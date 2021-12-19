Kia Carens вышел на мировой рынок

Новый Kia Carens перестал был классическим кроссовером и приобрел явные черты компактвэна – ранее по такой же схеме был обновлен и более крупный Kia Carnival, который представлен и на российском рынке. Carens также станет успешным в России, когда его выведут на рынок, считают эксперты.

Новый Kia Carens, который дебютировал на индийском рынке и будет продаваться по всему миру, близок по конструкции хорошо известному россиянам кроссоверу Seltos. Для того, чтобы превратить городской кроссовер в семиместный минивэн с увеличенным дорожным просветом, специалисты Kia увеличили на 150 мм колесную базу автомобиля – теперь она достигает 2780 мм.

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Причем по длине Carens (4540 мм) опережает даже кроссовер более высокого класса Kia Sportage – тот почти на 5 см короче.

По сравнению с Seltos, у Carens существенно изменились и пропорции – для размещения третьего ряда сидений пришлось увеличить задний свес кузова, также Carens отличается более высокой крышей. Интерьер адаптирован для использования автомобиля большими семьями, в частности, у Carens предусмотрено гораздо больше отсеков для хранения мелких вещей, чем в исходном кроссовере.

Помимо максимальной семиместной конфигурации, Carens будет доступен и в шестиместной – в таком случае вместо дивана во втором ряду предусмотрены пара отдельных кресел.

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Если в предыдущих поколениях Carens представлял собой классический минивэн, то теперь он обладает явными чертами кроссовера – увеличенным дорожным просветом в 195 мм и защитными накладками из неокрашенного пластика на кузове. Полного привода, впрочем, для Kia Carens не заявлено, но на рынке Индии, в отличие от России, его нет и у Seltos.

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В Индии и ряде других стран, где Carens дебютирует уже в первом квартале будущего года, он будет доступен с теми же агрегатами, что и Seltos – атмосферным бензиновым мотором мощностью 115 л.с., турбированным 140-сильным, а также 115-сильным дизелем.

Коробки передач на выбор — «механика», 6-ступенчатый автомат или 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Впрочем, агрегатная база одной и той же модели часто в зависимости от условий рынка, к примеру, в нашей стране Seltos не имеет дизеля и базовых маломощных моторов для российского Seltos, который собирается на калининградском «Автоторе».

«Эффектный дизайн, высокотехнологичное оснащение и самые передовые системы безопасности, которые предлагает Kia Carens, позволят нам создать принципиально новый сегмент, установить новые стандарты для семейных автомобилей», – заявил по случаю дебюта Carens президент и генеральный директор Kia Хо Сун Сонг.

Эксперты полагают, что Carens вполне может рассчитывать на успех в России, ведь эта модель глобальная и скоро появится в нашей стране. Сейчас у подобной машины на российском рынке нет ни одного прямого конкурента. При этом определенный интерес у россиян к специализированным семейным автомобилям по-прежнему сохраняется.

«Бытовало мнение, что семиместные кроссоверы окончательно перетянули на свою сторону потенциальных покупателей минивэнов, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Однако успех Carnival, заказы на который принимаются только на конец следующего года, говорят о том, что достаточно большой части потребителей интересны именно полноценные минивэны. Поэтому Carens вполне может повторить успех своего «старшего брата».

Суперпопулярным этот компактвэн в России вряд ли станет, но своего потребителя, безусловно, найдет, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Даже если эта модель будет дороже кроссовера Sportage, на 10-12%, то с учетом хорошо развитой в нашей стране дилерской сети, Kia вполне по силам продавать в год несколько тысяч этих автомобилей, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». — С учетом недозагруженных мощностей «Автотора», производство этого вэна может быть организовано в Калининграде»

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При этом налаживание сборки этого автомобиля в крупноузловом режиме не потребует от компании значительных инвестиций, особенно на уровне высоких продаж и доходов Kia на российском рынке, добавляет он.

По объему рынка в денежном выражении Kia в 2021 году лидирует на российском рынке, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. За 10 месяцев этого года этому корейскому бренду удалось реализовать автомобили на сумму 325,7 млрд рублей, что почти на 24% больше, чем годом ранее. Об этом подробно писала «Газета.Ru». У родственной марки Hyundai прирост еще значительнее – более 35%, а выручка от продажи машин оценивается в 279,3 млрд рублей.