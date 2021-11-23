Что будет с незавершенными разработками «Роснано» в автопроме

«Роснано», сейчас испытывающая трудности с обслуживанием долга, на протяжении своего существования активно участвовала в разработках для автомобильной отрасли России, но в большинстве случаев они до внедрения и производства так и не дошли. О каких разработках идет речь и почему все они остались не востребованы — в материале «Газеты.Ru».

С первого года работы (2007 год) госкорпорация «Роснано» генерировала проекты для автомобильной отрасли страны. Многие из них были весьма экзотические.

Насадка

В 2009 году была представлена насадка на выхлопную трубу. Предполагалось, что она сможет вырабатывать дополнительное электричество для автомобиля и тем самым снижать расход топлива и вредные выбросы.

Сам термогенератор, работающий за счет возникновения разности температур при протекании электрического тока (эффект Пельтье) разработали в учебно-инженерном центре нанотехнологий при МГТУ им. Баумана. На производство термоэлементов в Зеленограде «Роснано» планировало потратить 5 млрд рублей. Впрочем, выпуск так и не наладили.

Кондиционер

В 2012 году «Роснано» вложило 600 млн рублей в технологию производства термоэлектрических компонентов для газопроводов, телекоммуникационной аппаратуры и кондиционеров для военных автомобилей. Общий бюджет проекта составил более 1,6 млрд рублей. Эта идея также не была реализована в промышленном масштабе.

Батареи

Значительное внимание «Роснано» уделило созданию производства в Новосибирске отечественных литий-ионных батарей для использования в том числе в электробусах, троллейбусах с автономным ходом, погрузчиках и другой технике.

Однако предприятие «Лиотех», созданное в партнерстве с китайской компанией Thunder Sky и в 2011 году запущенное в работу, впоследствии не раз сталкивалось с финансовыми трудностями.

Изначально планировалось, что китайский партнер будет закупать значительную долю выпускаемых на заводе литий-ионных аккумуляторов, однако в 2013 году Thunder Sky вышел из проекта. Год спустя завод приостановил выпуск продукции, а в 2016 году был признан банкротом — мирового соглашения с кредиторами удалось достичь только через три года. Тем не менее в 2017 году «Роснано» пообещала, что 10% троллейбусов Санкт-Петербурга будет оснащено накопителями энергиями от «Лиотеха».

Помощь «КамАЗу»

В 2019 году новосибирское предприятие подписало соглашение о стратегическом партнерстве с «КамАЗом», производящим в том числе электробусы. Ему были предложены эксклюзивные условия для закупки аккумуляторов. В пресс-службе «КамАЗа» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» об актуальном состоянии этого проекта.

Завод способен выпускать литий-ионные батареи суммарной емкостью 128 МВт·ч в год, его продукция применяется в электротранспорте и энергетике. В настоящее время «Лиотех» продолжает работу – в октябре он приступил к поставке очередной партии накопителей энергии для «Россетей», сообщала пресс-служба компании. Однако, по данным газеты «Коммерсант», само здание завода в Новосибирске уже выставлено на продажу.

Не прилипло к покрышке

В 2018 году компания «РСТ-Инвент», совместное предприятие «Роснано» и компании «Систематика», объявила о разработке радиометки для маркировки автомобильных шин. Устройство под названием TireTag должно было служить в качестве электронного паспорта каждой шины — на него можно записать информацию о производителе, времени производства, примененных материалах.

Также метку возможно дополнять информацией в процессе эксплуатации шины, это должно было упростить учет шин на самом шинном заводе и при эксплуатации в транспортной компании.

Однако широкого распространения эта технология не получила. Обязательная маркировка шин, введенная в России с ноября прошлого года, использует технологию Data Matrix с графическим кодом, не предполагающую радиометок.

История провалов

Проблемы, с которыми столкнулась «Роснано», вполне ожидаемы, и для того, чтобы реализовать ее наработки в автомобильной отрасли, потребуются значительные усилия либо государственное регулирование, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Почти ничего из автомобильных проектов «Роснано» не было в полной мере реализовано. Основные проблемы связаны, как всегда, с управлением: отсутствием стратегии, волевых решений, понимания рынка. Компания все это время пребывала в некоей идеальной позиции, не сильно связанной с реальными потребностями промышленности, — сказал Бургазлиев «Газете.Ru».

— При условии наличия в России мощного автопрома эти разработки, безусловно, были бы востребованы».

Это касается и проекта защитного покрытия для кузовов автомобилей, и композитных материалов: в случае, если бы они оказались сравнимыми по цене с традиционными металлами и сплавами. Полупроводники, платы, компоненты газомоторных систем также весьма необходимы, заключил эксперт.