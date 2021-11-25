ГИБДД начала передавать дела мигрантов-нарушителей ПДД в ФМС

Госавтоинспекция начала передавать материалы об иностранных нарушителях ПДД в миграционную службу. Таким водителям даже за незначительное нарушение грозит выдворение из страны с запретом на въезд. Сами мигранты говорят о невыносимых условиях работы и притеснениях со стороны силовиков.

О том, что сотрудники ГИБДД начали в этом году активно передавать административные материалы о нарушениях ПДД в Федеральную миграционную службу (ФМС), «Газете.Ru» рассказал источник в столичном подразделении Госавтоинспекции. Собеседник издания затруднился ответить на вопрос об объемах такого делопроизводства, отметив, что «они большие».

В пресс-службе ГИБДД России официальный комментарий по этому поводу не предоставили. Впрочем, аналогичные мероприятия сейчас проходят на Кубани, как сообщили в местном УГИБДД, с начала года было составлено и передано в ФМС более 90 материалов в отношении водителей-мигрантов.

«На данный момент вынесено решение об административном выдворении за пределы РФ шестерых водителей-иностранцев, которые неоднократно нарушали ПДД», — рассказали «Газете.Ru» в отделе пропаганды ГИБДД Краснодарского края.

В Красноярском крае также с начала года краевая Госавтоинспекция начала передавать в миграционные отделы административные дела в отношении водителей-мигрантов, неоднократно нарушивших ПДД, говорится в сообщении отдела пропаганды краевого ГИБДД.

«Автоинспекторы проверяют иностранных водителей по ведомственным базам данным и, в случае установления злостного нарушителя административного законодательства, сотрудники полиции имеют право вынести решение о выдворении его за пределы РФ», — отмечается в сообщении местного ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что, согласно ч. 4 ст. 26 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», если иностранный гражданин два и более раз в течение трех лет привлекался к ответственности за совершение любого административного правонарушения, то ему может быть запрещен въезд на территорию России.

С учетом недавних заявлений ряда чиновников, касающихся выходцев из других государств, действия инспекторов ГИБДД председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов расценивает как давление на иностранных рабочих.

«Сначала [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев говорил, что трудовая миграция — это опасно, потом власти решили обойтись на стройках и ЖКХ без мигрантов, теперь за водителей взялись.

Я вижу в этом некую систему: могу предположить, что где-то наверху было принято определенное решение насчет мигрантов», — заявил «Газете.Ru» Каримов.

По его словам, единицы из тех, кому грозит выдворение, обращаются за помощью в профсоюз. Обычно мигранты предпочитают не спорить с правоохранительными органами, а просто подчиняются решению ФМС и уезжают домой, рассказал Каримов. На запрос «Газеты.Ru» о количестве мигрантов, выдворенных из России за нарушения правил дорожного движения, в ФМС и МВД оперативно ответить не смогли.

Повод вернуться на Родину

Административное выдворение и дальнейший запрет на въезд в страну (обычно сроком на пять лет) в первую очередь грозит иностранцам совершившим грубые нарушения ПДД, отмечает адвоката по миграционным вопросам московской коллегии «Кельт» Олеся Сокова. Несерьезные нарушения вроде незначительного превышения скорости или неправильной парковки обычно не передаются в ФМС, но при условии, что мигрант своевременно оплатил выписанный ему штраф, подчеркивает она.

«Неоплаченные штрафы чаще всего и являются основанием для наложения запрета на въезд в Россию. Как показывает практика, это практически 100% гарантия выдворения из страны», — говорит «Газете.Ru» адвокат.

Среди грубых нарушений ПДД, за которые выдворяют из России чаще всего, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, значительное превышение скорости, добавляет Сокова. Кроме того, если по вине водителя- иностранца произойдет ДТП, то по решению миграционной службы ему тоже скорее всего придется вернуться на родину.

Даже один неоплаченный штраф позволяет ФМС и суду принять решение о выдворении водителя-иностранца, предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро Moscow Legal Алексей Хоруженко. В этом случае

первым правонарушением будет считаться сам проступок (например, превышение скорости), а вторым – несвоевременная оплата штрафа, отмечает он.

По словам координатора движения «Синие ведерки», члена общественного совета ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, чаще всего таких нарушителей выявляют в ходе различных спецопераций вроде «Такси» или «Автобус».

«Значительная часть таксистов, не сумевших подстроиться под требования российских ПДД, уже оказалась у себя на родине. В итоге сейчас водители такси и маршруток объективно стали спокойнее вести себя на столичных дорогах, нежели несколько лет назад», — считает эксперт.

Шкуматов ожидает, что по этой части теперь порядок на дорогах будет наведен и в регионах.