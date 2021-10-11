Продажи автомобилей Lada на Украине выросли в 3,5 раза

С начала года продажи автомобилей Lada на Украине показали значительный рост, выяснила «Газета.Ru». Этого удалось достичь во многом благодаря возобновлению производства автомобилей на ЗАЗе, которое позволило обеспечить более-менее стабильные поставки машин в дилерские центры, считают эксперты. По их мнению, в перспективе Lada вполне может войти в десятку самых продаваемых на Украине автомобилей.

С января по сентябрь этого года украинские дилеры Lada передали покупателям почти 1,4 тыс. новых автомобилей, говорится в статистике продаж «УкрАвтоПрома». За аналогичный период 2020 года на Украине было реализовано лишь 390 автомобилей Lada. Таким образом, российский автопроизводитель продемонстрировал на местном рынке второй показатель роста продаж за текущий год.

За девять месяцев российский бренд поднялся на три позиции в рейтинге наиболее продаваемых на Украине новых автомобилей — с 18-го места в январе на 15-е в сентябре.

Таким образом, Lada смогла опередить Citroen, Peugeot и Ford.

Чтобы попасть в десятку наиболее популярных марок, Lada предстоит обойти Mercedes-Benz, Suzuki, BMW, Mazda и Lexus. Для этого украинским автосалонам Lada необходимо реализовывать ежемесячно на 100-150 машин больше, чем сейчас.

Лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей прочно удерживает Toyota: по итогам трех кварталов дилеры японской компании продали 11,4 тыс. машин, улучшив прошлогодний результат на четверть. Далее следует Renault с результатом в 10 тыс. автомобилей (снижение на 1%). На третьем месте расположилась Kia, увеличившая продажи на 176%, до 6,2 тыс. машин. Пятерку лидеров замыкают Nissan и Volkswagen: они реализовали на Украине за 9 месяцев этого года 3,3 тыс. и 3,1 тыс. машин соответственно. Рост продаж Nissan к аналогичному периоду прошлого года составил 27%, у Volkswagen — 38%.

С учетом растущего спроса на автомобили и эффекта низкой базы у Lada, сборка которой возобновлена на ЗАЗе только осенью прошлого года, российской марке по силам войти в десятку крупнейших автомобильных брендов на украинском рынке, считают эксперты.

«Проблемы с полупроводниками затронули абсолютного все рынки: трудности с приобретением новых машин есть везде. Дилеры смогли предоставить потребителям автомобили, поэтому сейчас они в выигрыше. Поскольку речь идет о небольших цифрах,

Lada в обозримой перспективе вполне может подняться на несколько строчек выше: предпосылки для этого все есть»,

— говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

С учетом не самого большого объема продаж, крупнейшим мировым автопроизводителям украинский рынок не очень интересен, полагает эксперт, вполне вероятно, что из-за глобальной нехватки автомобилей они перераспределят их в пользу других стран. В этом случае шансы войти в топ-10 на Украине у Lada повышаются, добавляет Беспалов.

Продукция «АвтоВАЗа» всегда пользовалась стабильным спросом на Украине, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Резкому росту продаж во многом способствовало возобновление осенью прошлого года производства автомобилей Lada на Запорожском автозаводе, указывает он.

«Начало сборки Lada в Запорожье удачно совпало с глобальными трудностями мирового автопрома, — говорит Бургазлиев «Газете.Ru», — Вполне вероятно, что, столкнувшись с дефицитом моделей какого-то другого бренда, покупатели обратили внимание на модели Lada».

Украинский рынок прежде всего ориентирован на подержанные автомобили, импортируемые из Европы, добавляет эксперт, поэтому ожидать рекордных продаж новых Lada в абсолютных цифрах все же не стоит — выйти в абсолютные лидеры в соседней стране «АвтоВАЗу» вряд ли удастся. Однако «подвинуть» другие бренды модели Lada вполне могут: решающую роль в этом играет относительная доступность этих машин

Ориентированность Украины на «секонд-хэнд» подтверждается и статистикой: по данным «УкрАвтоПрома», в сентябре в страну было ввезено более 54 тыс. подержанных автомобилей, продажи новых машин едва превысили 9,4 тыс. штук.

Украинские цены на Lada отличаются от российских. Например, стоимость самой доступной Granta у местных дилеров стартуют с отметки в 238 тыс. гривен (около 650 тыс. рублей по текущему курсу). В российских автосалонах, согласно официальному прайс-листу, аналогичный автомобиль на 100 тыс. рублей дешевле. На машины в максимальных комплектациях разница в ценах еще более существенная.

В нашей стране Niva Travel Luxe Off-Road предлагается за 983 тыс. рублей (рекомендованная розничная цена). Украинские продавцы просят за нее почти 1,2 млн рублей (435 тыс. гривен).

В «АвтоВАЗе» отказались комментировать итоги продаж Lada на Украине, посоветовав обратиться к местному импортеру. Запрос «Газеты.Ru» относительно итогов продаж и дальнейших перспектив Lada на Украине, отправленный в концерн «УкрАвто», занимающийся там дистрибуцией российских машин, на момент сдачи материала остался без ответа.