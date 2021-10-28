Как переобуть и отремонтировать автомобиль в «нерабочие дни»

Несмотря на приостановку работы шиномонтажных мастерских и автосервисов в Москве, многие из этих предприятий продолжают работать, а некоторые из них уже столкнулись с проверками. В Московской области работать им можно, если клиенты останутся на улице. Официальные дилеры тем временем перешли на дистанционную приемку и выдачу машин. О том, как решить проблемы с машиной в длинные «выходные», в материале «Газеты.Ru».

Режим нерабочих дней с ограничениями на работу предприятий торговли и услуг продлится в России до 7 ноября. Дополнительные ограничительные меры потребовались из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

В этот период остаются закрытыми магазины, торгующие товарами, не входящими в число предметов первой необходимости, а также предприятия, оказывающие бытовые услуги, в том числе, автосервисы и шиномонтажные мастерские. При этом на работе АЗС «нерабочие дни» не скажутся – бензин, дизельное и газомоторное топливо входят в перечень товаров первой необходимости, и торговля ими не ограничивается.

Впрочем, в самом тексте указа городских властей, где регламентируется в том числе порядок работы предприятий бытовых услуг, делается исключение для тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечат обслуживание «без посещения гражданами помещений таких предприятий». Аналогичный пункт содержится и в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу правительства Московской области с просьбой разъяснить порядок работы автосервисов, шиномонтажей, автомоек и магазинов запчастей в период нерабочих дней и возможности для них продолжать свою деятельность без доступа клиентов в помещения.

«В отношении шиномонтажа, мойки и сервиса – если эти предприятия обеспечат недоступ клиентов в помещение, то работать им можно.

Магазинам запчастей – нет, потому что в указанный период могут продаваться только продукты и непродовольственные товары первой необходимости по перечню правительства РФ», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Магазины запчастей могут работать через доставку, добавили в региональном правительстве.

Автодилеры ввели бесконтактный режим

Опрошенные «Газетой.Ru» представители автодилерских холдингов говорят, что уже ввели ограничения по отработанной схеме весны 2020 года – с безналичным расчетом и бесконтактной приемкой и выдачей машин прямо на улице. Некоторые из них и вовсе приостановили ремонт и обслуживание машин.

«Дилерские центры в период действия ограничений недоступны для посещения, однако мы осуществляем полноценную продажу автомобилей онлайн», — сообщил «Газете.Ru» операционный директор автомобильной группы «Авилон» Александр Никонов, — Работа сервисных зон переведена на дистанционный режим: клиент приезжает на ремонт или обслуживание автомобиля по записи, однако доступ в сервисную зону для него сейчас закрыт».

Забрать автомобиль после проведения работ также возможно бесконтактно: клиент оплачивает все услуги онлайн и забирает свой автомобиль на стоянке за пределами здания, уточнил он.

В компании «Ключавто» сообщили, что работа дилерских центров ведется в соответствии с ограничениями, введенными региональными властями.

«Работа сервисных зон ведется в полном соответствии со всеми мерами, которые необходимы для предотвращения распространения инфекции: бесконтактная приемка и выдача автомобиля, онлайн-запись, онлайн-оплата и так далее, – рассказала «Газете.Ru» директор по развитию группы компаний «Ключавто» Юлия Овчинникова, — Сдать машину в ремонт можно в тех регионах, где работа сервисных станций не запрещена».

У посетителей нет доступа в шоурумы и в зоны ожидания, приемка и выдача автомобилей осуществляется на свежем воздухе, уточнили «Газете.Ru» в группе компаний «Автоспеццентр».

«Для нас важно обеспечить клиентов услугами сервиса, поскольку локдаун совпал с началом сезона шиномонтажа,

– отмечает гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич, — Напомню, что от своевременной замены летних покрышек на зимние зависит безопасность дорожного движения, поэтому ограничения работы сервисных центров могут негативно отразиться на аварийности на дорогах».

«Роспотребнадзор уже приходил»

Опрошенные корреспондентом «Газеты.Ru» сотрудники нескольких московских шиномонтажей, независимых автосервисов и автомоек говорят о том, что продолжают работать и готовы принять клиентов в нерабочие дни. При этом к некоторым из них уже в четверг, самый первый день новых ограничений, пришли с проверкой из госорганов.

«Пришла женщина из Роспотребнадзора. Не знаю, чего хотела – переписала тут всё, сфотографировала. Спросила, знаем ли мы о том, что шиномонтажи должны быть закрыты, — пожаловался сотрудник одной из мастерских, работающей в Юго-Западном округе Москвы, —

Мы сказали «нет», она сказала – «ну хорошо». Понятия не имею, чем эта история для нас обернется, но денег нам домой тоже никто не носит».

В трех независимых автосервисах из разных районов столицы, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности воспользоваться их услугами в период объявленных нерабочих дней, выразили готовность принять автомобиль в ремонт по предварительной записи. Сотрудники автомоек также говорят, что никаких официальных писем о необходимости приостановить деятельность не получали, а значит продолжают работу в обычном режиме.

Штрафстоянки – как обычно

Работа московских штрафстоянок в период ограничений до 7 ноября не изменится – получить разрешение на выдачу эвакуированной машины можно в двух сервисных центрах «Московского транспорта», а также на трех спецстоянках – в проезде Дубовой Рощи, проезде Одоевского и проезде Энтузиастов. На стоянках документы выдаются круглосуточно, для сервисных центров 4 ноября предусмотрен выходной.