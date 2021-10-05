Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Кубани 16-летняя студентка родила в уличном туалете, убила младенца и умерла 00:04
В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью... 05.10.2021, 23:56
Галицкий прокомментировал решение воспитанника «Краснодара»... 05.10.2021, 23:53
Под Новосибирском пешеход садился в машину ДПС и случайно выронил... 05.10.2021, 23:40
31-летний греческий футболист обнаружен мертвым в своей машине 05.10.2021, 23:35
Башкирские полицейские подрались, не договорившись, кто первым уходит... 05.10.2021, 23:31
BadComedian похвалил создателей фильма «Вызов» 05.10.2021, 23:21
Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации 05.10.2021, 23:16
Карпин выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года 05.10.2021, 23:10
Бывший пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица 05.10.2021, 23:06
Автомобили

Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве

Названы самые низкие мосты столицы

close
100%
@foolsbridge/vk.com
В России не прекращается череда аварий с автомобилями, не вписывающимися в габариты мостов и путепроводов – тяжелые грузовики сбивают опоры путепроводов, более легкие – застревают под ними, парализуя движение. Основная причина появления таких «узких мест» — устаревшая инфраструктура. Кроме того, аварии часто происходят из-за усталости и невнимательности водителей, полагающихся на навигаторы, считают эксперты.

Очередная авария с участием большегрузного тягача, перевозившего экскаватор, произошла на днях во Владивостоке. Стрела землеройной машины задела пролет железнодорожного путепровода, в результате чего одна из балок обрушилась. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. В этот раз авария обошлась без пострадавших: упавшая на дорогу железобетонная балка никого не задела, а на рельсах в момент аварии не было поезда.

Широкую известность среди россиян получил и так называемый «мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Несмотря на предупреждающие знаки и самодеятельный предупреждающий плакат «Газель не проедет», под ним начиная с осени 2017 года успело застрять более двухсот машин, по данным посвященного этой «достопримечательности» аккаунта в Twitter. В марте этого года путепровод закрыли на реконструкцию: высоту проезда обещают довести до 4,5 м.

Немало подобных «узких мест» остается и на дорогах Москвы: в основном это путепроводы под железной дорогой. Наиболее заметные из них, в обзоре «Газеты.Ru».

Газгольдерная улица

close
100%
Газгольдерная улица

Газгольдерная улица

yandex.ru

Наиболее яркий пример «мостовой» проблемы – проезд под путями железной дороги, соединяющий 2-й Грайвороновский проезд с Газгольдерной улицей. После недавней реконструкции с двух сторон однополосного проезда установили светофоры и знаки приоритета. Однако заявленное на дорожном знаке ограничение высоты для проезда составляет всего 1,3 м – застрять там может не только грузовик, но и кроссовер или внедорожник, особенно если на нем есть багажные рейлинги.

Причем настолько жесткое ограничение высоты установлено в этом месте с запасом – в 2011 году там же находился знак, запрещающий проезд автомобилей выше 1,6 м.

Складочная улица

close
100%
Складочная улица

Складочная улица

yandex.ru

Опасен даже для небольших грузовиков проезд под железнодорожным мостом на Складочной улице на северо-востоке столицы: одно из ДТП в этом месте привело к отрыву кузовной надстройки фургона от шасси развозного грузовичка Hyundai Porter грузоподъемностью около тонны.

При этом помимо знака ограничения высоты, сама нижняя часть балки моста в этом месте снабжена сигнальной красно-белой раскраской.

Новодмитровская улица

close
100%
Новодмитровская улица

Новодмитровская улица

yandex.ru

Путепровод на Новодмитровской улице в том же районе города допускает движение транспорта высотой до 3,9 м, однако в некоторых случаях и этого оказывается недостаточно – так, в августе 2019 года под этим мостом застрял контейнеровоз. Заодно он повредил установленную перед ним предохранительную балку.

Оперативные службы вызволяли оказавшийся в ловушке грузовик несколько часов с применением фронтального погрузчика.

Курское направление

В конце 2019 года мебельный фургон «Газель Next» прочно застрял под железнодорожным мостом у станции Царицыно, полностью перекрыв движение. На этой однополосной дороге, соединяющей Новоцарицынское шоссе с Луганской улицей, наблюдается оживленное движение, особенно в «часы пик» — она соединяет районы, разрезанные железной дорогой Курского направления. 9 сентября этого года ситуация повторилась уже с «Газелью Бизнес».

