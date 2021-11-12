В «АвтоВАЗе» объяснили приостановку производства отсутствием электронных компонентов

Из-за нехватки электронных компонентов «АвтоВАЗ» снова приостановил работу, в компании признают, что эта проблема уже стала хронической. Самое страшное для завода — руководство пока не может спланировать работу из-за отсутствия четкого понимания об объемах поставок, говорит источник «Газеты.Ru». Рваный ритм — остановка и повторный запуск конвейера — ведет к дополнительным убыткам, соглашаются эксперты.

В пятницу «АвтоВАЗ» приостановил работу всех трех сборочных линий на заводе в Тольятти из-за нехватки электронных компонентов, сообщил «Газете.Ru» директор по связям с общественностью предприятия Сергей Ильинский.

«В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на один день,

— пояснил Ильинский, — компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше».

Соответственно, рваный график производства автомобилей будет сохраняться и в дальнейшем, добавил он.

При этом остальные производства «АвтоВАЗа», включая выпуск двигателей, коробок передач, шасси, а также металлургическое и прессовое производство продолжают работу по обычному графику, уточнил собеседник.

По итогам 10 месяцев показатели продаж Lada близки к среднерыночным — с января по октябрь в России реализовано более 294,4 тыс. машин, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В целом российский рынок пока также находится в плюсе на 10,5%.

Источник «Газеты.Ru» на «АвтоВАЗе» сообщил, что по предварительной информации простой сохранится и на следующей неделе — «все будет понятно 15 ноября, в понедельник, рабочий план будет формироваться исходя из имеющегося запаса комплектующих».

Такие остановки сборочных линий несут дополнительные убытки тольяттинскому автогиганту, объясняют эксперты. Объем потерь зависит от времени, в течение которого сборка не работает.

«Остановка конвейера, по какой причине она бы ни случалась – это проблема. Как только конвейер стоит – теряются деньги. С точки зрения повторного запуска также существуют определенные проблемы, — объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Если стоит конвейер – то стоит окрасочный комплекс, катафорезные ванны для грунтования – их приходится поддерживать в рабочем состоянии — то есть тратить электричество, подогревать и обеспечивать циркуляцию растворов».

В первую очередь в случае остановки необходимо следить за поддержанием в рабочем состоянии окрасочного комплекса, и чем дольше она длится – тем больше сервисных работ (включая промывку системы) может потребоваться для того, чтобы снова запустить его в работу, добавляет эксперт. Сложности могут возникнуть, если простой конвейера продлится более 1-2 дней, уточняет Бургазлиев. Когда Renault делала аудит «АвтоВАЗа», они немного поменяли систему отгрузки компонентов со склада на линию, упростив ситуацию с поставками —

французы экономны и больших запасов все равно не делают, добавляет он.

С недопоставками компонентов и остановками производства сталкиваются практически все автопроизводители, работающие в России, однако не все об этом объявляют, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«АвтоВАЗ» по крайней мере честно отчитывается об остановке производства, видимо, к нему приковано самое пристальное внимание. Все остальные заводы тоже останавливаются, и мы можем судить об этом в первую очередь по косвенным признакам – отсутствию у дилеров популярных моделей, — говорит Моржаретто «Газете.Ru».

— А самых востребованных моделей нет в наличии ни у Volkswagen, ни у Skoda, ни у Kia и Hyundai».

Еще один способ скрытой остановки производства, который практикуют сейчас большинство автопроизводителей, заключается в том, что автомобили собирают на конвейере, но не отгружают дилерам из-за нехватки компонентов, а накапливают на собственной территории, и впоследствии дооборудуют нужными деталями, добавляет Моржаретто.

В сентябре «Газета.Ru» подробно писала именно о такой ситуации, сложившейся на московском заводе Renault, где собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana.

«Насколько я понимаю, «АвтоВАЗ» сейчас приостановил производство, чтобы подкопить компонентов и начать работу с понедельника – чтобы и следующая неделя не получилась «рваной», — заключил Моржаретто.

Начиная с лета 2021 года «АвтоВАЗ» регулярно останавливал производство из-за перебоев с поставками, а также был вынужден упростить комплектации некоторых моделей.

Так, в середине июля завод на день прервал сборку автомобилей на линии, выпускающей машины на французской платформе B0 – Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero. Это было связано с перебоями в поставках электронных компонентов.

Перебои с производством привели во втором полугодии к значительному падению продаж. По итогам августа реализация Lada снизилась в России на 32,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). Основной проблемой, сдерживающей производство автомобилей, стала нехватка электронных блоков для систем ABS и ESP, которые поставляются на предприятие с завода «Роберт Бош Самара», говорил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

В сентябре, по данным АЕБ, продажи «АвтоВАЗа» снизились на 51% к аналогичному месяцу прошлого года – до 17,2 тыс. машин, в октябре – на 31% к октябрю 2020-го (продано 25,6 тыс. машин).