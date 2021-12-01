В «Фобосе» предупредили автомобилистов об ухудшении дорожной обстановки

Снегопад, пришедший с холодами в центральные регионы России, привел к росту числа ДТП и заторов на дорогах — в Ленинградской области, например, люди больше суток остаются в своих автомобилях. Тем временем на центральную часть страны надвигается новый снегопад, его удар обрушится на Москву уже завтра во второй половине дня. До конца недели улучшения погоды не будет.

Из-за обрушившегося на столичный регион снегопада, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», вчера загруженность столичных дорог к 18.00 достигла 9 баллов из 10 возможных. Наибольшие проблемы возникли в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на некоторых участках МКАД.

Обильные снежные осадки привели к многочисленным мелким авариям, усугубившим и без того сложную транспортную обстановку в городе. Так, по сообщению Teleram-канала московского Дептранса, массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на Липецкой улице, оно привело к серьезным затруднениям на этой магистрали.

В соцсетях водители также сообщали о многочисленных авариях на столичных и подмосковных дорогах и жаловались на буксующие фуры, которые не могли преодолеть заснеженные подъемы на МКАД и ЦКАД.

Утром 1-го декабря ситуация повторилась: уже к 8 утра загруженность дорог в Москве оценивалась в 7 балов. Из-за гололедицы избежать серьезных аварий также не удалось. По сообщению столичной Госавтоинспекции, на Большой академической улице из-за сложных погодных условий и несоблюдения дистанции столкнулись семь транспортных средств, в том числе рейсовый автобус.

Завалы в регионах

Разгул стихии и заснеженные дороги привели к росту числа аварий и в регионах. Например, во Ржеве водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, сообщают местные СМИ. В аварии обошлось без пострадавших.

Во Владимирской области, по данным регионального ГИБДД, на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» вчера вечером водитель фуры на скользкой дороге потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковыми машинами. В ДТП пострадал один человек.

Из-за непогоды транспортные проблемы наблюдались также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из-за столкнувшихся грузовиков крупный затор образовался на Московском шоссе в районе Колпино, отмечают в социальных сетях питерские водители.

«Ад на Московском шоссе продолжается. Пробка, которая возникла еще во вторник утром из-за ДТП двух большегрузов, не заканчивается. Люди уже больше суток стоят в заторе», — приводит слова дальнобойщиков «Телеканал 78».

Жители пригорода вынуждены добираться пешком на работу по снежным завалам.

«Все стоит, фуры не едут — идем пешком на работу», — написал в группе «Автолюбители Колпино» один из подписчиков.

Фуры не едут

Зачастую груженая фура не может без разгона преодолеть подъем даже летом, в сухую погоду, отметил координатор московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. Во время снегопадов эта задача становится сложнее в несколько раз, подчеркнул он.

«Если дорога не расчищена и не посыпана реагентами, даже цепи на колесах порой не спасают», --заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

В столичном регионе чаще всего во время снегопада проблемы у водителей большегрузов возникают на МКАД, холмистых участках трассы М4 «Дон» на границе Московской и Тульской областей, ЦКАД в районе Звенигорода, отметил в беседе с «Газетой.Ru» координатор московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. По его словам, многих заторов из-за буксующих фур можно было бы избежать, если бы около трасс было достаточное количество парковок для большегрузов, на которых водители могут переждать непогоду.

Будет хуже

Начавшийся 30 ноября днем снегопад продолжится весь сегодняшний день и прекратится только поздним вечером, предупреждает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг сохранится влияние холодного циклона Бенедикт, в связи с этим в столичном регионе ожидается понижение температуры до 8-10 °C ниже нуля.

Однако завтра во второй половине дня снегопад начнется с новой силой и продолжится до выходных, отмечает синоптик.

«Небольшая оттепель, которая придет в столицу в пятницу, приведет к выпадению осадков в виде мокрого снега. В субботу ожидается наступление на регион холодного фронта с понижением температуры до минус 5-7°C. В воскресенье похолодание усилится, произойдет вторжение полярного холода, ночью температура опустится до 7-12°C мороза», — сообщил «Газете.Ru» Евгений Тишковец.

По его словам, такие колебания температуры на фоне снегопада будут способствовать образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Он отметил, что обильные осадки, выпавшие накануне, привели к образованию на ряде трасс снежного наката.

«Сейчас слой льда предательски закрыт слоем снега. На дорогах очень скользко.

Водителям следует держать увеличенную дистанцию и двигаться с меньшей скоростью», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

Улучшение погоды синоптик прогнозирует только в начале следующей недели. По его прогнозам, уже в понедельник с приходом скандинавского антициклона в столичном регионе ожидается малооблачная и морозная погода. Температура опустится до 5-7°C днем и до 9-11 ночью. А к середине недели в ночные часы в некоторых районах Подмосковья возможны уже 15-градусные морозы, предупредил Евгений Тишковец.

Предстоящим вечером в Москве вновь прогнозируется ухудшение транспортной ситуации, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Пробки ожидаются до 9-10 баллов. На дорогах очень скользко. По возможности мы просим автомобилистов пользоваться городским транспортом: так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город», — отметили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.