На том же месте в конце июля этого года грузовик с бортовым полуприцепом не вписался в габарит моста у Курского вокзала, перекрыв проезд в одну сторону. Автомобиль остановился сразу после знака, ограничивающего высоту.

Лефортовский мост

close
100%
Лефортовский мост

Лефортовский мост

yandex.ru

Проезд по набережной Яузы под Лефортовским мостом затруднен для высоких грузовиков из-за самой конструкции сооружения – согласно дорожной разметке, под арочным пролетом есть две полосы для проезда, однако для безопасного преодоления этого участка крупногабаритные машины вынуждены смещаться к центру арки.

Рублево-Успенское шоссе

Для того, чтобы водители заранее понимали, что высота машины не позволит беспрепятственно проехать под мостом или в тоннеле, перед въездом на опасный участок устанавливаются специальные габаритные рамки, однако это помогает не всегда. Подобная предупредительная конструкция смонтирована на Рублево-Успенском шоссе при пересечении с МКАДом. Она покрыта многочисленными повреждениями от кузовов грузовиков, и не раз становилась причиной длительных заторов из-за невнимательных шоферов.

Предпосылки для подобных аварий часто создает устаревшая инфраструктура и недостаточное информирование о подобных узких местах, отмечают эксперты.

Очень часто причиной того, что грузовики не проходят под мостами являются самовольные надстройки, установленные на автомобилях, — объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. —

С другой стороны, все машины выросли в размерах относительно аналогов их классов, которые были в ходу в советское время, а тогда при создании инфраструктуры этого не учитывали».

Старая инфраструктура требует реконструкции, но деньги на это есть не всегда, добавляет эксперт, кроме того, выявлять подобные узкие места и вносить представления местным властям на их устранение должна Госавтоинспекция.

«Можно решить вопрос с точки зрения технологий – обозначить в навигационных программах подобные узкие места», — предлагает Шапарин.

Снизить количество аварий с грузовиками, не вписывающимися в габариты мостов и других подобных сооружений, поможет установка перед ними специальных сигнальных рамок, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«К сожалению, дорожники у нас часто экономят на так называемых габаритных рамках – специальных П-образных опорах с закрепленными на них цепями, которые позволят водителю большегруза услышать, что он не вписывается и нужно остановиться, — объясняет Шкуматов «Газете.Ru». — В случае с низкими путепроводами в городах проблема в том, что профессиональные водители, работающие по 10-12 часов, к концу смены теряют концентрацию».

На нестандартные ситуации усталый водитель не может адекватно отреагировать и следует указаниям навигатора практически «на автопилоте», добавляет эксперт.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
СК завел дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
«Комсомольская правда» закрыла редакцию в Белоруссии
Бывший пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица
УЕФА представил логотип Евро-2024
Бывший заключенный: людей свозили для пыток в больницу ФСИН со всей Саратовской области
Новости и материалы
На Кубани 16-летняя студентка родила в уличном туалете, убила младенца и умерла
В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут
Галицкий прокомментировал решение воспитанника «Краснодара» выступать за сборную Армении
Под Новосибирском пешеход садился в машину ДПС и случайно выронил килограмм героина
31-летний греческий футболист обнаружен мертвым в своей машине
Башкирские полицейские подрались, не договорившись, кто первым уходит в отпуск
BadComedian похвалил создателей фильма «Вызов»
Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации
Карпин выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года
Рядом с японским островом Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6
Гинцбург обозначил задачу борьбы с пандемией COVID-19
Муцениеце рассказала о желании полететь в космос и получить «Оскар»
Владелец «Челси» Абрамович смог посетить Англию впервые за три года
Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей
На презентации логотипа Евро-2024 была показана карта, на которой Крым является частью Украины
Врачи рассказали, что россиян от ковида лечат неэффективными препаратами
Адель показала отрывок первой за шесть лет песни
В США полиция распутала сцепившихся хвостами бельчат
Все новости
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
Лучшие лезгинки Кадырова
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
Саратовские пытки дошли до Страсбурга, в больницу едут ревизоры
Генпрокуратура и ФСИН проверяют данные о пытках и изнасилованиях в больнице Саратова
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях