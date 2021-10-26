На МКАД появились камеры, фиксирующие ДТП и драки

В следующем году в российских городах появятся камеры, способные автоматически распознавать аварии, драки и прочие инциденты и вызывать на место происшествия оперативные службы. Такие комплексы в тестовом режим уже работают на МКАДе, выяснила «Газета.Ru». Больший эффект для снижения аварийности принесет развитие дорожной инфраструктуры, считают эксперты. А эффективность новых комплексов будет зависит от того, в чьих руках окажется эта аппаратура.

Система видеонаблюдения, способная фиксировать ДТП и конфликты на дорогах, может начать полноценную работу в России уже в конце 2022 года, сообщил стартап NtechLab (в числе собственников — «Ростех» и фонд бизнесмена Рубена Варданяна), специализирующийся на интеллектуальной видеоаналитике.

«Мы планируем, что в перспективе наши комплексы смогут распознавать ДТП с участием не только автомобилей, но и велосипедистов, пешеходов и животных», — рассказал «Газете.Ru» директор по связям с общественностью NtechLab Александр Томас.

Сейчас нейросети комплексов видеофиксации в режиме реального времени обучаются. По словам Томаса, искусственный интеллект понимает, когда человек садится в машину или выходит из нее, когда пешехода сбил автомобиль.

В компании также намерены обучить аппаратуру выявлять и более сложные процессы, например, потасовки водителей, людей, которым стало плохо, а также курящих в неположенном месте.

Методика работы у таких камер следующая: зафиксировав ДТП, стычку между водителями или другой инцидент, система передает информацию оператору в ситуационный центр, автоматически на место вызываются оперативные службы. Конечный функционал того или иного комплекса будет определяться заказчиком, подчеркнул Александр Томас. По его словам, за счет установки дополнительного программного обеспечения

система может быть внедрена и на уже имеющихся городских камерах, в том числе фиксирующих нарушения ПДД.

Новая аппаратура сейчас испытывается более чем в 20 российских регионах, отметил собеседник издания. Информацию, где именно установлены такие камеры, в NtechLab не раскрывают. Впрочем, в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили, что тестируют такие комплексы в Москве.

«Пилотный проект по фиксации дорожных инцидентов при помощи видеокамер запущен на МКАД», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦОДД.

В перспективе такая аппаратура может появиться и на других улицах города, уточнили в ведомстве.



В МВД на вопросы «Газеты.Ru» о перспективах систем, способных в автоматическом режиме распознавать ДТП, оперативно ответить не смогли. Однако в неофициальных беседах сотрудники ГИБДД в регионах отметили, что такие комплексы позволят им быстрее узнавать о происшествиях на дороге и оперативно реагировать на них.

Госкомпания «Автодор» (обслуживает преимущественно платные трассы) уже ввела на платных участках автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД) с искусственным интеллектом, заявили в пресс-службе компании. Однако она ориентирована на предупреждение потенциальных аварий, а не на их видеосъемку.

«Нам важно не зафиксировать аварию и потом разгребать ее последствия, а постараться предотвратить сам инцидент», — подчеркнули в пресс-службе госкомпании.

Цена эффекта

Помимо NtechLab в этом году тесты похожей системы с использованием уже имеющихся камер наружного наблюдения проводила ГК «Урбантех» (создает и эксплуатирует комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД).

Принцип работы таких комплексов основан на моделировании ситуации с использованием нейросетей, объяснил генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. По его словам, особых сложностей в обучении нейросетей новым образам нет. Однако работа таких систем сильно зависит от инфраструктуры, подчеркнул он.

«Если камера будет работать по одностороннему каналу передачи информации (зафиксировала – сообщила), то вероятен риск большого числа ложных срабатываний. В этом случае эффект от системы будет сомнительным»,

— считает Ласкин.

Создание комплексов с обратной связью, при которой оператор сможет обратиться к конкретной камере и проверить, что произошло, потребует отдельного канала передачи информации. Для этого потребуется мощный модем, встроенный в саму камеру, или линия оптического волокна. И в том, и в другом случае резко увеличиваются затраты на создание аппаратуры.

«Оснащение одного такого комплекса подобными функциями может в разы поднять его стоимость — до нескольких сотен тысяч рублей»,

— оценил Ласкин возможные расходы.

Чтобы такая система работала эффективно, необходимо покрыть камерами практически все дорожное пространство, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он считает, что более ощутимый эффект для снижения аварийности даст развитие дорожной инфраструктуры.

«Разумнее потратить деньги на предотвращение ДТП, установить на дорогах разделительные барьеры, отбойники, освещение, а не расходовать деньги на автоматическую фиксацию уже произошедшего несчастья», — полагает Шапарин.

Такая система могла бы быть полезна для автомобилистов при спорных ДТП или конфликтных ситуациях на дороге, рассуждает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Яркий пример — громкая VIP-авария на Ленинском проспекте в 2010 году, в которой погибли люди. Практически центр Москвы, куча камер наблюдения. Но половина из них «смотрела» не в ту сторону, а вторая половина якобы не работала», — напомнил Моржаретто о резонансном ДТП.