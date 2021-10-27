В ФССП объяснили, почему хотели взыскать с россиянки ноль рублей

Москвичка Ирина Шаповалова получила от судебных приставов абсурдное уведомление — о взыскании ноля рублей по делу о дорожном штрафе с угрозой наложения исполнительного сбора в тысячу рублей в случае неоплаты. В ФССП объяснили рассылку подобных писем особенностями бюрократической процедуры. Подобные ошибки далеко не редкость — в производстве у одного пристава сотни или даже тысячи дел. И при ошибочном списании денег их практически нереально вернуть обратно, указывают эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Уведомление о наложении взыскания на денежные средства должника в сумме 0 рублей и 0 копеек по исполнительному производству о неуплате штрафа ГИБДД получила жительница Москвы Ирина Шаповалова. Скан уведомления из личного кабинета Шаповаловой на портале «Госуслуги» разместили в среду в сообществе «Синие ведерки».

В письме от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указывается, что в случае неоплаты штрафа будет начислен исполнительский сбор – от тысячи рублей. Согласно официальной базе данных службы, штраф, послуживший поводом для возбуждения этого исполнительного производства, был наложен в мае 2021 года ГИБДД города Волгодонска. Исполнительное производство началось в августе.

В ФССП уточняют, что нулевая сумма задолженности в уведомлении означает, что штраф уже погашен, но деньги еще не переведены взыскателю — в данном случае, ГИБДД.

«Отраженная в личном кабинете на Едином портале государственных услуг взыскиваемая задолженность в размере 0 рублей означает, что задолженность по исполнительному производству взыскана, но еще не переведена взыскателю.

Как только операция будет произведена, информация об исполнительном производстве будет исключена из личного кабинета гражданина. Это сделано в целях недопущения повторной оплаты задолженности по исполнительному производству», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП.

С момента поступления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет закрыто и меры принудительного исполнения будут отменены, добавили в ведомстве. Целевых показателей по количеству исполнительных производств у судебных приставов нет, уверяют в ФССП.

Однако проблема заключается в том, что

Шаповалова уже более 10 лет не является автомобилисткой (у нее нет машины, за которую мог бы прийти штраф с дорожной камеры), уточняется в сообщении «Синих ведерок».

Так что вопрос, почему ей пришло такое уведомление от ФССП, остается открытым. «Газета.Ru» обратилась к Ирине Шаповаловой за комментарием, на момент публикации материала она еще не ответила.

Сбоев в работе судебных приставов в последнее время достаточно много – на прошлой неделе «Газета.Ru» писала о случае москвички Юлии Дозорцевой, которую не выпустили за границу из-за долга в 6 копеек. О том, что ей по-прежнему запрещен выезд из России, Дозорцева узнала на паспортном контроле в аэропорту, когда собиралась вылететь в США.

Приставы уверяют, что тут никакой ошибки нет.

«В соответствии с действующим законодательством постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации выносится только в случае исполнения должником требований исполнительного документа в полном объеме», — сообщили по этому поводу «Газете.Ru» в ФССП.

В случае получения уведомлений от судебных приставов и опасности списания денег со счетов, необходимо действовать как можно скорее – полномочия у ФССП большие, а вернуть свои деньги или снять арест с имущества очень сложно, говорят эксперты.

«Все, что гражданин может сделать – это обратиться к приставу, ведущему исполнительное производство. Причем придется записаться к нему на прием – телефоны у них давно не работают,

а запись ведется только через «Госуслуги», — объясняет «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, — Поэтому надо прорываться к приставу, выяснять, в чем дело. Если весь долг по исполнительному производству взыскан, то имеются все основания для окончания производства в связи с его фактическим исполнением».

Действовать при этом придется как можно оперативнее, если штраф был уплачен, а пристав все равно возбудил исполнительное производство, проверять этого он скорее всего не будет, просто спишет деньги со счетов – и чтобы их вернуть, придется потратить много времени, добавляет юрист.

«Сначала пристав деньги арестовывает, потом перечисляет на депозит своего отдела, через некоторое время перечисляет в бюджет – и чем дальше они ушли, тем сложнее их вернуть.

У каждого пристава от нескольких сотен до нескольких тысяч дел, и контролировать это онлайн он просто не в состоянии», — заключил Радько.

По мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, саму по себе службу судебных приставов нужно реформировать.

«Мы регулярно слышим, как у того или иного гражданина, совершившего тяжкое ДТП, обнаруживается огромное количество неоплаченных штрафов, которые исчисляются сотнями тысяч рублей. У меня возникает резонный вопрос: а судебные приставы где до этого были?, — говорит Похмелкин «Газете.Ru», – Зато для обычных водителей, задолжавших копейки, у них есть все полномочия, чтобы взыскивать долги на любую сумму, налагать арест на имущество и счета».

Безнаказанность нарушителей ПДД во многом объясняется тем, что решения по наложенным штрафам просто не исполняется, добавляет правозащитник. По его мнению, в работе ФССП нужны кардинальные изменения – в том числе кадровые. Помимо обеспечения честности, добросовестности и профессионализма сотрудников, нужно усилить прокурорский надзор за этой службой, резюмировал Похмелкин.