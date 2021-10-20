Профсоюз водителей выступил против взимания платы за проезд по региональным дорогам

Дальнобойщики готовятся к протестам в случае введения сбора денег за проезд фур по региональным дорогам, выяснила «Газета.Ru». Ранее с таким предложением выступил Союз промышленников и предпринимателей. Профсоюз дальнобойщиков же обещает «итальянские» забастовки либо отказ от выхода на трассу. Ряд производителей уже ожидает подорожания продукции из-за этой инициативы.

Перевозчики выступили против введения платы за проезд грузового транспорта по региональным дорогам. Опрошенные «Газетой.Ru» дальнобойщики и представители профессиональных союзов водителей отмечают, что такие планы неизбежно скажутся на стоимости перевозок и приведут к росту цен продуктов.

В минувший вторник вопрос о введении платы за проезд грузовиков по региональным дорогам обсуждался на заседании президиума Госсовета. Как заявил в своем докладе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, после введения платы за проезд грузового транспорта по федеральным трассам с 2015 года, они стали лучше и качественнее: этот же эффект может произойти и на региональных дорогах.

Глава союза отметил, что предложение обсудить этот вопрос пришло к нему от губернаторов и федеральных структур, которые он не назвал. Сейчас, чтобы избежать оплаты системы «Платон», большегрузные автомобили (разрешенной массой свыше 12 тонн) уходят с федеральных трасс на региональные, подчеркнул глава РСПП.

Ведение аналога «Платона» на региональных дорогах, протяженность которых в десятки раз больше, чем федеральных, вызовет волну недовольства среди дальнобойщиков, отметил председатель Межрегионального союза водителей-профессионалов Александр Котов. По его словам, перекрытий дорог фурами (это происходило в 2015 году, когда вводили систему «Платон»), скорее всего, не будет: это чревато административной, а в ряде случаев, и уголовной ответственностью. Однако дальнобойщики изыщут другой способ заявить о себе, пообещал он.

«Водители-частники, у которых, как правило нет, долгосрочных контрактов, просто не выйдут в рейсы — оставят машины на стоянках. А наемные дальнобойщики применят «итальянскую забастовку», действуя по всем установленным нормам и правилам.

В любом случае это вызовет транспортный и логистический коллапс», — рассказал о вероятных последствиях «Газете.Ru» Котов.

Особенно напряженной ситуация может быть в Южном федеральном округе, ожидает глава профсоюза дальнобойщиков. Там большинство водителей грузовиков работают сами на себя, поэтому любые накладные расходы по ним бьют сильнее. Несколько лет назад протестующие дагестанские дальнобойщики почти на два месяца парализовали перевозки в регионе, напомнил Котов. Дело доходило до сжигания фур штрейкбрехеров.

Водителей, которые смирились с «Платном» в Дагестане практически нет, соглашается координатор регионального подразделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Камаладин Магомедов. По его словам, расширение платы и на сеть региональных дорог может привести к новым протестным акциям среди местных шоферов.

«У нас зимой запланирован общий съезд водителей. На нем, в том числе, будем решать, что делать и вот с этим вопросом. Вполне, вероятно, что может быть принято решение о протесте или забастовке – лично я такое решение только поддержу», — заявил он.

Рядовых дальнобойщиков не пугают даже возможные санкции и преследование за участие в противодействии расширению сети платных дорог.

«Мы все равно будем бороться, нам деваться некуда,

— заявил «Газете.Ru» дальнобойщик Михаил Ведров из Северной Осетии. — Это очередной побор с людей, которые пытаются заработать деньги. У нас даже на федеральных дорогах полно проблем — в Ростовской области из-за ухабов по правой полосе трассы «М4» ехать просто невозможно. А региональные — еще хуже. За что платить, за ямы?».

В прошлом году против Ведрова было возбуждено уголовное дело за участие в протесте против системы «Платон».

«Это скажется на стоимости товаров и услуг»

В тоже время в РСПП признают, что их инициатива отразится на ценах и не только перевозок, но и самих доставляемых продуктов и товаров, а посему предлагают гибкий подход.

«Очевидно, что это скажется на стоимости перевозок и, в конечном итоге, товаров и услуг. Вводить эту плату необходимо крайне осторожно, чтобы не навредить, прежде всего, малому и среднему бизнесу. Следует учитывать региональные особенности, возможно, предоставить те или иные льготы для перевозчиков, зарегистрированных в регионе», — заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

В первую очередь введение платы за проезд по региональным дорогам почувствуют на себе перевозчики сельскохозяйственной продукции, ожидает координатор московского отделения ОПР Сергей Рудометкин. Вывозя зерно или картофель с поля на элеватор или овощную базу, грузовики проезжают большую часть именно по таким дорогам, отметил он. Система «Платон» не учитывает груженый автомобиль или порожний: плата взимается и в том и другом случае, подчеркнул эксперт.

С ним соглашается исполнительный директор «Картофельного союза» России Алексей Красильников: введение такой платы неизбежно приведет к росту тарифов на перевозку и, как следствие, подорожанию товаров, отмечает он.

«Речь идет не только о перевозке готовой продукции с поля. Доставка сельхозтехники, удобрений, каких-то материалов тоже подорожает. Соответственно вырастет и себестоимость сельхозпродукции», — объяснил «Газете.Ru» Красильников.

Для аграрного сектора необходимо предусмотреть какие-то льготы или исключения, предлагает он. Иначе избежать повышения стоимости продуктов питания для конечного потребителя будет очень сложно, заключил исполнительный директор «Картофельного союза».

Деньги в асфальт

За все время действия «Платона» в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей, сообщает оператор системы «РТ-Инвест Транспортные системы». В настоящее время за счет финансирования от «Платона» построены и отремонтированы более 2 тыс. км дорог. В 2020-2022 годах намечено провести восстановление более 100 мостов, эстакад и путепроводов в 44 регионах страны и более 600 км федеральных трасс в 23 регионах. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 56,8 км автодороги Р-404 в Тюменской области, 18,2 км трассы Р-217 в Кабардино-Балкарской Республике, 30 км автодороги Р-351 в Свердловской области и 21,3 км трассы А-401 в Камчатском крае, отмечает оператор.

Торговые сети «Х5 Group», «Магнит» и «Ашан» на вопросы «Газеты.Ru» о том, как возможное введение платы для грузовых автомобилей за проезд по региональным трассам скажется на логистике продуктов питания и их стоимости, оперативно ответить не смогли. Не прокомментировали эту инициативу Минтранс и оператор «Платона».