type и флагманским седаном XF. Продажи Jaguar в этом году снизились практически вдвое – за 11 месяцев дилеры реализовали всего 460 машин.

close 100% Infiniti Q50 Infiniti

Модельный ряд Infiniti теперь состоит из одних кроссоверов – седаны Q50 и купе Q60 ушли с рынка еще в конце лета.

О сворачивании продаж этих моделей Infiniti объявила еще в конце 2020 года, уточняет «Автостат». Однако дилерских запасов хватило вплоть до августа. Покинула российский рынок и культовая Toyota Supra – всего за два года продаж в нашей стране был реализован 21 автомобиль этой модели.

Весной прошлого года дилеры Volkswagen распродали складские запасы пикапов Volkswagen Amarok первого поколения, который продавался в России с 2011 года. На начальном этапе эти пикапы поступали в Россию с завода компании в Аргентине, а после рестайлинга 2016 года – из Германии. С обновлением модель, наряду с 4-цилиндровыми турбодизелями, оснастили моторами V6. Для Amarok предлагалась 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с межосевым дифференциалом Torsen.

Летом с российского рынка ушел седан Volkswagen Jetta – он предлагался в нашей стране с двумя силовыми агрегатами, а рекомендованные производителем цены варьировались в пределах 1,6-2 млн руб.

Больше не продаются в России и спортивные модификации больших кроссоверов Audi – SQ7 и SQ8 их можно было купить с дизелями мощностью 422 л.с.

close 100% Volkswagen Jetta Volkswagen

На фоне взлета продаж китайских Haval, Chery и Geely, другие марки из КНР понесли потери. Так, в августе стало известно о завершении продаж в России пикапов Foton Tunland и внедорожников Sauvana.

Согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), за 11 месяцев 2021 года Foton продал в нашей стране всего 36 автомобилей, в тот же период 2020-го – 114 машин.

Линейка китайской компании Geely в нашей стране сейчас представлена четырьмя кроссоверами Coolray, Atlas, Atlas Pro и Tugella: в рамках обновления модельного ряда продажи кроссовера Emgrand X7 и хетчбэка Emgrand GS завершены. При этом Emgrand X7 на финише продаж был доступен в единственной комплектации Flagman, хотя на старте предлагался в четырех версиях.

Конвейер завода Haval в Тульской области покинул внедорожник Haval H5.

Рамный автомобиль с полным приводом и понижающей передачей был известен российским потребителям с 2006 года еще под маркой Great Wall и вполне успешно конкурировал с отечественным УАЗ «Патриот».

Из модельной линейки китайского JAC выбыл кроссовер S5, который поставлялся в нашу страну со сборочного завода в Казахстане. Свернули свой бизнес в России Brilliance и Zotye – по итогам 11 месяцев они реализовали в нашей стране 107 и 48 машин соответственно, а в ноябре, по данным АЕБ, их продажи исчислялись единицами.

Компания Lifan, остановившая производство на головном заводе в Чунцине еще год назад, продолжает распродавать складские запасы – с января по ноябрь 2021-го дилеры этой марки продали в нашей стране 611 машин.