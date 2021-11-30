В Татарстане в ответ на QR-коды в транспорте появилось «народное такси»

После введения в Татарстане обязательных QR-кодов для поездок в общественном транспорте в столице региона распространилось так называемое «народное такси». В специальных сообществах люди ищут попутки с частниками, чтобы добраться до дома, института или работы. На улице останавливаются и случайные проезжие машины по паролю-маркеру — поднятая рука и маска на ней. Впрочем, такая «партизанская» услуга в итоге может обернуться против самих же пользователей, предупреждают эксперты.

О появлении в городе так называемых антиваксеровских «такси» рассказал «Газете.Ru» житель Казани Марат (фамилия известна редакции).По его словам, после введения QR- кодов для проезда в общественном транспорте многие сочувствующие водители стали подбирать тех, кого не пустили в автобус или метро. Своеобразным паролем была медицинская маска на руке, заявил он.

«Очень быстро все перешло в интернет: появились чаты в Telegram, где автомобилисты стали указывать маршрут своей поездки, а пассажиры – договариваться с ними о времени и месте встречи», — рассказал «Газете.Ru» житель столицы Татарстана.

«Газета.Ru» изучила чаты «Попутчик квартал», «Район Азино», «Подвези товарища Вахитовский», «Попутчик Авиастрой», «Кировский-Московский», «Приволжский», «Советский» и прочие. Как следует из названия, каждый чат относится к определенному району города, в среднем аудитория каждого такого сообщества составляет от 100 до 11 тыс. человек.

Такие чаты сейчас есть в каждом районе города. За день в каждый из них приходит по 200-300 сообщений.

«Еще до введения запретов в автобус утром было не войти, теперь они ходят полупустые. Кондукторы уже не столь активно требуют предъявить QR-код — просто спрашивают, есть он или нет. Чаще всего верят на слово», — поделился наблюдением житель Казани.

«Газета.Ru» пообщалась с одним из водителей-добровольцев, который активно участвует в «народном такси». Житель Казани, представившийся Ранифом, рассказал, что чаты появились абсолютно спонтанно, а популярность набрали благодаря «сарафанному радио». Впрочем, их масштабы не стоит преувеличивать, только одна группа достигает численности в 11 тыс., причем треть в ней — это водители, отметил собеседник издания.

«Обычно никто за проезд денег не просит. Если мне предлагают какую-то сумму, я не отказываюсь, но сам не требую. В последние дни стал специально ездить на работу не привычным путем, а по автобусному маршруту: за поездку троих-четверых людей подвожу.

Также договариваемся в чате о времени и месте встречи, могу подождать немного, если не тороплюсь никуда. Полиция пока не трогает: один раз остановили, проверили документы и отпустили без расспросов», — заявил Раниф.

Подобные народные инициативы существуют, пока есть определенный общественный запрос, но он быстро сойдет на нет, уверен вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Далеко не всем удобно подстраиваться под чужой график, искать альтернативные способы передвижения.

«Такие поездки — это временное явление, альтернативой общественному транспорту они точно не смогут стать. На стороне автобуса или метро удобство, выраженное в регулярности и прогнозируемости расписания, а также понятном маршруте, — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru». —

Толчком к сворачиванию антиваксерского «такси» может стать первый же криминальный инцидент, когда пассажир приедет не на указанный адрес, а в ближайший лес».

В этом случае ГИБДД станет давить на водителей-добровольцев, и подобная благотворительность быстро закончится, заметил вице-президент НАС. По его словам, полицейские вполне могут использовать подсадных сотрудников, как неоднократно делали в отношении таксистов-нелегалов.

«Если водитель возьмет предложенные деньги, то она сразу попадает на целый букет нарушений: от занятия незаконной предпринимательской деятельностью и осуществления пассажирской перевозки без лицензии до отсутствия специальной страховки для пассажиров такси. По сумме нарушений штраф может составить десятки тысяч рублей», — предостерег Шапарин.

Высаживают меньше

В столице Татарстана наличие QR-кода для поездки в метро, автобусах и трамваях стало обязательным с 22 ноября. Как ранее писала «Газета.Ru», в первый же день действия этого правила в городе были отмечены сбои в работе общественного транспорта. Не обошлось и без конфликтов и рукоприкладства: одному из кондукторов пассажир, не имеющий кода, брызнул в лицо из перцового баллончика, другому контролеру в потасовке сломали нос.

Сейчас ситуация с общественным транспортом городе стабилизировалась, подтверждают в администрации Казани. Согласно данным мэрии, 29 ноября в метро и наземном транспорте было выявлено 170 пассажиров без QR-кода, в то время как неделю назад совершить поездку не смогли почти 2,5 тыс. человек.

В компании DiDi (агрегатор такси) отмечают рост спроса на услуги такси с момента введения в Казани QR-кодов для проезда в общественном транспорте, но средняя стоимость поездок по городу в целом не изменилась, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе агрегатора.

Операторы каршеринга также отмечают некоторый рост спроса на автомобили краткосрочной аренды в столице Татарстана.

Но при этом не считают, что это связано с введением транспортных проверок на предмет иммунизации.

«Небольшое увеличение числа поездок в Казани последние дни может быть связано с плохой погодой. Мы не можем однозначно заявить, что спрос на автомобили связан исключительно с новыми правилами передвижения в Казани», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» пиар-директор компании «Делимобиль» Алена Балакирева.

В компании «Яндекс.Go» не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru» относительно увеличения спроса и стоимости поездок на такси и каршеринге в столице Татарстана.