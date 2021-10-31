В ЕС придумали, как излечить зависимость от азиатских микрочипов

На фоне дефицита микрочипов в автопроме европейские технологические гиганты готовятся к их импортозамещению. Переход на отечественную компонентную базу рассматривает и российский Минпромторг. На создание собственного производства микрочипов у россиян и европейцев уйдет не меньше года, а выход на требуемые объемы может растянуться на десятилетие, говорят эксперты.

О дополнительных инвестициях в производство полупроводников объявила немецкая компания Bosch — один из крупнейших поставщиков компонентов для автопрома, сообщает Reuters. Она намерена вложить в 2022 году €400 млн в выпуск микросхем, прежде всего, на заводах в Германии. Большая часть из этих средств уйдет на наращивание выпуска микросхем на заводе в Дрездене — Bosch открыл в июне этого года.

Около €50 млн Bosch вложит в развитие производства на заводе в Штутгарте. Также немцы построят исследовательский центр в Малайзии.

Ранее о необходимости развивать собственное производство полупроводников для независимости от поставщиков из Азии заявил глава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Эрик-Марк Уитем.

«ACEA подчеркивает необходимость быстрого увеличения мощностей ЕС по производству полупроводников, поскольку нам необходимо укрепить технологический суверенитет Европы и уменьшить нашу зависимость от зарубежных поставщиков»,

— говорится в заявлении главы ассоциации.

По данным ACEA, в 2020 году производство автомобилей упало на 23,3% — европейский автопром снизил выпуск на 5 млн легковых машин. Для того, чтобы развивать производство полупроводников, в Евросоюзе собираются принять специальный закон, который позволит стимулировать отрасль.

Догоняем

О переходе на собственную компонентную базу говорят и в России. В частности, рассматривается возможность применения механизма субсидий для перехода на отечественную микроэлектронику при производстве приборов транспортной телематики и навигации.

«Минпромторг России разрабатывает комплексный план перехода на отечественную компонентную базу для увеличения как технологической независимости российских предприятий, так и объемов сбыта российской микроэлектроники»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

На отдельные виды иностранных электронных компонентов для автомобильных применений и, в частности, навигации, выросли в несколько раз как сроки поставки, так и стоимость, признают в ведомстве. О возможном переходе на отечественные компоненты говорят и некоторые российские автопроизводители, опрошенные «Газетой.Ru».

«Мы ведем переговоры с российскими производителями электроники о локализации ряда электронных блоков», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Соллерс Авто».

Крупнейшие представители отрасли, включая «АвтоВАЗ», Hyundai, Nissan, Skoda и Volkswagen, оставили вопросы о возможном инициировании производства отечественных микрочипов без ответа.

Нет условий

Чтобы в нашей стране развивалось высокотехнологичное производство, нужно прежде всего обеспечить нормальные, конкурентные условия для специалистов, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Надо правильно чувствовать рынок труда, и понимать, что хороший специалист стоит дорого. Убеждениями или призывами нельзя заставить человека работать здесь, если за рубежом ему делают гораздо более интересное предложение,

— говорит Нилов «Газете.Ru», — У нас есть высококлассные специалисты в IT- индустрии, но работают они не в нашей стране. И упрекать их за это нельзя: они там, где им лучше и комфортнее».

Нужен не закон, а условия, чтобы российские специалисты работали в России, а не уезжали за рубеж, добавил депутат.

Европейским автокомпаниям и их поставщикам на налаживание производства собственных микрочипов потребуется не менее года, считают эксперты. На фоне кризиса лучше всего себя чувствуют корейские и особенно китайские компании, закрывающие значительную часть своей потребности в микрочипах за счет собственного производства.

«Даже если самим автопроизводителям удастся быстро договориться и получить поддержку от властей, раньше конца следующего года наладить полноценное производство чипов вряд ли получится, объясняет «Газете.Ru» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский, — Дефицит полупроводников продлится, судя по всему, до 2023 года».

Упустили время

С решением развивать собственное производство чипов европейские автопроизводители опоздали лет на десять – именно столько времени потребуется, чтобы выйти на нужные объемы производства, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Необходимо построить и оборудовать специальным образом помещение, где будут выпускаться чипы. Необходима сложная система фильтрации воздуха, цеха с отрицательным давлением воздуха, чтобы обеспечить идеальную стерильность.

Любая, даже мельчайшая пыль, микронная частичка критична для выпуска чипов, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru», — Даже если решение будет принято до конца года, строительство цехов, поставка оборудования займет минимум год. Плюс необходимо еще договориться о поставках сырья, кварца».

Корейские автопроизводители примерно на 30-35% закрывают потребности в чипах за счет поставок местных производителей электронных компонентов, перечисляет эксперт, у китайских автоконцернов эта доля еще больше – до 75%, европейские бренды в лучшем случае обеспечивают потребность за счет европейских производителей чипов на 15%.

Дефицит электронных компонентов остается для автопрома серьезнейшей проблемой – в частности, на фоне проблем с поставками компонентов прибыль Ford по итогам 3 квартала снизилась на 24% к аналогичному периоду прошлого года, Volkswagen показал снижение операционной прибыли на 12%, Stellantis сообщил о падении выручки на 14% и не досчитается по итогам года 600 тыс. выпущенных автомобилей.

Кризис электронных компонентов серьезно ударил и по российскому автопрому – продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам сентября снизились почти на 23% по сравнению с сентябрем 2020-го, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России. По итогам трех кварталов российский авторынок остается в плюсе – за 9 месяцев 2021 года реализовано на 15% больше автомобилей, чем в аналогичном периоде прошлого года.