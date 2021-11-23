УАЗу предрекли скорую кончину из-за нежелания собственника его спасать

Судьба Ульяновского автомобильного завода практически предрешена — руководство и владельцы не желают вкладывать деньги в его спасение. С текущим модельным рядом УАЗу осталось работать максимум пять лет, потом его добьют китайцы, говорят эксперты. О неожиданной и печальной развязке в судьбе легендарного советского и российского предприятия — в материале «Газеты.Ru».

О том, что инвестиции в обновление модельного рядя и модернизацию производства Ульяновского автозавода не планируются, сообщил глава концерна Sollers и гендиректор УАЗа Адиль Ширинов в ходе конференции с читателями издания «Бизнес-Online».

Отвечая на вопросы, управленец отметил, что компания уже не в состоянии сделать что-то новое, пригодное для авторынка, поэтому сконцентрируется на текущем модельном ряде.

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать — до того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем.

Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия!» — рассказал Ширинов.

В начале этого года «Дром.ру» выяснил, что группу Sollers покинули ключевые инженеры и управленцы (Евгений Галкин, Сергей Курдюк и Юрий Алексаков), работавшие над новым пополнением УАЗ «Патриот». Журналисты с подачи собственника группы Sollers Вадима Швецова наградили эту перспективную модель наименованием «Русский Prado» — по аналогии с Toyota Land Cruiser Prado. Пресс-служба Sollers первоначально опровергала информацию о прекращении разработки этой машины, но на той же конференции Адиль Ширинов ее подтвердил.

«Русского Land Cruiser Prado не будет. Оставим это право корпорации Toyota — вот пусть она и производит. Выпускать Prado мы не станем — вопрос решенный», — сообщил Ширинов.

В компании Sollers «Газете.Ru» сообщили, что в настоящее время компания прорабатывает стратегию дальнейшего развития и ищет партнера для развития бизнеса.

«Автопром идет по пути консолидации опыта и разработок, а также универсализации платформ и компонентной базы. Так снижается стоимость разработки и повышаются темпы вывода на рынок новых моделей и продуктовых линеек.

Для Ульяновского автомобильного завода это наиболее очевидный путь развития», — рассказали в пресс-службе Sollers.

Представитель компании также отметил, что УАЗ — «это рентабельное предприятие», которое предлагает модельный ряд с «весьма прочным рыночным потенциалом». По сравнению с прошлым годом объем продаж УАЗ возрос на 17%, и по итогам года ожидается показатель в 41 тысячу автомобилей.

«Эта динамика прослеживается и по итогам 10 месяцев. Если в 2020 году УАЗ произвел с января по октябрь 27 тысяч автомобилей, то в 2021 – 34 тысячи, почти столько же, сколько за весь прошлый год», — уточнили в компании Sollers.

Впрочем, по данным базы «Картотека», за 2020 год УАЗ показал чистый убыток 2 млрд рублей при обороте 35,5 млрд рублей.

Сколько осталось заводу

Чтобы создать новые модели УАЗ, нужно сделать новую автомобильную платформу (в автопроме ее цена достигает $1-2 млрд), при этом гарантии того, что будущие продажи будут значительными, у владельцев завода нет, уверен аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Инвестиции ради выпуска нескольких десятков тысяч машин в год в Ульяновске никогда не окупятся, особенно с учетом грядущего поворота в автопроме в сторону электрификации и водородного транспорта, считает собеседник.

«Очевидно, что осознание того, что инвестиции не вернутся, и привело к желанию прекратить разработку новых моделей. Что касается старых машин, то у них есть еще определенный запас по актуальности, потому что они обслуживают достаточно нишевый спрос», — рассказал «Газете.Ru» Беспалов.

Пока что у внедорожников «УАЗа» с точки зрения простоты, утилитарности, доступности и проходимости альтернатив немного. В то же время компания вынуждена будет искать партнеров для использования высвобождающихся мощностей. Перспективы же самой марки УАЗ, как бренда, «выглядят не обнадеживающими», полагает аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала».

«Рано или поздно спрос даже на эти нишевые продукты УАЗа исчезнет. Я думаю, на горизонте пяти лет он точно еще будет, далее – проблематично», — прогнозирует эксперт.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, он полагает, что без модернизации завод обречен на закрытие, но у него осталось еще меньше времени.

«Если ничего не вкладывать в модернизацию завода, при условии того, что на наш рынок активно входят китайские бренды, в том числе с продукцией уазовского сегмента, то мой прогноз — заводу осталось еще около 3-4 лет работы, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

— И это при условии, что завод будет в год производить не менее 25 тысяч машин. При таком объеме, грубо прикидывая, он будет работать с нулевой прибылью».

Если же предприятие будет выпускать меньше этого объема, а все предпосылки к этому есть, то оно станет нерентабельным, считает эксперт. Среди факторов, которые ускорят вероятное закрытие «УАЗа», собеседник назвал планы китайских марок Geely и Haval продвигать на российском рынке свои кроссоверы, рамные внедорожники и пикапы.

Бургазлиев отметил, что уже несколько лет назад стратегия Sollers вызывала вопросы: складывалось ощущение, что

собственники не желают вкладываться, а просто дожимают оставшийся технический задел легендарного советского прошлого Ульяновского автозавода.

При этом были сделаны значительные инвестиции в создание качественного лакокрасочного цеха, который в итоге оказался не востребован. За все время так и не появилась новая модель.

«Люди, которые разрабатывали и внедряли стратегию развития предприятия, непонятно, о чем они думали. Все что можно было упустить — упущено. Я бы сказал, это образцовый пример крайне неудачного бизнеса», — резюмировал Бургазлиев.