Признание Крыма затруднит Лукашенко поставки ВСУ военных грузовиков

Признание Крыма российским со стороны президента Белоруссии может осложнить положение на Украине белорусских автопроизводителей, для которых важен рынок соседней страны. МАЗ уже 5 лет поставляет на Украину машинокомплекты для сборки военных грузовиков. Впрочем, вопросы вооружения армии для Украины могут быть важнее слов Лукашенко, предполагают эксперты.

О признании Крыма российским де-юре и де-факто белорусский лидер заявил на этой неделе в интервью РИА «Новости».

«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», - сказал Лукашенко.

Еще до этого заявления у белорусских промышленных предприятий возникли проблемы с присутствием на украинском рынке. Так, 22 апреля этого года межведомственная комиссия по международной торговле Украины вынесла решение, налагающее на продукцию Минского автозавода таможенную пошлину до 35% от ее стоимости.

Такое решение в комиссии объяснили «дискриминационными и недружественными» действиями со стороны Белоруссии в отношении продукции украинского автопрома

– в том числе необходимость платить утилизационный сбор и сертифицировать автомобили на территории Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), чтобы участвовать в государственных закупках.

Однако уже в июне торговому дому «МАЗ-Украина», занимающемуся дистрибуцией минских грузовиков в этой стране, удалось добиться в суде приостановки этого решения, а в конце октября – добиться полной его отмены.

«Спорное решение спровоцировало ответные меры белорусской стороны, которая увидела в этом системность действий, направленных на нарушение условий свободной торговли», – отметила по этому поводу руководитель практики международной торговли юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко, представлявшая в процессе интересы белорусской стороны.

Заградительные пошлины, которые пытались ввести против МАЗа украинские власти, касались автобусов вместимостью более 10 человек и грузовиков массой более 5 тонн – в том числе спецтехники, автокранов и дорожных машин, уточняет украинская инфомационно-аналитическая группа «Авто-Консалтинг».

Вместе с тем, с 2016 года МАЗ поставляет на Украину машинокомплекты для полноприводных военных грузовиков, которые собираются на заводе «Богдан» в Черкассах и поступают в Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже под украинской маркой.

Ограничения, которые пытались ввести против МАЗа украинские власти, этих машин не коснулись.

От белорусского аналога автомобили «Богдан-6317» отличаются 380-сильным китайским дизелем марки Weichai – белорусский аналог, разработанный в СССР в 1980-х годах и производящийся с начала девяностых, изначально оснащался российским мотором ЯМЗ. Сборочные мощности завода в Черкассах рассчитаны на выпуск 500 машин в год, уточняет «Авто-Консалтинг». Крупнейшую партию, «Богданов-6317», около ста машин, ВСУ получили летом 2019 года.

Впрочем, точная информация о масштабах сборки МАЗов на «Богдане» засекречена.

На фоне заявления президента Белоруссии о российской принадлежности Крыма украинские компании могут воспользоваться моментом для вытеснения с местного рынка продукции белорусской промышленности, предупреждают украинские политологи. Однако белорусская военная техника стране остро необходима и до ограничения ее использования может дойти только после более серьезных шагов со стороны белорусского президента.

«Многие украинские и иностранные производители, которые уже присутствуют на рынке, могут использовать эту ситуацию для ухудшения позиций белорусской продукции – как элемент борьбы за рынок.

Но пока украинская сторона сдержанно расценивает заявление Лукашенко и будет выбирать политику в отношении Белоруссии исходя из действий, а не слов, — говорит «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, — Какие-то санкции возможны только если Лукашенко посетит Крым и там начнут открывать офисы белорусские компании, начнет летать «Белавиа» — вот тогда санкции практически неизбежны».

Белоруссия является одним из ключевых торговых партнеров для Украины, товарооборот между ними составляет 4,5 млрд долларов ежегодно, поэтому Украина не будет спешить ломать торговлю, и в зависимости от конкретных действий белорусского руководства будет концентрироваться на политических санкциях, а не экономических, считает он.

Не исключает ограничения импорта Украиной белорусской продукции и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, хотя, по его мнению, такой шаг маловероятен.

«Украина сейчас почти не производит собственные грузовики, КрАЗ выпускает немного продукции сугубо в военных целях и сведения о их количестве засекречены,

— объясняет Погребинский «Газете.Ru», — А грузовики украинской экономике нужны. Европейские и американские аналоги очень дороги».

Собственный грузовой автопром на Украине сейчас практически отсутствует, согласен с Погребинским автор автомобильного сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«КрАЗ с некоторых пор не публикует официальную статистику о произведенных автомобилях и находится в состоянии банкротства – поэтому мы не знаем, какое количество грузовиков он выпускает. Думаю, что это единицы в год, — объясняет Цыганов «Газете.Ru», — При этом грузовики нужны армии и народному хозяйству, а ценовая альтернатива МАЗу – только китайские грузовики, но все равно они дороже».

В собираемых под маркой «Богдан» МАЗах практически нет украинских деталей – это уже говорит о том, что украинцы готовы потеснить национальную гордость, чтобы получить качественный продукт и снабжать им армию, добавляет эксперт, при этом гражданские МАЗы продаются на Украине по демпинговым ценам – едва ли не ниже их себестоимости.

«Предпочтение в пользу МАЗа можно объяснить и более удобной логистикой – от Минска до Украины очень небольшое расстояние, гораздо меньшее, чем от альтернативных автозаводов», — заключил Цыганов.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу МАЗа с вопросами относительно возможных препятствий в работе на Украине и ответных мер, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Без ответа остались и вопросы, адресованные корпорации «Богдан», на тему возможного прекращения сотрудничества с МАЗом в связи с новыми политическими обстоятельствами.