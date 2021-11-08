Инспекторы ДПС не принимают QR-коды водительских документов

Эксперимент по предъявлению инспекторам ДПС электронных документов на машину в электронном виде забуксовал, выяснила «Газета.Ru». Инспекторы ГИБДД имеют смутное представление о новом функционале и продолжают работать по старинке, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения. В Минцифры уверяют, что такая возможность есть у ДПС по всей стране. Пока электронная копия СТС не будет утверждена на нормативном уровне, ожидать ее широкого применения не стоит, говорят эксперты.

Инспекторы ДПС ГИБДД Москвы и Московской области, опрошенные корреспондентом «Газеты.Ru» в течение последней недели, отказались принять при проверке документов свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) в электронном виде.

«Ничего для сканирования этих QR-кодов нам не выдавали. В электронном виде сейчас выдают ПТС, есть электронная страховка – но и ее лучше всего распечатать и на всякий случай возить с собой», — посоветовал корреспонденту «Газеты.Ru» инспектор ДПС Москвы.

Не удалось предъявить СТС в электронном виде и инспектору ДПС Московской области в городском округе Подольск в прошлую субботу – он также сослался на отсутствие у него возможности считать QR-код.

Эксперимент по использованию цифровой копии СТС через мобильное приложение «Госуслуги Авто» запущен Минцифры России совместно с ГИБДД в сентябре 2021 года. Приложение пользуется популярностью у автомобилистов — почти 1 млн скачиваний с момента запуска приложения, высокие рейтинги в магазинах: GooglePlay — 4,5, AppStore — 4,3. Однако и в отзывах магазинов к приложению на аналогичную проблему жалуются пользователи, скачавшие его.

«Инспектор ГИБДД не принимает документы в «Госуслуги Авто», что привело к штрафу за езду без документа»,

— пожаловалась 1 ноября пользовательница Google Play с ником Света Рейборак.

Схожая ситуация возникла и у пользователя Сергея Петрова:

«Установил приложение, все машины нашлись. Сегодня останавливает инспектор, я ему: «Можно телефон QR-код показать?» Он: «Ты дурак, документы давай, такого закона нет!» Так что все зря».

Среди других часто встречающихся жалоб на приложение «Госуслуги Авто» — нестабильный показ QR-кодов и наличие в аккаунте чужих машин. В Министерстве цифрового развития, курирующем разработку этой программы, настаивают, что проблем на их стороне нет.

«После установки приложения СТС можно предъявлять сотруднику ГИБДД в виде QR-кода прямо с экрана смартфона. «Госуслуги Авто» работает во всех регионах страны», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минцифры.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр МВД с вопросами о ходе эксперимента с цифровым аналогом СТС, его масштабности и востребованности данной возможности у водителей, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. В региональных подразделениях ГИБДД, несмотря на проведение эксперимента, советуют водителям иметь при себе все необходимые документы.

«До нас эта технология пока не дошла», — сказали «Газете.Ru» в ГИБДД Ростовской области.

Пока возможность предъявления электронного СТС не будет закреплена в ПДД, рассчитывать на активное использование этой функции гаишниками не приходится, считают эксперты, также необходимо проработать порядок действий на случай, если смартфон с приложением разрядится или выйдет из строя.

«Честно говоря, на моей практике не было ни одного успешного случая применения «Госуслуг Авто». Однако все не так плохо, со стороны инспекторов это обычно ограничивается устным внушением без каких-либо последствий,

— поделился своим опытом с «Газетой.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — По моим сведениям, инспекторы не очень в курсе всей этой истории. И они на самом деле правы – потому что по ПДД вы обязаны иметь с собой водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО. В дорожных правилах никаких QR-кодов нет».

Ускорить внедрение электронных копий водительских документов поможет нормативное закрепление этого положения, считает правозащитник. Пока инспекторы знают, что этот эксперимент проводится, и особенно не придираются к водителям, но в то же время указывают на действующие нормы, добавляет Шкуматов.

«У нас есть активная часть автомобилистов, которые активно пользуются смартфонами, но есть еще одна проблема – что делать, если смартфон сломается или разрядится. Это обычная житейская ситуация. Порядок действий на этот случай также нужно прописать в нормативных актах», — заключил Шкуматов.

Функционал приложения «Госуслуги Авто» вполне можно ввести в основное приложение «Госуслуг», полагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Абсолютно точно, что Минцифры поспешило опубликовать это приложение.

Сотрудники Госавтоинспекции работают в соответствии с действующим законодательством. В нем ни про какое приложение нет ни слова, а у инспектора есть список документов, которые он обязан проверить,

— соглашается с Шкуматовым Шапарин. — И то, что документ бывает виртуальным, его совершенно не интересует».

В проекте нового КоАП наличие данного приложения и возможности электронной проверки также не учтены, знает Шапарин. Инициатива с переводом водительских документов в электронный формат, безусловно, разумна, но преждевременна, считает он.