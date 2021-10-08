В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Проблемы с поставками электронных компонентов привели к остановке завода Volkswagen в Калужской области, выяснила «Газета.Ru». Под ударом оказалась сборка Volkswagen Tiguan и «народных» бестселлеров Polo и Skoda Rapid. Остановка конвейеров приведет к еще более сильному падению российского рынка, считают эксперты.

Из-за нехватки комплектующих, концерн Volkswagen остановил производство автомобилей на заводе в Калужской области. Как сообщили «Газете.Ru» источники, знакомые с ситуацией на заводе, предприятие уже несколько дней простаивает. Конвейер не будет работать и на следующей неделе, а потом после нескольких дней работы снова ожидается пауза, отметил собеседник. В дальнейшем производственный план будет определяться в зависимости от графика поставок автокомпонентов.

На предприятии в Калуге собираются кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid для российского рынка, а также для экспорта в некоторые страны СНГ. В Volkswagen Group Rus не ответили на вопросы «Газеты.Ru» по поводу остановки российских заводов (у концерна также есть линия сборки на «ГАЗе» в Нижнем Новгороде), однако косвенно это подтвердили.

В компании отметили, что испытывают проблему с поставками полупроводников. «В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Volkswagen.

Собеседник издания подчеркнул, что компания каждый день мониторит ситуацию и в зависимости от этого будет изменять производственный план. Когда проблема дефицита чипов решится объемы выпуска автомобилей вырастут, заверил он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в сентябре этого года группа Volkswagen реализовала в России 16 тыс. автомобилей, падение в сравнение с аналогичным месяцем прошлого года составило 28%. Это не первая остановка предприятий немецкого концерна в России, в середине мая этого года «Газета.Ru» сообщала об остановке конвейера Volkswagen в Нижнем Новгороде по той же причине.

Ситуация выглядит довольно тревожной, поскольку накануне головной офис Skoda заявил о сокращении или полной остановке производства автомобилей на заводах в Чехии до конца года.

«С 18 октября, и до конца текущего года мы значительно сократим или полностью остановим производство новых машин на заводах в Чехии», — цитирует «Чешское радио» главу отдела коммуникаций Skoda Auto Томаша Котера.

По его словам, рабочие предприятий займутся в первую очередь финальной сборкой недоукомплектованных автомобилей. Он отметил, что сейчас на складах находится около 50 тыс. машин, на которые из-за перебоев с поставками электронных комплектующих, не были установлены те или иные узлы и агрегаты. Кузовные детали, силовые элементы, а также

подсобранные агрегаты с остановившегося завода в Млада-Болеславе поставляются в Калугу для выпуска, построенных на одной платформе, «близнецов» Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

У этих машин пока что небольшой уровень локализации в России, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Из-за этого производство сильно зависит от импорта комплектующих, подчеркнул он.

«Вынужденная остановка производства вполне логичное и предсказуемое решение. Экономически невыгодно выпускать несобранные до конца полуфабрикаты и работать на склад», — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Эксперт ожидает, что нехватка комплектующих в скором времени может вынудить приостановить или серьезно сократить производство и другие автоконцерны, выпускающие машины в нашей стране. По его мнению, ближе к концу года ситуация станет еще острее: запасы полупроводников, которые сделали некоторые автопроизводители, истощаются.

Прежде всего, с трудностями могут столкнуться предприятия альянса Renault-Nissan, которые в последнее время уже несколько раз останавливались, считает Бургазлиев.

В меньшей степени нехватка электронных комплектующих коснется азиатских автопроизводителей, полагает он. В отличие от европейских компаний, концернам из Кореи и, особенно, из Китая удалось обеспечить относительно стабильные поставки дефицитных автокомпнентов на свои предприятия в нашей стране, подчеркнул он.

Автокомпании, которые отправят заводы на вынужденные каникулы, неизбежно отдадут определенную долю рынка азиатам, уверен собеседник.

«Очевидно, что их место займут те, кто сейчас не испытывает особых трудностей с производством автомобилей. Прежде всего, это Haval, Сhery, Gelly и некоторые другие китайские бренды», — заключил Бургазлиев.

Остановка завода в Калуге, скорее всего, не будет слишком долгой и концерн Volkswagen так и или иначе постарается обеспечить необходимыми комплектующими это предприятие, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако даже кратковременное прекращение производства популярных в нашей стране моделей только ухудшит и без того непростую ситуацию на российском рынке.

«Уже сейчас сроки поставок большинства моделей Skoda и Volkswagen составляют полтора-два месяца. Простой завода приведет еще большему увеличению этого времени», — считает эксперт.

По словам Моржаретто, стоит ожидать очередной этап роста цен. Уже сейчас дилеры, пользуясь дефицитом, предлагают покупателям автомобили с дополнительным опциями, стоимость которых в ряде случае составляет чуть ли не треть стоимости машины, отметил он.