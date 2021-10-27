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Автомобили

Амнистия взвинтила цены на гаражи

Стоимость гаражей в Москве выросла на 22% за год

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Цены на автомобильные гаражи в России резко выросли за прошедший год, в некоторых случаях они уже сравнялись со стоимостью самих машин, выяснила «Газета.Ru». Помимо общей тенденции к повышению цен на недвижимость, здесь сказалась и гаражная амнистия. При этом сам механизм амнистии так пока и не заработал, отмечают эксперты.

Средняя стоимость гаража в России составляет 550 тыс. рублей, показал анализ рынка, подготовленный компанией ЦИАН по запросу «Газеты.Ru». За год (с октября прошлого года по октябрь нынешнего) боксы выросли в цене на 7%, отмечается в исследовании. В агентстве подчеркивают, что прослеживается неравномерный тренд в зависимости от региона.

К примеру, в Москве гаражи за год стали дороже сразу на 22%, за последние два месяца — на 9%. Эту тенденцию специалисты объясняют стартовавшей 1 сентября гаражной амнистией, позволяющей в упрощенном порядке легализовать бокс для машины.

«Так называемая гаражная амнистия повысила интерес к данному типу недвижимости, хотя формально далеко не все объекты подходят под ее требования. Продавцы могли сыграть на росте спроса, повысив цены», — рассказала «Газете.Ru» эксперт «ЦИАН.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Стоимость гаража во многом зависит от особенностей того или иного региона, отметила она. Например, в Якутии, на Камчатке, Ямале и других областях с суровым климатом цены на укрытия для автомобилей почти вдвое выше среднероссийских — около 1 млн рублей. Выше среднего стоят гаражи и на юге страны, например в Краснодарском крае они продаются примерно за 800 тыс. рублей.

«На севере более высокая стоимость гаражей объясняется своеобразной наценкой за комфорт — водителю не надо долго прогревать машину», — добавила Кирюхина.

В южных регионах гаражи с надстройками нередко используются как нелегальные гостиницы для непритязательных туристов, поэтому цены на них также выше, чем в среднем по стране, объясняет эксперт.

В «Авито.Недвижимость» в свою очередь отмечают, что за год (сентябрь к сентябрю прошлого года) спрос на гаражи в стране вырос на 10%, при этом предложение сократилось на 17%. В среднем по России с сентября прошлого года стоимость боксов выросла на 8%.

Своеобразным рекордсменом стал город Сочи, согласно исследованию классифайда (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), они подорожали здесь за год сразу на 80%.

В результате средняя стоимость гаража на этом черноморском курорте уже сопоставима с ценой приличного кроссовера – 3,1 млн рублей.

В последние время в Москве и ближайшем Подмосковье заметно сократилось число предложений о продаже укрытий для машин, поделился с «Газетой.Ru» наблюдениями независимый специалист по недвижимости Илья Кульмин. По его словам, значительная часть гаражно-строительных кооперативов (ГСК) была снесена, а владельцы оставшихся боксов, не имеющие машин, стараются не продавать их, а сдавать в аренду.

По данным ЦИАН, за месяц аренды бокса столичные автомобилисты платят в среднем 8,8 тыс. рублей (за год ставки выросли на 9%). Плата за пользование машиноместом на подземном паркинге увеличилась за тот же период на 4% (в среднем 12,2 тыс. рублей месяц).

Амнистия не спешит

Риелторы, которые специализируются на сделках с гаражами и машиноместами, отмечают, что анонсированная с 1 сентября «гаражная амнистия» до сих пор так и не заработала.

«И наши юристы, и сами клиенты подавали документы на регистрацию гаражей по амнистии, но пока нет никаких результатов», — рассказал «Газете.Ru» риелтор агентства «Гаражия», представившийся Евгением.

По его словам, основные трудности возникают у владельцев некапитальных металлических боксов.

Значительная часть таких сооружений до сих пор не зарегистрирована, поэтому они в первую очередь и попадают под снос, отметил специалист по недвижимости.

Собственников кирпичных и бетонных гаражей, если они оформлены надлежащим образом, эта проблема касается в меньшей степени, хотя случается, что и их недвижимость попадает под ковш экскаватора, подчеркнул он. За такие строения при сносе размер компенсации намного выше, чем за металлические.

«За металлические при сносе выплачивают в среднем 175 тыс. рублей, а вот если гараж сделан из кирпича или бетонных блоков, то владельцы обычно получают не менее 400-500 тыс. рублей», — рассказал о расценках риелтор.

В некоторых случаях речь может идти о еще больших суммах, выяснила «Газета.Ru». Как рассказал владелец трех снесенных гаражей москвич Евгений Певзнер, за кирпичный бокс ему удалось получить около 1 млн рублей, в то время как два других металлических были оценены в 150 и 178 тыс. рублей. По его словам, все они находились в его собственности.

Основные сложности с легализацией гаражей связаны с расплывчатыми формулировками закона о так называемой гаражной амнистии и отсутствием четкого перечня документов, считает координатор движения общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Это позволяет чиновникам вольготно трактовать закон и отказывать автовладельцам в регистрации прав на гараж по формальным основаниям», — отметил правозащитник.

По словам Шкуматова, несмотря на большое число желающих легализовать гараж по амнистии, он пока не знает случаев, когда было принято решение в их пользу.

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