Названы десять лучших интерьеров в иномарках

Американские эксперты из журнала Ward's Auto опубликовали список десяти лучших интерьеров автомобилей. Среди них есть машины, которые продаются и в России. Покупатели все чаще обращают внимание не на отделку машины, а на ее электронную начинку, отмечают эксперты.

Победителем ежегодного рейтинга, составленного американским изданием Ward's Auto, стал кроссовер Bentley Bentayga Speed. Эксперты отметили именно спортивную версию Bentayga, занять верхнюю строчку ей помогла особая двухцветная отделка салона. Жюри высоко оценило и то, что значительная часть работ в машине была выполнена вручную.

Второе место отдали пикапу Ford F-150 за практичность и утилитарность кабины. Судьи особо отметили широкий подлокотник между передними креслами, который можно использовать в качестве обеденного стола или подставки для ноутбука.

close 100% Bentley Bentayga Speed (2021) Bentley

«Бронза» у электрокара Ford Mustang Mach-E.

При выставлении оценок кокпиту этой модели признание заслужил минималистический стиль, в котором выполнены детали интерьера. Отдельной отметки удостоился большой 15,5-дюймовый вертикальный сенсорный экран, который был назван самым ярким элементом внутри автомобиля.

На четвертом месте расположился полноразмерный внедорожник, GMC Yukon Denali XL, рассчитанный на семерых пассажиров. Жюри поставили высокую оценку за варианты трансформации кресел, а также вставки из тикового дерева на приборной и дверных панелях.

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Замкнул пятерку сильнейших седан Honda Civic, его салон назвали наиболее сдержанным среди остальных участников рейтинга, особо отметили удобные ручки дверей. Дополнительные баллы интерьер Civic получил за необычные дефлекторы вентиляции, вытянутые по всей ширине передней панели.

Далее в десятке автомобилей с лучшими салонами следуют Hyundai Tucson, Jeep Grand Cherokee L, Land Rover Defender, большой седан Mercedes-Benz S-Class и кроссовер Mitsubishi Outlander.

Что это дает

Победа модели в каком-либо конкурсе сказывается положительно на ее продажах, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для молодежи и для покупателей среднего возраста в первую очередь важен современный стиль, наличие сенсорных дисплеев и зарядок для телефона. При этом зачастую удобство пользования функциям, «прошитыми» в мультимедийной системе, волнует их меньше, чем само по себе наличие экрана.

А отсутствие в машине нескольких зарядок для смартфона или сложности с его интеграцией для некоторых являются поводом отказаться от покупки»,

— объясняет «Газете.Ru» Бургазлиев.

Покупатели старшего поколение при оценке интерьера автомобиля традиционно уделяют большее внимание удобству и комфорту, продолжает эксперт.

Приоритеты автомобилистов заметно коррелируют не только с возрастом, но и с классом покупаемой машины, считает генеральный директор компании Fresh Auto Денис Мигаль. Если в премиум-сегменте на первый план выходит возможность индивидуализации интерьера, то покупателей массовых моделей больше интересует функциональность.

Для покупателей моделей премиум-сегмента по-прежнему важны высокое качество и изысканность материалов отделки, комфорт салона, согласен руководитель отдела продаж «Авилон BMW» Максим Пронин. Однако все чаще они интересуются и функциональностью интерьера.

«При выборе машины клиенты учитывают в том числе наличие в салоне розеток и USB-портов, работу мультимедиа», — указывает Пронин.

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, тотальный переход на смартфоны сместил приоритеты.

«Если раньше покупатели считали количество подстаканников в салоне, то теперь они смотрят, сколько в машине зарядок и какого они типа.

Несколько лет назад беспроводная зарядка смартфона была прерогативой лишь люксовых брендов, теперь ее все чаще можно встретить в массовых автомобилях», — отметил Моржаретто.

Психология определяет

Организация приборов, детали отделки — крайне важная составляющая выбора человека, указывает психолог Владислав Подоляко, поскольку водитель проводит значительную часть времени, наблюдая мир изнутри своего мобильного убежища.

«Если у покупателя превалирует так называемый визуальный психотип, то для него при покупке основным критерием будет внешний вид салона. Кинестетики, для которых важны тактильные ощущения, скорее всего сделают свой выбор, основываясь на качестве отделочных материалов. А аудиофила заинтересует акустический комфорт», — резюмировал психолог.