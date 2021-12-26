Hummer: как военный символ Америки стал углеродно-нейтральным

В США произведена первая партия пикапов под возрожденным брендом Hummer. На волне стремления к углеродной нейтральности и спустя 12 лет после закрытия марки концерн General Motors разработал принципиально новый автомобиль — с узнаваемым дизайном, но полностью электрической силовой установкой мощностью в тысячу лошадиных сил. Машину непременно привезут и в Россию – по крайней мере силами «серых» дилеров, выяснила «Газета.Ru».

Первая партия пикапов GMC Hummer 2022 модельного года построена и готова к доставке клиентам, сообщил концерн General Motors. В 2023 году в модельном ряду Hummer, ставшего суббрендом GMC, появится и внедорожник – предзаказы на пятидверную версию автомобиля с идентичным дизайном уже принимаются.

Для концерна GM, прошедшего в ходе кризиса 2008-2009 годов процедуру банкротства и вынужденного тогда закрыть марку Hummer, возрождение бренда становится символом перехода к электрическим технологиям.

Бренд Hummer был основан в 1992 году на волне военных успехов американцев на Ближнем Востоке — за год до этого прошла военная операция «Буря в пустыне».

На начальном этапе клиентам предлагалась, по сути, гражданская версия армейского внедорожника HMMWV — за время производства Hummer H1 оснащался пятью различными бензиновыми и дизельными моторами рабочим объемом от 5,7 до 6,6 литра.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Десять лет спустя появился Hummer H2, уже полностью гражданский — с военным прародителем его роднил в основном только брутальный дизайн. В 2005-м дебютировал более легкий Hummer H3, построенный на агрегатах пикапа Chevrolet Colorado. Эта модель и выпускалась дольше других — до середины 2010 года. Хотя еще в 2009-м, на фоне банкротства GM, автоконцерн объявил о желании избавиться от этой марки наряду с несколькими другими, включая Pontiac, Saab, Opel и Saturn.

Вскоре после объявления о банкротстве GM сообщалось, что на Hummer нашелся покупатель — китайский конгломерат Sichuan Tengzhong, однако в итоге сделка сорвалась и Hummer был закрыт.

О возрождении Hummer в качестве суббренда GMC было объявлено в 2020 году, однако премьера готового автомобиля откладывалась из-за пандемии.

close 100% GMC

На батарейках

Для электрического внедорожника была создана отдельная платформа Ultium: в максимальной комплектации GMC Hummer оснащается тремя электродвигателями суммарной мощностью 1000 лошадиных сил, крутящим моментом в 15,5 тыс. Нм. Машина получила полноуправляемое шасси.

Задние колеса автомобиля могут поворачиваться на 10 градусов — это означает, что автомобиль способен немного смещаться по диагонали, пробираясь по узким тропам. Максимальный запас хода электрического пикапа составляет 350 миль (563 км).

Помимо этого автомобиль снабжен пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом и специальным режимом, в котором разгон до 100 км/ч составляет 3 секунды.

«Продвинутый» круиз-контроль позволит внедорожнику двигаться в автономном режиме по территориям США и Канады.

«Мы смогли оперативно представить этот автомобиль на рынке, тем самым приблизив GM к полностью электрическому будущему еще на один шаг, — заявил президент GM Марк Ройс. – Благодаря платформе Ultium GMC Hummer обладает непревзойденными возможностями».

close 100% GMC

Серийный выпуск новой разработки General Motors не раз откладывался из-за эпидемии коронавируса. Президент США Джозеф Байден лично протестировал GMC Hummer EV во время поездки в Детройт в конце ноября.

«Знаете, до сих пор Китай лидировал в этой гонке», — сказал Байден о производстве электромобилей.

Благодаря принятию новых законов, регламентирующим развитие зарядной инфраструктуры, ситуация изменится в пользу США, подчеркнул он.

Интерес есть

Эксперты пока затрудняются оценить рыночные перспективы электрического пикапа даже на американском рынке. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, Hummer, несмотря на прожорливые моторы и огромную снаряженную массу, был легендарной, культовой моделью. Переход на электротягу может быть воспринят американскими поклонниками этого внедорожника как отход от неких традиционных ценностей.

«Думаю, что это больше некий тренд в свете разработок электропикапов Ford и Tesla. Скорее, определенная имиджевая история», — считает Бургазлиев.

В России такие машины пользовались бы небольшим, но устойчивым спросом, уверен он. По словам эксперта, в России есть определенное число фанатов Hummer, которые переживали по поводу прекращения выпуска этого внедорожника. И электрический пикап под брендом Hummer вполне мог бы их заинтересовать, сказал Бургазлиев.

Серые дилеры отмечают интерес россиян к подобным машинам. Как рассказали «Газете.Ru» в компании «Пикап Центр», которая специализируется на импорте и продаже легковых грузовиков из Америки, Hummer на электротяге уже заказаны для России и в следующем году появятся в шоу-руме.

«Мы обязательно привезем электрический Hummer в Россию, уже внесли за него предоплату..

Когда именно этот автомобиль прибудет к нам, пока сказать сложно: все зависит от логистики», — сообщила «Газете.Ru» менеджер по развитию и рекламе компании Анастасия Быкова.

На запрос «Газете.Ru» относительно перспектив GMC Hummer в российском офисе GM оперативно ответить не смогли.