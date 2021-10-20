В Калининграде возведен корпус производства автомобилей BMW

Калининградский завод «Автотор» завершил строительство нового корпуса для сборки автомобилей BMW, выяснила «Газета.Ru». Теперь в здании начались внутренние монтажно-отделочные работы. Немецкая автокомпания ранее отказалась от собственного сборочного завода в России в пользу окончательного переезда на «Автотор». Старая производственная площадка, где собирают автомобили баварской марки, исчерпала возможности для развития, однако скорого начала сборки машин ждать не стоит, полагают эксперты.

На основной производственной зоне «Автотора» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского в Калининграде возведен новый заводской комплекс, который включает новый сборочно-логистический корпус и рядом строящееся административно-бытовое здание, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Автотор Холдинг». Также началась подготовка к строительству нового окрасочного цеха производительностью 100 тыс. кузовов в год.

Летом прошлого года эту стройку посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который анонсировал сборку автомобилей BMW в этих цехах. До этого машины баварской марки с 1999 года собирались «Автотором» совершенно в другой части Калининграда — на территории, арендованной у судостроительного завода «Янтарь». В пресс-службе «Автотора» не стали раскрывать партнера(ов), для которого возведены новые цеха, хотя даже бело-голубая цветовая гамма стен нового завода выполнена в стиле эмблемы баварского бренда. Впрочем, и опровергать эту информацию они не стали.

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«Создание новых производственных мощностей связано с обеспечением выполнения обязательств в рамках действующего СПИК в части дальнейшего углубления технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства новых моделей с применением операций сварки и окраски кузовов, повышения уровня инженерно-конструкторского и технологического обеспечения производства, цифровизации управления», — уточнили «Газете.Ru» в «Автоторе».

close 100% Пресс-служба Правительства Калининградской области

Построен фактически новый компактный завод через стенку с историческими цехами «Автотора». Предприятии планирует выпускать автомобили BMW, мощности нового завода рассчитаны на выпуск ежегодно более 50 тысяч самых топовых моделей баварской марки — X4, X5, X6, X7 и 7-й серии, ранее сообщала по этому поводу пресс-служба правительства Калининградской области.

Проектировала металлокаркас и ограждающие конструкции нового корпуса по заказу «Автотора» компания «Венталл».

Площадь построенного для «Автотора» нового цеха сборки и логистики составляет около 52 тыс. квадратных метров, высота – 8,4 м. В настоящее время здание уже смонтировано и находится на этапе внутренней отделки помещений,

уточнили «Газете.Ru» в компании «Венталл».

За время выполнения работ сам проект несколько раз менялся, заказчик вносил изменения в конструктив здания, подчеркнули в пресс-службе компании-подрядчика.

В российском представительстве BMW также не подтвердили и не опровергли, что новый корпус «Автотора» построен для выпуска их продукции. Хотя ранее «Газета.Ru» писала, что немецкий автопроизводитель отказался от планов построить в России свой отдельный завод в пользу углубления сотрудничества с «Автотором». Решение вопроса о расширении производственных мощностей в Калининграде ожидается в течение этого года, говорил в августе «Газете.Ru» глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

Старая производственная площадка «Автотора» на заводе «Янтарь» исчерпала возможности для развития, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Она находится в старой части города, она тесная, там нет испытательного трека, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто, — Я предполагаю, что новый корпус в бело-голубых цветах построен для того, чтобы компания из Баварии могла туда перевести производство и наладить выпуск каких-то моделей по полному циклу».

На старой площадке у «Автотора» нет возможностей для появления новых операций. Логично, если новая появится по соседству с производством других марок, собирающих машины на «Автоторе – в частности, Kia и Hyundai, заметил Моржаретто.

«Мощность нового сборочного производства составит не более 25-40 тыс. машин в год, — оценил параметры возведенного корпуса независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — Совершенно точно, что его делают под полный цикл производства (сварка, окраска и сборка)».

Скорого запуска конвейера BMW эксперт не ожидает из-за дефицита комплектующих в автопроме.