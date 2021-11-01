Автомобили с абхазскими номерами попали под проверки ГИБДД

Власти прикрыли лазейку в законодательстве, позволявшую ездить в России и не платить дорожные штрафы на автомобилях с иностранными номерами, выяснила «Газета.Ru». Таможня стала пристрастнее следить за сроками временного ввоза таких авто, а гаишники регулярно обрушиваются на водителей с облавами. Усложняя эксплуатацию машин, стоящих на учете в других странах, власти пытаются заставить их водителей соблюдать таможенное законодательство и ПДД, указывают эксперты.

Накануне сотрудники Астраханской таможни совместно с местными автоинспекторами изъяли у россиянина автомобиль с абхазскими номерами. В отношении гражданина Абхазии возбуждено административное дело за незаконную передачу автомобиля другому лицу, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. Если выяснится, что сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн рублей, то иностранном гражданину будет грозить уже уголовная ответственность, отметили таможенники.

Это далеко не правый случай, когда таможенные органы изымают автомобили на иностранных номерах. Несколько месяцев назад в Сочи был конфискован внедорожник Mercedes-Benz GL500, зарегистрированный в Абхазии. С похожей проблемой столкнулись и владельцы машин, ввезенных из Армении – их также начали отправлять на штрафстоянки таможенные органы и автоинспекторы. Последние регулярно проводят рейды по выявлению таких автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

«Эксплуатация транспортных средств, стоящих на регистрационном учете в Республике Абхазия, допускается в период их временного ввоза, указанный в таможенной декларации.

Нарушение этого срока влечет административную ответственность согласно ч.1 ст. 16.18 КоАП («Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами»), в виде штрафа в размере 1,5-2 тыс. рублей с конфискацией ТС или без таковой», — рассказали «Газете.Ru» в отделе пропаганды ГИБДД Кубани.

В случае, когда речь идет о нарушении сроков пребывания автомобилей с армянскими или другими номерами государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), гаишники оформляют на водителя протокол по ч.1 ст. 12.3 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС), которая предусматривает штраф в размере 500 рублей и эвакуацию машины, отметили в ГИБДД.

Не следят за сроком

Основная проблема водителей автомобилей с номерами Абхазии заключается в нарушении сроков временного ввоза, считает координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский. По его словам, трудности начались с конца июня, когда таможенники начали оформлять временный ввоз на небольшой срок, как правило на 2-3 недели — вместо 12 месяцев, как прежде. При этом если раньше они достаточно нейтрально относились к превышению временного лимита, то теперь таможенники внимательно следят за ним, отметил он.

«Если человек опоздал даже на день или два, машины из Абхазии обратно в Россию уже не выпускают. Просто не оформляют новый временный ввоз, ссылаясь на нарушение сроков», — рассказал он «Газете.Ru».

Это подтвердил и сотрудник компании, занимающейся перепродажей абхазских машин, представившийся Максимом. По его словам, до недавнего времени было важно пересекать границу не реже раза в год, для закона этого было достаточно, чтобы потом снова продлить срок пребывания такой машины в РФ еще на год. В результате нерастаможенные автомобили с иностранными номерами стали массово скупать россияне, рассчитывавшие таким образом сэкономить — как на стоимости машины, так и на уплате штрафов ПДД.

«Теперь такие автомобили интересны только сочинцам, которые ездят в Абхазию как на дачу. Никто не будет гонять машину из Москвы или Питера раз в месяц», — полагает он.

По словам перекупщика, автомобили, которые не выпустили обратно в Россию, местные жители скупают за бесценок: максимум за 120-150 тыс. рублей.

Что касается автомобилей с армянскими номерами, то до недавнего времени такую машину можно было ввезти в РФ, оформив временную регистрацию в этой стране, отметил перекупщик. Однако около года назад власти РФ, руководствуясь Таможенным кодексом (п.35 – прим. «Газета.Ru), стали отсекать такой канал, указывая, что временным ввозом могут воспользоваться только люди с постоянной пропиской в Армении.

Машин из стран Евросоюза и прежде в России по временному ввозу оформлялось не много, рассказал «Газета.Ru» Андрей, перегонщик автомобилей в Калининграде. Пандемия, сильно осложнившая поездки в соседние страны, свела число таких машин практически к нулю, отметил он.

Интерес к автомобилям с армянской регистрацией возник в 2014 году, когда Армения присоединилась с Евразийскому экономическому союзу, сохранив при этом минимальные таможенные пошлины на машины, отметил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, наплыву таких автомобилей в нашу страну способствовало и отсутствие закона «О регистрации транспортных средств».

«Этот закон вступил в силу с 2020 года и четко прописал, что граждане России обязаны поставить автомобиль на учет в течение десяти дней с момента покупки. А с середины прошло года ГИБДД стало активно проводить рейды по машинам с иностранными номерами и выявлять тех, кто не выполняет предписания данного закона»,

— отметил Шкуматов.

Лазейки в законодательстве, касающиеся ввоза автомобилей, были давно, и власти постоянно их убирают различными способами, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, нынешняя борьба с автомобилями на иностранных номерах вполне закономерна.

«Лет 15 назад были льготы для беженцев, потом появились «серые» схемы импорта через Калининград и Белоруссию – в итоге их прикрыли. Относительно недавно начали возить машины на армянских и абхазских номерах – теперь власти борются с ними», — заявил эксперт.

На машины с иностранными номерами в первую очередь ездят водители, не жалеющие платить штрафы с дорожных камер, уверен Моржаретто. По его словам, затягивая гайки для владельцев машин с регистрационными знаками других государств, власти попытаются не только навести порядок в области таможенного оформления, но и добиться безопасности дорожного движения.