Названы самые низкие мосты столицы

В России не прекращается череда аварий с автомобилями, не вписывающимися в габариты мостов и путепроводов – тяжелые грузовики сбивают опоры путепроводов, более легкие – застревают под ними, парализуя движение. Основная причина появления таких «узких мест» — устаревшая инфраструктура. Кроме того, аварии часто происходят из-за усталости и невнимательности водителей, полагающихся на навигаторы, считают эксперты.

Очередная авария с участием большегрузного тягача, перевозившего экскаватор, произошла на днях во Владивостоке. Стрела землеройной машины задела пролет железнодорожного путепровода, в результате чего одна из балок обрушилась. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. В этот раз авария обошлась без пострадавших: упавшая на дорогу железобетонная балка никого не задела, а на рельсах в момент аварии не было поезда.

Широкую известность среди россиян получил и так называемый «мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Несмотря на предупреждающие знаки и самодеятельный предупреждающий плакат «Газель не проедет», под ним начиная с осени 2017 года успело застрять более двухсот машин, по данным посвященного этой «достопримечательности» аккаунта в Twitter. В марте этого года путепровод закрыли на реконструкцию: высоту проезда обещают довести до 4,5 м.

Немало подобных «узких мест» остается и на дорогах Москвы: в основном это путепроводы под железной дорогой. Наиболее заметные из них, в обзоре «Газеты.Ru».

Газгольдерная улица

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Наиболее яркий пример «мостовой» проблемы – проезд под путями железной дороги, соединяющий 2-й Грайвороновский проезд с Газгольдерной улицей. После недавней реконструкции с двух сторон однополосного проезда установили светофоры и знаки приоритета. Однако заявленное на дорожном знаке ограничение высоты для проезда составляет всего 1,3 м – застрять там может не только грузовик, но и кроссовер или внедорожник, особенно если на нем есть багажные рейлинги.

Причем настолько жесткое ограничение высоты установлено в этом месте с запасом – в 2011 году там же находился знак, запрещающий проезд автомобилей выше 1,6 м.

Складочная улица

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Опасен даже для небольших грузовиков проезд под железнодорожным мостом на Складочной улице на северо-востоке столицы: одно из ДТП в этом месте привело к отрыву кузовной надстройки фургона от шасси развозного грузовичка Hyundai Porter грузоподъемностью около тонны.

При этом помимо знака ограничения высоты, сама нижняя часть балки моста в этом месте снабжена сигнальной красно-белой раскраской.

Новодмитровская улица

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Путепровод на Новодмитровской улице в том же районе города допускает движение транспорта высотой до 3,9 м, однако в некоторых случаях и этого оказывается недостаточно – так, в августе 2019 года под этим мостом застрял контейнеровоз. Заодно он повредил установленную перед ним предохранительную балку.

Оперативные службы вызволяли оказавшийся в ловушке грузовик несколько часов с применением фронтального погрузчика.

Курское направление

В конце 2019 года мебельный фургон «Газель Next» прочно застрял под железнодорожным мостом у станции Царицыно, полностью перекрыв движение. На этой однополосной дороге, соединяющей Новоцарицынское шоссе с Луганской улицей, наблюдается оживленное движение, особенно в «часы пик» — она соединяет районы, разрезанные железной дорогой Курского направления. 9 сентября этого года ситуация повторилась уже с «Газелью Бизнес».

На том же месте в конце июля этого года грузовик с бортовым полуприцепом не вписался в габарит моста у Курского вокзала, перекрыв проезд в одну сторону. Автомобиль остановился сразу после знака, ограничивающего высоту.

Лефортовский мост

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Проезд по набережной Яузы под Лефортовским мостом затруднен для высоких грузовиков из-за самой конструкции сооружения – согласно дорожной разметке, под арочным пролетом есть две полосы для проезда, однако для безопасного преодоления этого участка крупногабаритные машины вынуждены смещаться к центру арки.

Рублево-Успенское шоссе

Для того, чтобы водители заранее понимали, что высота машины не позволит беспрепятственно проехать под мостом или в тоннеле, перед въездом на опасный участок устанавливаются специальные габаритные рамки, однако это помогает не всегда. Подобная предупредительная конструкция смонтирована на Рублево-Успенском шоссе при пересечении с МКАДом. Она покрыта многочисленными повреждениями от кузовов грузовиков, и не раз становилась причиной длительных заторов из-за невнимательных шоферов.

Предпосылки для подобных аварий часто создает устаревшая инфраструктура и недостаточное информирование о подобных узких местах, отмечают эксперты.

Очень часто причиной того, что грузовики не проходят под мостами являются самовольные надстройки, установленные на автомобилях, — объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. —

С другой стороны, все машины выросли в размерах относительно аналогов их классов, которые были в ходу в советское время, а тогда при создании инфраструктуры этого не учитывали».

Старая инфраструктура требует реконструкции, но деньги на это есть не всегда, добавляет эксперт, кроме того, выявлять подобные узкие места и вносить представления местным властям на их устранение должна Госавтоинспекция.

«Можно решить вопрос с точки зрения технологий – обозначить в навигационных программах подобные узкие места», — предлагает Шапарин.

Снизить количество аварий с грузовиками, не вписывающимися в габариты мостов и других подобных сооружений, поможет установка перед ними специальных сигнальных рамок, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«К сожалению, дорожники у нас часто экономят на так называемых габаритных рамках – специальных П-образных опорах с закрепленными на них цепями, которые позволят водителю большегруза услышать, что он не вписывается и нужно остановиться, — объясняет Шкуматов «Газете.Ru». — В случае с низкими путепроводами в городах проблема в том, что профессиональные водители, работающие по 10-12 часов, к концу смены теряют концентрацию».

На нестандартные ситуации усталый водитель не может адекватно отреагировать и следует указаниям навигатора практически «на автопилоте», добавляет эксперт.