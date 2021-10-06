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Автомобили

Продажи в минусе: сентябрь больно ударил по «АвтоВАЗу»

Авторынок на дефиците электроники обвалился на 23%

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В России впервые за долгое время стремительно обвалились продажи новых машин. Парадокс в том, что спрос огромен, но поставки дефицитных компонентов за ним не успевают. Из-за этого на рынке начались неожиданные рокировки ведущих игроков: Lada Granta откатилась с первого на шестое место, а Renault Logan и Kaptur и вовсе выбыли из числа 25 бестселлеров рынка.

В сентябре в нашей стране продано около 119,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). По сравнению с аналогичным месяцем 2020-го российский рынок не досчитался сразу 35 тыс. машин, спад продаж составил почти 23%.

По нарастающему итогу трех кварталов российский авторынок пока находится в плюсе – с января по сентябрь в стране реализовано 1,26 млн машин

– это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тогда продажи также были невысокими — несколько месяцев автодилеры были закрыты из-за ограничений, связанных с пандемией.

В сентябре этого года среди лидеров рынка, выступающих в массовом сегменте, наибольшие потери у «АвтоВАЗа» и Renault – за месяц в стране продано 17,2 тыс. новых автомобилей Lada (на 51% меньше) и 7,5 тыс. Renault (минус 46%).

На этом фоне реализация Kia упала на 16%, Hyundai – на 26%, Volkswagen и Nissan – на 27% каждый.

Среди марок, входящих в Volkswagen Group, наибольшие потери у Skoda: по итогам месяца ее дилеры не досчитались 33% (6,4 тыс.) продукции в соотношении к прошлогоднем объему в сентябре.

Снижение продаж Skoda не связано с падением спроса, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса.

«Мы, как и большинство автопроизводителей, испытываем нехватку комплектующих. Это касается абсолютно всего модельного ряда»,

– сообщил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Skoda Auto в России Тимур Алиев.

Многолетний лидер списка наиболее популярных моделей, Lada Granta, покинула первое место еще в августе, уступив его Vesta.

По итогам сентября Granta и вовсе откатилась с третьей на шестую позицию

– в связи с регулярными простоями на «АвтоВАЗе», связанными с нехваткой электронных компонентов, за месяц компания реализовала менее 4 тыс. машин этой модели – против 12,5 тыс. в сентябре 2020-го.

«У Lada Granta много версий с системой ABS, а не ESP (антиблокировочная система тормозов и система стабилизации – «Газета.Ru»), а именно с блоками ABS основные сложности относительно поставок компонентов», — пояснил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Завод прилагает максимум усилий к возвращению в нормальный ритм производства, но сложности с поставками сохранятся минимум до середины следующего года, добавил он.

В списке 25 наиболее популярных в России моделей автомобилей, публикуемом АЕБ, по итогам сентября осталось всего две модели Renault – Duster и Arkana.

В сентябре из него выбыли Logan и Kaptur, месяцем ранее – хетчбэк Sandero.

Сентябрьские продажи Duster оказались на уровне прошлого года – чуть более 3 тыс. машин, Arkana просела на 17%, до 1,5 тыс. автомобилей за месяц.

По итогам 9 месяцев французская марка, тем не менее, остается в плюсе на 12

– с января по август в России продано 98,5 тыс. машин.

Московский завод Renault, где выпускаются Duster, Kaptur и Arkana, работает с перебоями и вынужден задерживать отгрузку готовых машин из-за нехватки электронных компонентов на 1,5-2 месяца, писала в сентябре «Газета.Ru». Вопросы об актуальном состоянии производственного процесса и возможном перераспределении компонентов в пользу выпуска кроссоверов в компании оставили без ответа.

На фоне продолжающегося падения продаж в массовом сегменте некоторые люксовые бренды демонстрируют положительную динамику – рост на 55% в сентябре показывает Lexus (продано почти 2 тыс. машин), на 15% — Audi. У Volvo стабильные показатели продаж, а у Jaguar, Land Rover, Porsche и Infiniti наблюдается снижение объемов.

Китай разворачивается

Китайские автопроизводители тем временем продолжают наращивать продажи и отвоевывать для себя дополнительную долю рынка. По данным АЕБ, за 9 месяцев Haval вырос более чем вдвое (продано 25 тыс. машин), Chery – в три раза (до 24,7 тыс. машин), Geely – на 71% (около 16,7 тыс. машин). Однако в будущем, когда ситуация стабилизируется, европейские и корейские бренды вполне могут вернуться на прежние позиции, отмечают эксперты.

«На данный момент рост продаж китайских брендов вызван более стабильной ситуацией с поставками по сравнению с европейскими и корейскими брендами, — объясняет «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, — Окончательный же вывод можно будет сделать только после того, как ситуация на рынке стабилизируется: тогда станет понятно, кто потерял долю, а кто нарастил».

Сейчас наблюдается классический «рынок продавца» — спрос на новые автомобили высокий, а предложение низкое из-за проблем с производством машин, добавляет он.

«Если смотреть по сегментам, то все продается достаточно успешно, спрос действительно стабильно хороший, — подтверждает «Газете.Ru» операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба, — Результаты продаж сейчас напрямую зависят от доступности автомобилей».

На динамике реализации машин сейчас напрямую сказывается ритмичность поставок – в какой-то месяц дилерам поступает больше машин, в какой-то меньше, говорит представитель дилерского холдинга, при этом нельзя сказать, что какие-либо марки сейчас не пользуются спросом.

«Тем, у кого нет острой необходимости в покупке машины, возможно, имеет смысл подождать нормализации баланса спроса и предложения,

– советует Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», — В перспективе рекомендованные производителями цены вряд ли снизятся, но после стабилизации рынка возможны различные скидки и промоакции».

Не исключено также возобновление господдержки автопрома в виде субсидируемых кредитов, ожидает Беспалов.

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